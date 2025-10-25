Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Indonesia bất ngờ không triệu tập ĐTQG, dồn sức tranh vàng SEA Games với Việt Nam

Sự kiện: SEA Games 33 Bóng đá Indonesia

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir xác nhận rằng đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ không tham dự loạt trận FIFA Days tháng 11/2025. Thay vào đó, đội tuyển U22 Indonesia được trao cơ hội ra sân nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2025.

⚽ ĐT Indonesia chưa tìm được HLV mới

Quyết định không triệu tập ĐT Indonesia mà trao cơ hội thi đấu cho U22 Indonesia được đưa ra bởi PSSI hiện vẫn chưa bổ nhiệm HLV trưởng mới, sau khi chia tay Patrick Kluivert.

Sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026, ĐT Indonesia chưa có HLV mới

Sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026, ĐT Indonesia chưa có HLV mới

Theo ông Erick Thohir, liên đoàn bóng đá "xứ Vạn đảo" không vội vã tìm người thay thế, mà muốn tận dụng thời gian này để xây dựng lộ trình phát triển đồng bộ cho các đội tuyển trẻ.

“Ở đợt FIFA Days tháng 11 này, chúng tôi ưu tiên cho công tác chuẩn bị SEA Games 2025. Đội U22 dưới sự dẫn dắt của HLV Indra Sjafri sẽ có cơ hội thể hiện mình, vì tháng 12 là bước vào giai đoạn thi đấu SEA Games", ông Erick Thohir chia sẻ với truyền thông tại sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia) ngày 24/10.

“Chúng tôi đã họp nội bộ, nhóm đánh giá và xác minh cũng đã làm việc. Mục tiêu chắc chắn là bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Chúng tôi không ở vùng trung lập, bởi chủ nhà luôn có lợi thế”, chủ tịch Erick Thohir khẳng định.

🔥 U22 Indonesia & bước chạy đà quan trọng

Trước đó, U22 Indonesia đã có trận giao hữu với Ấn Độ vào tháng 10/2025. Hiện tại, đối thủ cho FIFA Days tháng 11 của U22 Indonesia vẫn chưa được xác định, song PSSI nhấn mạnh đây là cơ hội quan trọng để chuẩn bị trước SEA Games.

U22 Indonesia quyết bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games 32

U22 Indonesia quyết bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games 32

Liên đoàn bóng đá Indonesia dự kiến triệu tập thêm nhiều tài năng trong và ngoài nước, gồm Adrian Wibowo, Marselino Ferdinan, Ivar Jenner và Mauro Zjistra, tùy theo lịch thi đấu của từng cầu thủ.

“Nếu lịch thi đấu cho phép, chúng tôi chắc chắn muốn có những cầu thủ tốt nhất góp mặt. PSSI sẽ hỗ trợ hết mình cho đội, giống như cách đã làm với đội tuyển quốc gia”, ông Erick Thohir kết luận.

Ở môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Indonesia ở bảng C, chung bảng đấu với U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Singapore. U22 Indonesia là đương kim vô địch, có nhiệm vụ bảo vệ tấm huy chương vàng trước các đối thủ lớn như U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Singapore hay U22 Malaysia.

Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/10/2025 08:37 AM (GMT+7)
