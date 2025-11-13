Ronaldo thách thức CĐV Ireland trước trận quyết đấu vòng loại World Cup

Ronaldo sẵn sàng cho những tiếng la ó

Ronaldo hiểu rõ điều gì đang chờ đợi mình ở Dublin (Ireland). Năm 2021, khi Bồ Đào Nha làm khách trước Ireland trong trận hòa không bàn thắng đầy căng thẳng, siêu sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng đã bị la ó mỗi khi chạm bóng. Khi đó, anh vẫn bình thản đón nhận, và có vẻ như lần này cũng sẽ không khác.

Ronaldo sẵn sàng đối mặt với làn sóng la ó từ các CĐV Ireland

Sự bền bỉ phi thường giúp Ronaldo vẫn là trung tâm trong đội hình Bồ Đào Nha dù đã ở tuổi xế chiều sự nghiệp. Các CĐV Ireland, nổi tiếng cuồng nhiệt và không bao giờ ngừng cổ vũ, được dự đoán sẽ tạo nên bầu không khí rực lửa một lần nữa. Tuy nhiên, Ronaldo dường như sẽ biến chính nguồn năng lượng ấy thành động lực cho mình.

“Cứ la ó tôi đi”

Phát biểu trong buổi họp báo trước thềm trận đấu, Ronaldo cho biết: “Cả sân sẽ la ó tôi, tôi quen rồi. Thực ra tôi còn mong họ làm vậy, biết đâu điều đó giúp giảm bớt áp lực cho các đồng đội. Điều tôi muốn nhất là được tận hưởng trận đấu. Đây không hẳn là trận mang tính quyết định, nhưng gần như vậy, chúng tôi biết rằng nếu thắng, Bồ Đào Nha sẽ giành vé. Chúng tôi muốn kết thúc sớm mọi chuyện”.

Tại Dublin, Ronaldo có thể gặp lại gương mặt quen thuộc là John O’Shea, trợ lý HLV của tuyển Ireland, người từng là đồng đội của anh ở MU suốt 6 mùa giải.

“Nếu có dịp gặp lại anh ấy thì thật vui. Chúng tôi từng chơi cùng nhau nhiều năm, và tôi có mối quan hệ rất tốt với O’Shea, không chỉ với anh ấy mà còn với nhiều người Ireland khác. Tôi vẫn giữ liên lạc với vài người, và điều đó thật tuyệt”, Ronaldo chia sẻ.

Rồi với nụ cười tinh nghịch, CR7 nói thêm: “Tôi nhắc lại nhé, mong ngày mai đừng có ai la ó tôi nữa. Với tôi, được trở lại thi đấu ở đây là niềm vui. Tôi thề sẽ cố gắng làm một ‘cậu bé ngoan’”.

Ronaldo dự đoán Ireland sẽ “dựng xe buýt”

Hàng thủ kiên cường của Ireland từng khiến Bồ Đào Nha nản lòng vào năm 2021, và lần này, Ronaldo hiểu rằng đội bóng của anh sẽ cần sự sáng tạo lẫn kiên nhẫn để xuyên phá.

Tiền đạo của Al Nassr nhận định: “Tôi nghĩ trận đấu sẽ khá giống với lần gặp ở Lisbon (Bồ Đào Nha). Dĩ nhiên, lần này họ có lợi thế sân nhà, được cổ vũ bởi các CĐV, nên sẽ hưng phấn hơn. Nhưng về mặt chiến thuật, tôi cho rằng họ vẫn sẽ chơi tương tự, không dâng cao quá nhiều, chờ đợi cơ hội, phòng ngự chặt và phản công nhanh. Trận đấu sẽ có diễn biến giống vậy, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ. Chúng tôi biết họ rất mạnh về thể lực, nhưng Bồ Đào Nha sẽ chơi theo cách của mình và cố gắng giành chiến thắng”.

HLV Heimir Hallgrimsson của tuyển Ireland cũng tỏ rõ sự dè chừng trước mối đe dọa mang tên Ronaldo: “Những con số đã nói lên tất cả. Cậu ấy vẫn ghi bàn và tiếp tục phá kỷ lục. Một trong những lý do khiến Bồ Đào Nha trở thành đội bóng tấn công đặc biệt chính là khát khao ghi bàn của Ronaldo.

Họ sẽ liên tục đưa bóng vào trong, luôn tìm cách để cậu ấy dứt điểm. Nhiều đội khi dẫn trước thường giảm nhịp độ, nhưng Bồ Đào Nha thì không, họ luôn muốn ghi thêm, và Ronaldo là lý do chính khiến họ có phong cách tấn công như vậy”.

Đáp lại những lời khen của HLV đối phương, Ronaldo tỏ ra khiêm tốn nhưng vẫn đầy quyết tâm: “Ở một khía cạnh nào đó, tôi đồng ý. Tôi biết khi nào mình là tài sản của đội, khi nào mình chơi tốt hay không. Dù vậy, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng của toàn đội. Những lời nói chỉ là lời nói, điều tôi mong muốn là chúng tôi giành vé dự World Cup”.

Bồ Đào Nha hiểu rằng chỉ cần một chiến thắng trước Ireland, họ sẽ chính thức giành vé dự World Cup 2026. Ngược lại, nếu không thể thắng, áp lực sẽ dồn lên “Brazil châu Âu” ở trận đấu tiếp theo gặp Armenia trên sân nhà vào ngày 16/11.