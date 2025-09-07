Chấn động Tottenham: Chủ tịch Levy từ chức sau 25 năm, sắp bị bán cho tỷ phú Qatar?

Trong nhiều năm qua, Tottenham liên tục nằm trong vòng xoáy tin đồn thâu tóm. Chính ông Levy từng tiết lộ hồi năm ngoái rằng CLB đã “có những cuộc thảo luận với các nhà đầu tư tiềm năng” nhằm “tận dụng tối đa tiềm lực dài hạn”.

Chủ tịch Levy rời Tottenham sau 25 năm gắn bó

Việc ông rời ghế khiến giới thạo tin cho rằng Enic, tập đoàn thuộc quỹ tín thác gia đình Joe Lewis, có thể đã toàn quyền kiểm soát CLB để chuẩn bị cho một thương vụ bán lại. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận gia đình Lewis khẳng định sự thay đổi này chỉ nhằm đặt thành tích thể thao lên hàng đầu, mở ra “kỷ nguyên mới” cho Tottenham.

Dưới đây là những gương mặt tiềm năng nếu Enic quyết định sang nhượng Tottenham:

⚽ Đại gia Qatar

Tập đoàn bí ẩn: Hồi tháng 2, xuất hiện thông tin một nhóm nhà đầu tư tư nhân Qatar đang nhắm đến việc mua Spurs theo hình thức thâu tóm từng phần. Nhóm này không thuộc Qatar Sports Investment (QSI) và cũng không liên quan đến Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, người từng cố gắng mua Man United. Rào cản lớn là họ sẵn sàng để Levy tiếp tục điều hành với hợp đồng dài hạn.

QSI: Tập đoàn chủ sở hữu PSG và nắm cổ phần tại Braga từng được đồn quan tâm đến "Spurs", kể cả việc mua quyền đặt tên sân vận động Tottenham Hotspur Stadium. Tuy nhiên, mọi khoản đầu tư phải dè chừng luật đa sở hữu CLB của UEFA.

Sheikh Jassim từng thất bại trong việc mua lại MU, nhưng Tottenham thì có thể

Sheikh Jassim: Đối thủ lớn nhất của Sir Jim Ratcliffe trong thương vụ MU có thể bị Tottenham “cám dỗ”? Dù nổi tiếng là fan "Quỷ đỏ", việc Sheikh Jassim từng lao vào cuộc đua giành Chelsea cho thấy tình cảm không phải là rào cản. "Spurs" cũng được định giá rẻ hơn khoảng 1 tỷ bảng so với MU. Nếu đã mua hụt MU, tại sao Sheikh Jassim không mua Tottenham, đội bóng đã có nền tảng hạ tầng tuyệt vời và lại ở thủ đô London?

🧤 Quỹ đầu tư công Saudi Arabia

Hiện chưa có dấu hiệu quan tâm chính thức. Nhưng Bộ trưởng Thể thao Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al Faisal, từng tuyên bố chính phủ sẽ ủng hộ bất kỳ doanh nghiệp tư nhân nào ở nước này muốn mua một CLB Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra, đã có tin đồn về việc đàm phán gói tài trợ đặt tên sân vận động Tottenham Hotspur Stadium với công ty con thuộc Quỹ đầu tư công Saudi (PIF). Tuy nhiên, luật Premier League ngăn PIF đầu tư trực tiếp vào Tottenham, do họ đang sở hữu Newcastle.

Các đại gia của Saudi Arabia cũng đang nhắm đến việc mua lại Tottenham

🚩 Tỷ phú Mỹ

- Elliott Investment Management: Quỹ đầu cơ của tỷ phú Paul Singer từng lọt vào vòng 2 trong quá trình thâu tóm MU cách đây hai năm, với mục tiêu mua cổ phần thiểu số. Họ từng sở hữu AC Milan trước khi bán lại cho RedBird Capital năm 2022.

- Carlyle, Sixth Street Partners, Ares Management: Ba tập đoàn tài chính này đều từng được cho là quan tâm đến việc đầu tư vào MU. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa họ với Tottenham rất mơ hồ.

- Ken Griffin và gia đình Ricketts: Griffin – sáng lập quỹ Citadel – từng liên minh với gia đình Ricketts (chủ sở hữu CLB bóng chày Chicago Cubs) để tranh mua Chelsea vào năm 2022 nhưng thất bại.

🌍 Các ứng viên khác

- Jahm Najafi: Tỷ phú người Mỹ gốc Iran, Chủ tịch MSP Sports Capital, từng được cho là muốn thâu tóm Tottenham. MSP hiện sở hữu 15% đội F1 McLaren, cùng cổ phần tại các CLB Alcorcón (TBN), Beveren (Bỉ) và Augsburg (Đức).

- Amanda Staveley: Người từng góp công lớn trong các thương vụ thâu tóm Man City và Newcastle. Bà cùng chồng Mehrdad Ghodoussi từng dự khán một trận đấu của Tottenham năm ngoái, và thậm chí úp mở về khả năng tham gia một thương vụ đầu tư đến từ Trung Đông.

Có thể thấy, với vị thế thương hiệu và sân vận động hiện đại bậc nhất, Tottenham chắc chắn vẫn là “miếng bánh béo bở” trong mắt các tỷ phú và quỹ đầu tư toàn cầu.