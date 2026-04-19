MU hạ Chelsea: Ma thuật Fernandes, khủng hoảng hàng thủ được hóa giải

Ma thuật Bruno Fernandes

Fernandes có cuộc trao đổi khá lâu với HLV Michael Carrick trong lúc trận đấu tạm dừng để Wesley Fofana bên phía Chelsea được chăm sóc y tế. Ngay sau đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục “chỉnh bài” cho Benjamin Sesko, liên tục nhắc nhở về vị trí và cách di chuyển.

Fernandes tiếp tục “đạo diễn” lối chơi của MU

Và tác động đến gần như ngay lập tức. Khi bóng lăn trở lại, Fernandes vượt qua sự truy cản thiếu quyết liệt của Alejandro Garnacho trước khi căng ngang để Matheus Cunha dứt điểm ghi bàn. Khu kỹ thuật của MU lập tức bùng nổ, kéo theo sự phấn khích từ các CĐV “Quỷ đỏ”.

“Không biết làm gì thì đưa bóng cho Fernandes”, công thức cũ nhưng vẫn phát huy hiệu quả. Sau trận, chính Fernandes là người rời sân cuối cùng, hoàn tất phỏng vấn trong tiếng hát vang của CĐV đội khách, trước khi nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Trước thời điểm Cunha khai thông bế tắc, bộ tứ tấn công của MU chơi rời rạc và thiên về cá nhân. Fernandes chính là “chất keo” kết nối họ. Ở bàn thắng duy nhất trận đấu, Moises Caicedo bị Sesko hút theo, tạo khoảng trống để bóng tìm đến chân Cunha, một đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng của tiền đạo người Slovenia.

Fernandes cũng cho thấy sự thay đổi trong cách thể hiện khi anh bớt phàn nàn, tăng tính xây dựng. Trong cuộc trao đổi với Carrick, phần lớn thời gian chiến lược gia người Anh là người nói, điều hiếm thấy với Fernandes vốn luôn “nói nhiều”. Nhưng rõ ràng, những gì họ bàn bạc đã phát huy hiệu quả.

Thống kê màn trình diễn của Bruno Fernandes trước Chelsea

Fernandes đã chạm mốc 18 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh mùa này, tiến sát kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa giải, thành tích mà chỉ Thierry Henry và Kevin De Bruyne từng đạt được, và anh vẫn còn tới 5 trận nữa để nâng cao thành tích cá nhân. Tổng số cơ hội Fernandes tạo ra đã lên tới 109, nhiều hơn người xếp sau là Declan Rice tới 49 lần, một khoảng cách gần như không tưởng.

Với những con số vượt trội đó, khi mùa giải bước vào chặng cuối, câu hỏi về khả năng Fernandes giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” cũng dần được đặt ra, và rõ ràng, rất ít cái tên xứng đáng hơn tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Khủng hoảng hàng thủ được hóa giải

Chiến thắng của MU trước Chelsea càng đáng giá nếu xét tới cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ. Sự vắng mặt của Lisandro Martinez, Harry Maguire (treo giò) và Matthijs De Ligt (chấn thương) vốn đã đủ khiến hàng thủ MU lao đao. Nhưng mọi thứ còn trở nên khó khăn hơn khi Leny Yoro cũng buộc phải vắng mặt vào phút chót vì dính chấn thương hông ngay trong buổi tập.

Hàng thủ sứt mẻ của MU giữ sạch lưới trước Chelsea

Carrick buộc phải xoay xở với nhiều phương án chắp vá, thậm chí có ý kiến kêu gọi trở lại sơ đồ 3 trung vệ. Việc kéo Noussair Mazraoui vào đá trung vệ cùng tài năng trẻ Ayden Heaven là lựa chọn hợp lý. Bộ đôi chưa từng đá cặp với nhau được giao nhiệm vụ “khóa chặt” hàng công đầy sao của Chelsea.

Sau khởi đầu có phần chệch choạc, đặc biệt là từ Heaven, cả hai đã có màn trình diễn đáng khen ngợi ngay tại Stamford Bridge. Mazraoui và Heaven cùng nhau tạo ra 13 tình huống phòng ngự hiệu quả, và hiếm khi tỏ ra nao núng trước sức ép ngày càng lớn từ Chelsea sau giai đoạn làm nóng đầu trận.

Đáng chú ý, Heaven càng chơi càng hay, từ những phút đầu còn thiếu ổn định, anh dần trở nên chắc chắn và khép lại trận đấu với màn thể hiện xuất sắc.

MU cũng có phần may mắn khi bóng có tới 3 lần tìm tới khung gỗ của thủ môn Senne Lammens. Đây không phải màn trình diễn đỉnh cao, nhưng ở giai đoạn then chốt này, 3 điểm là điều quan trọng nhất.

Dù MU từng mất tới 17 điểm trước nhóm cuối bảng, MU lại giành 18 điểm khi đối đầu top 6, trong đó có 4 chiến thắng đến dưới thời Carrick. Những hệ lụy từ thất bại nhạt nhòa của MU trước Leeds United hôm 14/4 là không đáng kể, và vào thời điểm hiện tại, “vết gợn” đó đã trở nên hoàn toàn có thể được bỏ qua.