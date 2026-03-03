Iran trả đũa Mỹ-Israel, AFC ra quyết định đặc biệt

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs West Ham United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Manchester City vs Nottingham Forest
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Newcastle United vs Manchester United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Iran trả đũa Mỹ-Israel, AFC ra quyết định đặc biệt

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran

AFC hoãn loạt trận đấu khu vực Trung Đông do căng thẳng Mỹ - Israel và Iran leo thang , tác động trực tiếp tới vòng knock-out Cúp C1 châu Á.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo hoãn các trận đấu thuộc hệ thống giải cúp châu lục liên quan các đội bóng khu vực Trung Đông trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Iran, Mỹ và Israel leo thang.

Quyết định được đưa ra sau khi Iran tiến hành các đòn trả đũa nhằm vào một số địa điểm tại khu vực vùng Vịnh trong hai ngày cuối tuần, làm gia tăng đáng kể rủi ro an ninh.

Theo thông báo từ AFC có trụ sở tại Kuala Lumpur, việc điều chỉnh lịch thi đấu ảnh hưởng đến ba giải đấu cấp CLB lớn, trong đó có AFC Champions League Elite (ACLE).

Al Ahli Saudi FC giành ngôi vô địch AFC Champions League Elite 2024/25. (Nguồn: AFC)

Al Ahli Saudi FC giành ngôi vô địch AFC Champions League Elite 2024/25. (Nguồn: AFC)

“Trước diễn biến tình hình tại Tây Á, các trận đấu khu vực Tây Á dự kiến diễn ra từ ngày 2-3/3/2026 sẽ được dời sang thời điểm phù hợp hơn”, AFC cho biết. Tổ chức này đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và đặt an toàn của cầu thủ, đội bóng, quan chức và người hâm mộ lên hàng đầu.

Việc hoãn thi đấu tác động lớn đến vòng 16 đội AFC Champions League Elite, đặc biệt với các CLB đến từ vùng Vịnh và Iran. Tuy nhiên, AFC cho biết các trận đấu ở những khu vực khác của châu Á vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Cùng thời điểm, Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA) cũng thông báo tạm dừng toàn bộ các giải đấu quốc nội cho đến khi có thông báo mới, cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình an ninh đối với bóng đá Tây Á.

Đến nay, chưa có quyết định chính thức nào liên quan đến trận “Finalissima” giữa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha và nhà vô địch Copa America Argentina, dự kiến tổ chức tại Qatar vào ngày 27/3. Trận đấu hiện đang được xem xét lại do bối cảnh khu vực vẫn trong tình trạng bất ổn.

Dự kiến, các quyết định tiếp theo sẽ được công bố tùy theo diễn biến an ninh trong những ngày tới.

Iran khả năng không dự World Cup 2026, ĐT Indonesia mơ thế chỗ
Iran khả năng không dự World Cup 2026, ĐT Indonesia mơ thế chỗ

Khủng hoảng tại Trung Đông đang phủ bóng đen lên vòng chung kết World Cup 2026. Trong bối cảnh ĐT Iran cân nhắc rút lui, nhiều CĐV châu Á hy vọng về...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khánh Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/03/2026 09:07 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN