“Chiếc giày nhỏ” của Nhật, chuyện bóng đá Việt Nam tiếc, Singapore ước

Union Berlin vs Borussia M'gladbach
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Paris Saint-Germain vs Strasbourg
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Nottingham Forest vs Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Sunderland vs Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Olympique Lyonnais
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Torino vs Napoli
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Đông Á Thanh Hóa
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
"Chiếc giày nhỏ" của Nhật, chuyện bóng đá Việt Nam tiếc, Singapore ước

Đội tuyển Nhật Bản Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)-Người Nhật từng ví mình là "chiếc giày nhỏ" so với nhiều đội tuyển khu vực Đông Nam Á, trong đó có tuyển Việt Nam...

Tờ Straits Times ra ngày 17-10, nói về bóng đá Nhật và lại...ước. Những năm 1980, tuyển Nhật Bản mà gặp tuyển Singapore, Thái Lan là xác định thua. Bóng đá Nhật khiêm tốn tự gọi mình là "chiếc giày nhỏ".

Fan Việt Nam chắc còn nhớ câu chuyện người Nhật từng tặng "chiếc giày nhỏ" khi sang Sài Gòn đá giao hữu với tuyển Việt Nam (Miền Nam Việt Nam trước giải phóng) những năm 1960. Người Nhật ví bóng đá của mình chỉ là "chiếc giày nhỏ" so với đội tuyển Việt Nam lúc bấy giờ là "chiếc giày lớn". Người Nhật khiêm tốn biết nền bóng đá của mình nhỏ bé chẳng là gì so với bóng đá Việt Nam lúc bấy giờ.

Nhật Bản từng coi mình là "chiếc giày nhỏ" nhưng nay tuyển Việt Nam không phải là đối thủ của tuyển Nhật Bản. Ảnh:AFC

Nhật Bản từng coi mình là "chiếc giày nhỏ" nhưng nay tuyển Việt Nam không phải là đối thủ của tuyển Nhật Bản. Ảnh:AFC

Còn bài báo trên Straits Times lại chỉ ra những năm 1980, khi tuyển Nhật đá với tuyển Singapore, Malaysia, tuyển Thái Lan thì phải xác định là kèo dưới và thua liên tục.

Nay thì họ trở thành thế lực hàng đầu châu Á. Kể từ năm 1998 đến nay, Nhật Bản luôn có mặt ở World Cup, vô địch châu Á nhiều lần, còn nay thì đội tuyển Singapore chưa thể một lần góp mặt ở Asian Cup chứ chưa nói gì đến World Cup. Cho đến Asian Cup 1988, tuyển Nhật Bản lần đầu góp mặt và liền một mạch lên ngôi vô địch, sau đó bốn lần vô địch châu Á. Tuyển Nhật Bản cũng lần đầu góp mặt ở World Cup 1998 trên đất Pháp, đến nay thì cứ 4 năm 1 lần tuyển Nhật Bản luôn góp mặt.

Tuyển Singapore đang mơ cách làm bóng đá của người Nhật, những năm 1980, bóng đá Nhật vẫn là "chiếc giày nhỏ". Ảnh:ST

Tuyển Singapore đang mơ cách làm bóng đá của người Nhật, những năm 1980, bóng đá Nhật vẫn là "chiếc giày nhỏ". Ảnh:ST

Trong cuộc hành trình từ vô danh ở châu Á những năm 1980 đến nay, tuyển Nhật Bản làm nên những trận đấu oanh liệt, trong đó từng đánh bại Tây Ban Nha, Đức và mới đây nhất đánh bại tuyển Brazil. Bóng đá Nhật Bản tiến bộ rất nhanh và rất bền vững trong một thời gian cực ngắn.

Trong khi đó, bóng đá Singapore, từng bốn lần vô địch AFF Cup, với lần đầu vào năm 1998 đến nay, không chỉ đang giẫm chân tại chỗ mà còn đi xuống.

Bóng đá Singapore đi xuống không phải kém đầu tư, thậm chí họ còn làm quyết liệt hơn nhưng lại tụt hậu vì cách làm thiếu kiên định và "tư duy nhiệm kỳ" của các lãnh đạo. Bóng đá Singapore cũng từng có đề án khủng "Goal 2010" nhưng thất bại.

Cựu HLV tuyển Singapore Tsutomu Oruga, nay trở về Nhật Bản làm Phó Chủ tịch Tiểu ban kỹ thuật LĐBĐ Nhật (JFA), ông nói với Straits Times: "Từ con số 0 đến số 1 là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng người Nhật chúng tôi làm việc cật lực và kiên định để cải thiện trong vòng 30 năm qua. Bây giờ, chúng tôi cũng không ngưng nghỉ mà tiếp tục cải thiện. Chúng tôi không được phép chờ đợi, nếu chờ đợi những nền bóng đá khác sẽ vươn lên thay thế ngay".

Cũng theo cựu HLV tuyển Singapore này, việc thành công trong bóng đá không phải ngày một, ngày hai. Theo quan điểm của cá nhân vị HLV này, Singapore có thể làm được điều như bóng đá Nhật, điều quan trọng là sự đồng lòng và kiên định trong sự thách thức tột độ. Càng thách thức càng kiên định để vượt qua và đạt thành tích, đó là chìa khóa quan trọng nhất.

Bóng đá Đông Nam Á có một lịch sử phát triển rất sớm, bóng đá Nhật Bản chẳng là gì, còn bây giờ thì ngược lại, bóng đá Đông Nam Á thiếu kiên định, thiếu chiều sâu học hỏi, đi đủ đường, tốn công tốn của rất nhiều nhưng vẫn không có lối ra.

Nhìn hai đội tuyển Indonesia, Malaysia và sự tuột dốc của bóng đá Singapore hiện nay đủ thấy bóng đá Đông Nam Á cứ loay hoay mãi. Nhưng có một mẫu số chung là họ thiếu kiên định, cùng tư duy nhiệm kỳ nơi thượng tầng kiến trúc.

Theo DUY ĐỨC

17/10/2025 12:08 PM (GMT+7)
