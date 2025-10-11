Đội tuyển Việt Nam vừa cạnh tranh với Malaysia vừa chờ… FIFA

Hai đội bóng lớn ở bảng F là tuyển Việt Nam và Malaysia đang tách tốp khỏi phần còn lại, trong khi Lào và Nepal gần như chỉ còn đóng vai “kẻ lót đường” tại vòng loại Asian Cup 2027. Đáng chú ý, một trong hai đội duy nhất giành vé đi tiếp vào vòng chung kết lại phụ thuộc rất lớn vào… phán quyết của FIFA.

Hai đội bóng lớn cùng thắng

Trên sân vận động quốc gia Lào, đội tuyển Malaysia thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-0. Dù hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, nhưng sang hiệp hai, các học trò của HLV Peter Cklamovski đã trút cơn mưa bàn thắng. Arif Aimanmở tỷ số bằng một pha dứt điểm đẳng cấp. Tiếp đó, hậu vệ gốc Bỉ Dion Cools nhân đôi cách biệt, và Faisal Halim khép lại chiến thắng bằng cú sút quyết đoán trong vòng cấm.

3 điểm trọn vẹn giúp Malaysia duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận, đứng vững ở ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. Đáng nói là phong độ của Malaysia thời gian gần đây khá ấn tượng khi hàng công duy trì hiệu suất ghi bàn cao, trong khi hàng thủ hầu như không mắc sai lầm đáng kể.

Sau trận thắng chủ nhà Lào 3-0, đội tuyển Malaysia vẫn đứng đầu bảng F với 9 điểm. Ảnh: CCT.

Dù vậy, chiến thắng của thầy trò HLV Peter Cklamovski lại đi kèm với nỗi lo âm ỉ khi Liên đoàn bóng đá nước này đang phải đối mặt với án phạt bổ sung từ FIFA vì sử dụng cầu thủ nhập tịch “không đủ điều kiện” trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6.

Trong khi đó, trên sân Gò Đậu, đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik cũng có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Nepal. Dù bị đối thủ vùng Himalaya gỡ hòa 1-1 sau cú đánh đầu đẹp mắt của Sanish Shresta, nhưng bản lĩnh của tuyển Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc. Sau khi Tiến Linh mở tỷ số rồi bị san bằng, tiếp đến là Xuân Mạnh với cú sút cận thành và Nguyễn Văn Vĩ ấn định chiến thắng 3-1 bằng pha lập công muộn.

Với 3 điểm giành được, đội tuyển Việt Nam củng cố vị trí nhì bảng với 6 điểm, chỉ kém Malaysia đúng 3 điểm. Tuy nhiên, do thể thức thi đấu của vòng loại Asian Cup 2027 năm nay quy định chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành vé trực tiếp vào vòng chung kết, nên hy vọng đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn rất mong manh.

Xuân Mạnh (7) là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận tuyển Việt Nam thắng khách Nepal 3-1. Ảnh: CCT.

Hồi hộp chờ quyết định cuối cùng của FIFA

Trong điều kiện bình thường, cơ hội giành suất đi tiếp của tuyển Việt Nam càng trở nên khó khăn hơn khi Malaysia đang nắm ưu thế chạm trán trực tiếp nhờ chiến thắng 4-0 ở lượt đi. Tính theo luật ưu tiên đối đầu, để lật ngược tình thế, tuyển Việt Nam buộc phải thắng Malaysia ít nhất 4 bàn cách biệt trong trận lượt về diễn ra vào tháng 3 năm sau.

Thế nhưng, giữa lúc cuộc đua đang nóng lên, một yếu tố bất ngờ từ bên ngoài sân cỏ có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện bảng đấu, đó chính là phán quyết của FIFA về vụ vi phạm của Malaysia. Theo một số nguồn tin quốc tế, FIFA đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch bị cho là chưa hoàn tất quá trình đăng ký hợp lệ khi ra sân trong trận thắng Việt Nam.

Nếu kháng cáo không được chấp nhận, khả năng Malaysia bị xử thua tuyển Việt Nam 0-3 là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vươn lên dẫn đầu bảng F với cùng điểm số nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại với Malaysia, mở ra cánh cửa lớn để tiến thẳng vào vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Các học trò HLV Kim Sang-sik vừa nỗ lực chạy đua với Malaysia vừa chờ phán quyết cuối cùng của FIFA về những vi phạm của đối thủ ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Từ nay đến khi FIFA ra phán quyết cuối cùng, cả hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều phải tập trung tối đa cho những trận còn lại. Malaysia có lợi thế lớn về tâm lý, nhưng sức ép từ án phạt tiềm ẩn khiến họ không thể chủ quan. Cùng lúc đó, tuyển Việt Nam đang cho thấy sự vững vàng trong lối chơi và không khó thắng hai trận lượt về gặp Nepal, Lào.

Cuối cùng, VFF cũng đang cân nhắc tổ chức trận lượt về với Malaysia tại sân Mỹ Đình, nơi từng chứng kiến nhiều chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Với lợi thế sân nhà, tinh thần cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 40.000 khán giả, các tuyển thủ Việt Nam có quyền hy vọng tạo nên cú “ngược dòng thế kỷ”, cùng khả năng được tiếp thêm may mắn từ phán quyết của FIFA.

Từ bây giờ cho đến tháng 3-2026, thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 khép lại, cùng là thời hạn kháng cáo cuối cùng của Malaysia, cuộc cạnh tranh song mã giữa tuyển Việt Nam và chính đối thủ này không còn là chuyện riêng của bóng đá. Ai sẽ giành quyền đại diện Đông Nam Á góp mặt tại vòng chung kết cúp châu Á? Câu trả lời sẽ còn phụ thuộc vào những tờ hồ sơ trong tay của FIFA.