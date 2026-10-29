Cánh tay biến dị bẩm sinh giúp võ sĩ "tý hon" đè bẹp dàn lực sĩ khổng lồ

Trong giới võ thuật và thể thao sức mạnh, để sở hữu những cú đấm thép hay bàn tay Thiết Sa Chưởng dày gấp đôi người thường, các võ sĩ phải trải qua hàng thập kỷ khổ luyện đau đớn. Thế nhưng, có một dị nhân người Đức lại sở hữu một "vũ khí hạng nặng" hoàn toàn do tạo hóa ban tặng, biến anh thành nỗi khiếp sợ của những gã khổng lồ đô con. Đó là Matthias Schlitte, người sở hữu cánh tay phải biến dị.

Schlitte tạo dáng, để lộ rõ cẳng tay phải phát triển vượt trội so với vóc dáng

"Món quà" dị biệt từ gene bẩm sinh

Sinh năm 1987 tại Đức, ngay từ khi lọt lòng, Matthias Schlitte đã khiến các bác sĩ kinh ngạc khi mang một cơ thể bất thường. Anh mắc phải một hội chứng di truyền gene cực kỳ hiếm gặp, khiến toàn bộ cấu trúc xương và các thớ cơ ở cánh tay phải phát triển vượt trội, to hơn cánh tay trái tới 33%.

Thay vì tự ti hay coi đây là một khuyết tật bẩm sinh, Matthias đã có một quyết định thay đổi số phận vào năm 16 tuổi, bước chân vào thế giới vật tay chuyên nghiệp.

Trải qua hơn hai thập kỷ kết hợp giữa đột biến gene và giáo án tập luyện khắc nghiệt, cẳng tay phải của anh đã đạt chu vi kỷ lục gần 46 cm, một thông số ngang ngửa với các lực sĩ thể hình hạng siêu nặng. Ngược lại hoàn toàn với cánh tay phải "quái vật", phần còn lại của cơ thể Matthias, bao gồm cả cánh tay trái, lại hoàn toàn bình thường, mảnh khảnh như một người đàn ông văn phòng với cân nặng vỏn vẹn ở mức 70 kg.

Nỗi ác mộng của những gã khổng lồ thể hình

Với cân nặng thuộc hạng trung này, theo quy định, Schlitte sẽ thi đấu ở nhóm các vận động viên có cùng thể trạng từ 70 - 75 kg. Sự xuất hiện của anh tại hạng cân này nhanh chóng trở thành một "thảm họa" cho mọi đối thủ. Biệt danh "Hellboy" cũng từ đó mà ra.

Khi bước lên bàn đấu, lợi thế về mật độ xương dày đặc và các bó cơ biến dị bẩm sinh cho phép Matthias tạo ra một lực khóa khớp và góc đòn bẩy không thể lay chuyển. Chỉ bằng một cú giật chớp nhoáng từ cánh tay phải độc quyền, anh dễ dàng bẻ gãy mọi bài đánh kỹ thuật của đối phương.

Ảnh thi đấu thực tế thể hiện tư thế khóa tay, khả năng vận dụng lực và sự tập trung của Schlitte

Sự kinh ngạc chưa dừng lại ở đó. Sức mạnh bộc phát từ cánh tay phải của Matthias lớn đến mức anh thường xuyên nhận lời thách đấu ở các giải đấu không phân hạng cân.

Người hâm mộ thể thao thế giới đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng hy hữu: một chàng trai 70 kg nhỏ thon, hạ gục những lực sĩ thể hình, những đô vật có cơ bắp cuồn cuộn nặng tới 140 kg (gấp đôi trọng lượng của anh) chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của những gã khổng lồ khi họ dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể nhưng không thể làm dịch chuyển cánh tay phải của "Hellboy" dù chỉ một centimet.

Khác với các vận động viên vật tay thông thường phải chia đều lực cho cả hai tay, Matthias Schlitte dồn toàn bộ giáo án vào việc tối ưu hóa vũ khí trời ban của mình. Anh biến cánh tay phải thành một chiếc kìm thủy lực đúng nghĩa. Tính đến nay, Matthias đã thâu tóm hàng chục danh hiệu vô địch quốc gia Đức, vô địch châu Âu và vô địch thế giới ở nhiều thể thức khác nhau.