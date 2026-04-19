Chelsea lập kỷ lục buồn 28 năm: HLV Rosenior vẫn tin vào cửa dự Cúp C1

Chelsea chạm cột mốc đáng quên sau 28 năm

Cột mốc đáng quên này chính thức được xác lập, khi Chelsea thua MU 0-1 ngay tại Stamford Bridge, khiến các CĐV “The Blues” không khỏi thất vọng trước màn trình diễn thiếu sức sống và phản ứng nhạt nhòa của đội bóng thành London.

Chelsea sa sút báo động trong cuộc đua top 5

Theo số liệu từ Squawka, Chelsea đã để thua 4 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp mà không ghi nổi bàn thắng nào, lần đầu tiên kể từ năm 1998 (tức 28 năm). Trước khi bị MU đánh bại, “The Blues” đã để thua Newcastle 0-1, cùng hai thất bại thảm hại 0-3 trước Everton và Man City.

Dưới thời HLV Liam Rosenior, Chelsea đang trải qua giai đoạn sa sút nghiêm trọng khi không thể ghi nổi một bàn thắng nào trong hơn 360 phút thi đấu chính thức tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến “The Blues” tụt dốc trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, trong bối cảnh họ ngày càng hụt hơi so với các đối thủ cạnh tranh suất dự Cúp C1.

Chelsea bị đẩy vào thế “leo núi”

Trận thua MU khiến Chelsea bị chính “Quỷ đỏ” bỏ xa tới 10 điểm, đồng thời kém đội đứng thứ năm là Liverpool 4 điểm, vị trí cuối cùng giành vé dự Champions League, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” chuẩn bị bước vào trận derby Merseyside với Everton. Dẫu vậy, HLV Liam Rosenior vẫn tin rằng cánh cửa dự Cúp C1 chưa hoàn toàn khép lại.

Chiến lược gia người Anh cho biết: “Điều đó khiến chúng tôi đứng trước một ngọn núi phải chinh phục. Không phải là không thể vượt qua, nhưng rõ ràng là rất khó khăn. Chúng tôi phải bước vào trận gặp Brighton (22/4) với tâm thế buộc phải thắng để tạo cú hích cho phần còn lại của mùa giải”.

Viễn cảnh vắng mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch mua sắm của Chelsea mùa hè tới, mà còn có thể kéo theo làn sóng ra đi trong đội hình.

“Câu trả lời thật lòng là tôi không biết. Chúng tôi vẫn đang chiến đấu, và sẽ đánh giá tình hình vào cuối mùa giải, bất kể kết cục ra sao”, HLV Rosenior nói thêm.

Chelsea còn cửa dự Champions League mùa tới?

Liverpool sẽ hành quân tới sân của Everton trong trận derby Merseyside vào tối nay (19/4). Nếu giành chiến thắng, “Lữ đoàn đỏ” có thể nới rộng khoảng cách với Chelsea lên thành 7 điểm, cách biệt rất khó san lấp ở giai đoạn cuối mùa.

Trong bối cảnh đó, nhiều CĐV Chelsea có thể sẽ “tạm thời” ủng hộ Everton. Tuy nhiên, một chiến thắng cho Everton cũng khiến chính họ vượt lên trên Chelsea 2 điểm. Hiện tại, “The Blues” đang có 48 điểm sau 33 vòng, ngang bằng Brentford và Bournemouth, đồng thời chỉ hơn Everton và Brighton đúng 1 điểm.

Lịch thi đấu phía trước của thầy trò Rosenior cũng không hề dễ thở khi họ lần lượt chạm trán Brighton, Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham và Sunderland trong 5 vòng đấu cuối.

Dù người hâm mộ Chelsea vẫn kỳ vọng vào một cú bứt phá ở chặng nước rút, nhưng nhìn vào phong độ hiện tại, khả năng “The Blues” trở lại sân chơi Champions League mùa 2026/27 là không cao.