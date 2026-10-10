HLV Xabi Alonso nói thẳng về phong độ thất thường của Chelsea

Khởi đầu gian nan của Xabi Alonso tại Stamford Bridge

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cập bến Stamford Bridge vào mùa hè vừa qua với tư cách là HLV chính thức đầu tiên dưới thời ban quản trị Clearlake.

HLV Xabi Alonso thừa nhận Chelsea cần cải thiện rất nhiều điều sau chuỗi trận thất vọng.

Sau khi gây ấn tượng mạnh khi giúp Bayer Leverkusen vô địch Đức với kỷ lục bất bại và có khoảng thời gian ngắn dẫn dắt Real Madrid,

Xabi Alonso trở lại Ngoại hạng Anh để tiếp quản công việc từ HLV tạm quyền Calum McFarlane. Khởi đầu của ông cùng "The Blues" khá hứa hẹn với 3 chiến thắng liên tiếp trước Fulham, Luton và Brighton ở cả Premier League lẫn Carabao Cup.

Trận thua 0-3 trước Brentford gióng lên hồi chuông cảnh báo cho "The Blues".

Tuy nhiên, áp lực nhanh chóng xuất hiện khi Chelsea để thua Arsenal, trải qua trận đấu nghẹt thở với Leeds tại League Cup và tiếp tục chuỗi trận thất vọng khi hòa Hull City 2-2 ngay trên sân nhà trước khi gục ngã 0-3 dưới tay Brentford. Trả lời phỏng vấn Stan Sport, Alonso chia sẻ: "Tôi cảm thấy mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại, kết quả rõ ràng là chưa đủ tốt.

Đội bóng còn nhiều khía cạnh cần cải thiện, không chỉ ở khả năng phòng ngự mà còn ở cách triển khai tấn công để duy trì sự ổn định."

Thách thức từ kỳ chuyển nhượng biến động

Giai đoạn đầu mùa giải của Chelsea diễn ra trong bối cảnh đội bóng chứng kiến nhiều biến động lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Chelsea chi ra số tiền khổng lồ ở kỳ chuyển nhượng hè nhưng vẫn chưa đạt sự ổn định cần thiết.

"The Blues" đã chi hơn 340 triệu bảng trong phiên chợ hè, bao gồm việc phá kỷ lục chuyển nhượng Anh để chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa với mức giá 117 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, họ đã bán tiền vệ người Argentina Enzo Fernandez cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp Manchester City với giá 125 triệu bảng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Dù nhận về khoản tiền lớn, Chelsea lại thất bại trong việc chiêu mộ Lamine Camara để làm phương án thay thế. Việc đội hình vẫn đang trong quá trình lắp ghép và hoàn thiện khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha cùng các học trò đối mặt với áp lực lớn trong việc duy trì sự ổn định khi giải đấu trở lại.