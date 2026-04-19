Chelsea lập kỷ lục buồn 28 năm: HLV Rosenior vẫn tin vào cửa dự Cúp C1

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Aston Villa vs Sunderland
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Burnley
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Hellas Verona vs Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Auxerre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Manchester City vs Arsenal
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Juventus vs Bologna
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Chelsea lập kỷ lục buồn 28 năm: HLV Rosenior vẫn tin vào cửa dự Cúp C1

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Chelsea

Tham vọng cán đích trong top 5 Ngoại hạng Anh của Chelsea đã hứng chịu cú giáng nặng nề sau thất bại 0-1 trước MU ngay tại Stamford Bridge.

   

Chelsea chạm cột mốc đáng quên sau 28 năm

Cột mốc đáng quên này chính thức được xác lập, khi Chelsea thua MU 0-1 ngay tại Stamford Bridge, khiến các CĐV “The Blues” không khỏi thất vọng trước màn trình diễn thiếu sức sống và phản ứng nhạt nhòa của đội bóng thành London.

Chelsea sa sút báo động trong cuộc đua top 5

Theo số liệu từ Squawka, Chelsea đã để thua 4 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp mà không ghi nổi bàn thắng nào, lần đầu tiên kể từ năm 1998 (tức 28 năm). Trước khi bị MU đánh bại, “The Blues” đã để thua Newcastle 0-1, cùng hai thất bại thảm hại 0-3 trước Everton và Man City.

Dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea đang trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng khi không thể ghi nổi một bàn thắng nào trong hơn 360 phút thi đấu chính thức tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến “The Blues” tụt dốc trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, trong bối cảnh họ ngày càng hụt hơi so với các đối thủ cạnh tranh suất dự Cúp C1.

Chelsea bị đẩy vào thế “leo núi”

Trận thua MU khiến Chelsea bị chính “Quỷ đỏ” bỏ xa tới 10 điểm, đồng thời kém đội đứng thứ năm là Liverpool 4 điểm, vị trí cuối cùng giành vé dự Champions League, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” chuẩn bị bước vào trận derby Merseyside với Everton. Dẫu vậy, HLV Liam Rosenior vẫn tin rằng cánh cửa dự Cúp C1 chưa hoàn toàn khép lại.

Chiến lược gia người Anh cho biết: “Điều đó khiến chúng tôi đứng trước một ngọn núi phải chinh phục. Không phải là không thể vượt qua, nhưng rõ ràng là rất khó khăn. Chúng tôi phải bước vào trận gặp Brighton (22/4) với tâm thế buộc phải thắng để tạo cú hích cho phần còn lại của mùa giải”.

Viễn cảnh vắng mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm của Chelsea mùa hè tới, mà còn có thể kéo theo làn sóng ra đi trong đội hình.

“Câu trả lời thật lòng là tôi không biết. Chúng tôi vẫn đang chiến đấu, và sẽ đánh giá tình hình vào cuối mùa giải, bất kể kết cục ra sao”, HLV Rosenior nói thêm.

Chelsea còn cửa dự Champions League mùa tới?

Liverpool sẽ hành quân tới sân của Everton trong trận derby Merseyside vào tối nay (19/4). Nếu giành chiến thắng, “Lữ đoàn đỏ” có thể nới rộng khoảng cách với Chelsea lên thành 7 điểm, cách biệt rất khó san lấp ở giai đoạn cuối mùa.

Trong bối cảnh đó, nhiều CĐV Chelsea có thể sẽ “tạm thời” ủng hộ Everton. Tuy nhiên, một chiến thắng cho Everton cũng khiến chính họ vượt lên trên Chelsea 2 điểm. Hiện tại, “The Blues” đang có 48 điểm sau 33 vòng, ngang bằng Brentford và Bournemouth, đồng thời chỉ hơn Everton và Brighton đúng 1 điểm.

Lịch thi đấu phía trước của thầy trò Rosenior cũng không hề dễ thở khi họ lần lượt chạm trán Brighton, Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham và Sunderland trong 5 vòng đấu cuối.

Dù người hâm mộ Chelsea vẫn kỳ vọng vào một cú bứt phá ở chặng nước rút, nhưng nhìn vào phong độ hiện tại, khả năng “The Blues” trở lại sân chơi Champions League mùa 2026/27 là không cao.

MU đả bại Chelsea: Garnacho sắm vai "điệp viên", Rosenior kém tài Carrick

Garnacho có màn thể hiện cực tệ khi đối đầu với đội bóng cũ MU ngay tại sân nhà Stamford Bridge của Chelsea.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/04/2026 09:23 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN