"Chạy đua nhập tịch" vì vé World Cup: ĐT Việt Nam không nằm ngoài cuộc chơi

World Cup mở rộng thúc đẩy “cuộc đua nhập tịch” ở châu Á

Trong trận UAE hòa Iraq 1-1 ở lượt đi vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, có gần một nửa đội hình xuất phát của UAE là những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Tuy nhiên, UAE chỉ là một trong nhiều đội tuyển châu Á tham gia vào “cuộc đua nhập tịch”, được thúc đẩy bởi việc World Cup mở rộng từ 32 lên 48 đội.

Luanzinho (số 20), người ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước Iraq, là một trong những cầu thủ gốc Brazil đã được nhập tịch và hiện đang khoác áo tuyển UAE

Số suất của châu Á đã tăng gấp đôi, từ 4 suất trực tiếp ở Qatar lên 8 suất tại Bắc Mỹ (Mỹ, Mexico và Canada), mở ra cơ hội cho nhiều đội bóng mới đầy khát khao được tranh tài trên sân chơi lớn nhất hành tinh. Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia và Saudi Arabia lâu nay thống trị vòng loại World Cup khu vực châu Á, trong khi Triều Tiên là trường hợp đặc biệt gần đây nhất vào năm 2010. Sáu đội tuyển này là những đại diện duy nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tham dự World Cup nhiều hơn 1 lần.

Việc số lượng suất World Cup hạn chế trong nhiều thập kỷ khiến một số đội tuyển châu Á thiếu động lực để cạnh tranh. Việc mở rộng số đội tham dự World Cup đã thay đổi điều đó. Uzbekistan và Jordan đã giành quyền tham dự World Cup 2026. Trong khi đó, UAE và Iraq, đội từng dự giải lần lượt vào các năm 1990 và 1986, cũng có cơ hội. Những đội xếp hạng thấp hơn ở châu Á giờ đây nhìn nhận World Cup là mục tiêu khả thi, và nếu tài năng nhập tịch giúp họ nhanh chóng tiến gần hơn, ít ai phản đối.

“Việc mở rộng World Cup thúc đẩy động lực nhập tịch. Nhiều suất World Cup nghĩa là nhiều hy vọng cho các quốc gia, và nhiều cơ hội. Họ cảm thấy nếu theo đuổi chương trình nhập tịch, họ có thể nâng cao chất lượng, hiệu quả và kết quả thi đấu, từ đó có cơ hội giành vé dự giải”, Shaji Prabhakaran, thành viên ủy ban điều hành AFC, nhận định.

Việc gọi cầu thủ ngoại về phục vụ đội tuyển không phải mới. Qatar từng làm điều này mạnh mẽ vào những năm 2000 tới mức FIFA phải siết chặt quy định về quyền thi đấu. Ngày nay, cầu thủ phải có quan hệ gia đình hoặc đã thi đấu tại giải quốc nội 5 năm mới đủ điều kiện.

UAE thường chọn phương án thứ hai, nhập tịch nhiều cầu thủ Brazil. Lucas Pimenta, Marcus Meloni, Luanzinho, Bruno Oliveira, Caio Lucas và Caio Canedo vừa được triệu tập lên đội bóng Tây Á. Nicolas Giménez và Gaston Suarez là những cầu thủ sinh ra tại Argentina, ngoài ra còn có cầu thủ từ Morocco, Tunisia và Bờ Biển Ngà. Huấn luyện viên người Romania Cosmin Olaroiu của UAE gần như có thể triệu tập cả đội hình sinh ra ngoài bên ngoài quốc gia vùng Vịnh.

Việt Nam không còn đứng ngoài cuộc đua nhập tịch

Indonesia từng rất gần với World Cup hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ 1938, lọt vào vòng loại thứ tư, nhờ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tận dụng mối quan hệ với Hà Lan. Trong 1-2 năm qua, gần như tháng nào cũng có cầu thủ sinh tại Hà Lan, có ông bà Indonesia, tới đại sứ quán để xin hộ chiếu. Có thời điểm, đội hình xuất phát của Indonesia có tới 8-9 cầu thủ sinh ở châu Âu, tăng cường sức mạnh đáng kể cho đội bóng xứ vạn đảo.

Tiền vệ gốc Brazil Hendrio Araujo của Hà Nội chính thức mang quốc tịch Việt Nam với cái tên Đỗ Hoàng Hên

Các tài năng như Kevin Diks, người vừa ghi bàn Bundesliga đầu tiên cho Monchengladbach, đã tạo ra sự khác biệt thực sự. Nhiều cầu thủ gốc Hà Lan đủ điều kiện khác cũng sẽ cân nhắc khoác áo đội bóng xứ vạn đảo nếu không chắc suất ở “Cơn lốc màu da cam”.

Indonesia giờ được đánh giá là đội mạnh nhất Đông Nam Á, và sự thăng tiến nhanh chóng này rõ ràng ảnh hưởng tới suy nghĩ của Malaysia. Tháng 9 vừa qua, FIFA cáo buộc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ từ Brazil, Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan để nhập tịch. Bảy cầu thủ này từng góp mặt trong trận thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam vào tháng 6, kết quả tốt nhất của Malaysia trong nhiều năm, và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá 1 năm, trong khi FAM bị phạt 438.000 USD.

Vụ việc hiện được Malaysia đưa ra tòa án trọng tài thể thao, nhưng nó cũng làm nổi bật tầm ảnh hưởng của nhập tịch. Không ngẫu nhiên sau đó xuất hiện thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) để mắt tới 3–4 cầu thủ sinh Brazil, đủ điều kiện tham dự vòng loại World Cup kỳ tiếp theo sau 5 năm thi đấu ở V-League. Hồi tháng 10, tiền vệ gốc Brazil Hendrio Araujo của CLB Hà Nội chính thức mang quốc tịch Việt Nam với cái tên Đỗ Hoàng Hên. Sri Lanka cũng cải thiện thành tích nhờ dòng cầu thủ sinh ra ở châu Âu và Australia.

UAE thường thi đấu trước các khán giả 4 chữ số trên sân nhà, nhưng trước trận lượt đi vòng loại thứ 5 gặp Iraq, 36.000 vé tại sân Mohammed Bin Zayed đã bán hết. Rõ ràng, khi World Cup 2026 gần kề, người hâm mộ UAE khao khát chiến thắng không quá bận tâm ai thi đấu cho đội nhà. Lý do đơn giản là giấc mơ World Cup vẫn còn nguyên.