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HLV Alonso bảo vệ "tội đồ" Penders và Palmer sau thảm bại của Chelsea

Sự kiện: Premier League 2026-27 Tottenham Chelsea

HLV Xabi Alonso bày tỏ sự thất vọng với kết quả lẫn màn trình diễn của Chelsea trong trận thua Tottenham ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

   

Chelsea thất bại sau bước ngoặt trong hiệp hai

HLV Xabi Alonso tỏ rõ sự thất vọng sau khi Chelsea để thua Tottenham với tỷ số 0-2 trên sân Stamford Bridge. Bàn phản lưới nhà của thủ môn Mike Penders cùng cú sút thành bàn đẹp mắt của Mathys Tel đã giúp Tottenham có một đêm đáng nhớ.

HLV Alonso không hài lòng với Chelsea

HLV Alonso không hài lòng với Chelsea

Trả lời họp báo sau trận, Alonso thừa nhận Chelsea không đạt được kết quả và màn trình diễn như mong đợi: “Chúng tôi chắc chắn thất vọng với kết quả và màn trình diễn. Chúng tôi đã trao đổi với nhau trong giờ nghỉ giữa hiệp, và tôi có cảm giác trận đấu sẽ được quyết định bởi các bàn thắng, cụ thể là bàn thắng đầu tiên".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận, tình hình đã thay đổi sau khi Chelsea để thủng lưới ở phút 77: “Hiệp hai diễn ra cân bằng, với một số cơ hội tương đối nguy hiểm từ phía họ và những cơ hội tương tự từ phía chúng tôi. Và một khi chúng tôi để thủng lưới bàn đầu tiên, mọi thứ đã thay đổi".

Cole Palmer cần rút kinh nghiệm sau thẻ đỏ

Một trong những vấn đề được Alonso đề cập sau trận là chiếc thẻ đỏ của Cole Palmer. Bình luận về khoảnh khắc đáng quên này, Alonso thừa nhận quyết định từ trọng tài là chính xác: “Tôi chưa xem tình huống đó trên truyền hình, nhưng theo những gì tôi được thông báo, có khả năng trọng tài đã đưa ra quyết định chính xác.

Tôi tin rằng Cole Palmer, khi tập trung vào trận đấu và tận hưởng việc chơi bóng, sẽ ở một trạng thái hoàn toàn khác. Nhưng hôm nay, sau bàn thua đầu tiên, đó là thời điểm đòi hỏi sự bình tĩnh và trưởng thành, và điều này áp dụng với tất cả mọi người".

Alonso nhấn mạnh rằng Chelsea cần duy trì sự tỉnh táo và xử lý trận đấu hợp lý ngay cả khi bị dẫn trước: “Khi bạn để thủng lưới và bị dẫn 0-1 trong khi có lẽ chỉ còn 15 đến 20 phút, chúng ta phải tiếp tục xử lý trận đấu theo cách đúng đắn".

Thủ môn Penders được Alonso bảo vệ

Thủ môn Penders được Alonso bảo vệ

Alonso bảo vệ "tội đồ" Mike Penders

Ngoài Palmer, thủ môn Mike Penders cũng gây thất vọng trong lần hiếm hoi bắt chính (Emiliano Martinez chấn thương) vì pha phản lưới dẫn tới bàn mở tỷ số. Dù vậy, HLV Alonso nhấn mạnh việc đối mặt với những sai sót là một phần tất yếu của bóng đá: “Chúng ta cùng thắng và cùng thua, và việc xử lý những sai lầm rồi vượt qua chúng là một phần của công việc. Điều này áp dụng với cá nhân tôi cũng như với tất cả mọi người.

Chúng tôi ủng hộ Mike, và cũng ủng hộ những thành viên còn lại của đội bóng. Cậu ấy sẽ rút kinh nghiệm từ sai lầm này và muốn chứng minh khả năng thi đấu tốt hơn. Bản thân chúng tôi cũng phải thể hiện khả năng cải thiện và có màn trình diễn tốt hơn".

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Tin mới nhất bóng đá sáng 25/10: Chelsea nhận tin dữ về Joao Pedro
Tin mới nhất bóng đá sáng 25/10: Chelsea nhận tin dữ về Joao Pedro

Xabi Alonso đã xác nhận rằng Joao Pedro gặp vấn đề ngay trước thềm trận gặp Tottenham.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/hlv-alonso-bao-ve-toi-do-penders-va-palmer-...

-25/10/2026 04:55 AM (GMT+7)
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