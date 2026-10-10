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Real Madrid bước vào 8 trận khổ ải, Mourinho đứng trước "vết xe đổ" của Alonso

Sự kiện: Real Madrid Barca - Real: Hận thù trăm năm HLV Mourinho

Real Madrid sẽ có 8 trận tiếp theo đầy thách thức và Jose Mourinho có thể sẽ lung lay "ghế nóng' nếu không trụ được.

  

Thêm phần cam go

Loạt trận ĐTQG tháng này đã kết thúc và giờ là lúc Real Madrid dối mặt một trong những chuỗi trận đấu khó nhằn nhất của mùa giải. 8 trận đấu, trong đó họ đá tận 4 trận sân khách liên tiếp và có những trận có thể quyết định cục diện đua vô dịch La Liga.

Real Madrid của Jose Mourinho sẽ có chuỗi 8 trận đầy bất trắc

Real Madrid của Jose Mourinho sẽ có chuỗi 8 trận đầy bất trắc

Cuối tuần này là một Villarreal đang dự Champions League sẽ đến làm khách tại Bernabeu, tuy nhiên trận này được dự đoán không khó cho Real bởi Villarreal đã thua 3 lần gần nhất đến thăm Bernabeu, hơn nữa Villarreal đã không thắng Real Madrid kể từ sau mùa 2022/23.

Nhưng sau đó sẽ là thách thức mang tên Roma của Gian Piero Gasperini, một trong những đội chơi pressing đáng gờm nhất châu Âu từ đầu mùa và đang cạnh tranh ngôi vô địch Serie A. Roma đã chuyển mình từ ngày được HLV Gasperini tiếp quản và đội bóng này cũng đang sở hữu một trong những chân sút phong độ cao nhất châu Âu, Donyell Malen.

Sau Roma sẽ là 2 trận sân nhà cho Real. Sevilla, đội đã có mạch 3 trận bất bại trước khi bị Barcelona đánh bại, đã leo lên đứng ngay sau lưng Real Madrid với chỉ 2 điểm ít hơn và có lối chơi phản công không thể coi thường. Trong khi đó Leipzig đang khởi đầu mùa giải tương đối thất thường và Real Madrid đủ sức vượt qua đối thủ tới từ Đức.

Bão tố Nou Camp & hành trình mệt mỏi

Nhưng sau 4 trận đó, 4 trận tiếp theo đều trên sân khách, và dù có 3 đối thủ không quá mạnh, đội còn lại chính là kình địch Barcelona.

Cuộc hẹn El Clasico vào ngày 25/10 sẽ diễn ra ở Nou Camp và dĩ nhiên Barcelona đang có phong độ rất cao. Chưa rõ Barcelona sẽ chơi thế nào sau khi các cầu thủ trở về tư đợt tập trung đội tuyển, nhưng dưới thời Hansi Flick họ đã “nắm thóp” Real thường xuyên, với lần thua duy nhất đến ở Bernabeu lượt đi mùa trước khi Lamine Yamal nén đau thi đấu và Raphinha chấn thương.

Barca quật ngã Real Madrid tại Nou Camp cuối mùa trước để lên ngôi ở La Liga

Barca quật ngã Real Madrid tại Nou Camp cuối mùa trước để lên ngôi ở La Liga

Sau El Clasico, Real Madrid mở đầu tháng 11 với trận gặp Racing Santander, trước khi các cầu thủ của Jose Mourinho lên đường tới Hy Lạp gặp AEK Athens ở Cúp C1. Giai đoạn xa nhà sẽ kết thúc cho “Los Blancos” khi họ đến Mestalla đối đầu Valencia.

Về mặt độ khó, những đối thủ ở nửa đầu của loạt 8 trận sắp tới khó hơn cho Real Madrid khi họ gặp một đội cạnh tranh chức vô địch Serie A, 1 đội mùa trước đoạt suất dự Cúp C1, một đội hiện đang đứng ngay sau họ trên BXH La Liga, và một Leipzig đã gặp Real 4 lần ở Cúp C1 thì thắng được 1 và hòa 1.

Nhưng chuỗi trận nửa sau mệt mỏi hơn bởi Real sẽ phải liên tục làm khách. Không những thế yếu tố tinh thần cũng dễ bị ảnh hưởng nếu Real để thua trận El Clasico, dù các đối thủ sau trận gặp Barca đều tỏ ra khá yếu cho đội bóng Hoàng gia.

Bài học mùa trước

Vì sao chuỗi 4 trận sân khách lại đáng lo? Vì mùa trước mùa giải của Real Madrid cũng sụp đổ vì một chuỗi trận như vậy. Xabi Alonso và các học trò đá tận 6 trận sân khách liên tiếp, chỉ thắng 2, và từ chỗ hơn Barcelona 5 điểm, họ đã tụt lại phía sau đối phương 1 điểm ít hơn.

Tình hình càng tệ hơn bởi sau khi trở về Bernabeu, Real Madrid thua tiếp trước Man City và Celta Vigo. Và khi Real lên đường dự Siêu cúp TBN và thất bại, số phận của Xabi Alonso đã được định đoạt.

Mùa trước Xabi Alonso đã không trụ được sau chuỗi trận sân khách kéo dài của Real Madrid

Mùa trước Xabi Alonso đã không trụ được sau chuỗi trận sân khách kéo dài của Real Madrid

Đá sân khách là vấn đề nghiêm trọng cho Real Madrid ngay trong mùa này chứ không chỉ mỗi mùa trước, số bàn thắng của họ đã tụt giảm tới 57% so với tần suất ghi bàn trên sân nhà. Rời Bernabeu, Real Madrid còn gặp vấn đề trong kiểm soát nhịp độ trận đấu bởi họ gặp phải những đối thủ chơi quyết liệt hơn bình thường, mà cầm nhịp vốn đã là vấn đề chung cho Real khoảng hơn 2 mùa qua.

Giữa những thông tin không mấy tích cực về lực lượng lẫn hậu trường, Real Madrid sẽ phải gồng lên trong 8 trận này để duy trì chút hy vọng ở mọi cuộc đua. Chiếc ghế của HLV Jose Mourinho vững chắc hay lung lay sẽ phụ thuộc đáng kể vào chuỗi trận này.

8

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Rộ tin 2 cầu thủ Real lại đánh nhau, HLV Mourinho bất lực trước Siêu kinh điển
Rộ tin 2 cầu thủ Real lại đánh nhau, HLV Mourinho bất lực trước Siêu kinh điển

Không khí lạnh lẽo và những mâu thuẫn tồn tại từ mùa trước vẫn chưa được giải quyết tại Real Madrid, bất chấp sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 15:11 PM (GMT+7)
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