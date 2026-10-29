Kết quả bóng đá Bournemouth - Aston Villa: Thêm một trận thắng 3-0 nữa (League Cup)

Bournemouth đang có thanh thế sau khi vả MU 3 bàn không gỡ tại Old Trafford, và họ đã vượt lên dẫn trước chỉ sau 7 phút trước Aston Villa. Tavernier có đường chuyền rất hay tới Soler, người đưa bóng vào để Adli tung cú dứt điểm.

Bournemouth tiếp tục đá trên chân, Ben Doak buộc Bizot phải đẩy bóng vọt xà ngang ở phút 15 và đến phút 23 Adli đá sút vọt xà ngang. Aston Villa dù vậy bắt đầu gây ra nguy hiểm khi bước sang nửa sau hiêp 2, Hemmings có cú dứt điểm liếm chân cột dọc ở phút 29 và phút 31 Buendia sút đổi hướng suýt được Madjo đá nối thành bàn. Buendia cuối hiệp có thêm cú sút xa khác đưa bóng đi chệch cột dọc.

Amine Adli và các đồng đội Bournemouth có thêm một trận thắng tưng bừng nữa sau khi hạ MU

Hiệp 1 có bàn thắng chỉ sau 7 phút thì hiệp 2 cũng vậy, và không may cho Aston Villa điều đó xảy ra lần thứ 2 vào lưới họ. Một quả phạt góc của Lewis Cook đã bị thủ môn Bizot bắt hụt và bóng bay vào lưới Villa, khá đau khi vừa trước đó Bizot đã có pha cứu thua ngoạn mục trước cơ hội ghi bàn của Juanlu.

Đến phút 69, mọi hy vọng của Aston Villa chấm dứt khi Alvaro Rodriguez lách qua vài cầu thủ Villa và dứt điểm vào góc cao mang lại bàn thứ 3 cho Bournemouth. Dù hai đội có thêm cơ hội trong những phút còn lại nhưng không có thêm bàn thắng được ghi, đây là trận thắng 3-0 thứ 2 liên tiếp cho Bournemouth.

Tỷ số trận đấu: Bournemouth 3-0 Aston Villa.

Ghi bàn (kiến tạo): Adli 7' (Soler), Cook 52', Alvaro Rodriguez 69'

Đội hình xuất phát:

Bournemouth: Di Gregorio, Sanchez, Silva, Diakite, Soler, Cook, Christie, Gannon-Doak, Tavernier, Adli, Rodriguez.

Aston Villa: Bizot; Bogarde, Harwood-Bellis, Mings, Maatsen; Goretzka, Joao Gomes; Mbaye, Buendia, Hemmings; Madjo.