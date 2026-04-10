Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Paris FC vs Monaco
Augsburg vs Hoffenheim
Roma vs Pisa
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
Real Madrid vs Girona
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Arsenal vs AFC Bournemouth
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Heidenheim vs Union Berlin
Brentford vs Everton
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Milan vs Udinese
Liverpool vs Fulham
Barcelona vs Espanyol
St. Pauli vs Bayern Munich
Atalanta vs Juventus
Sevilla vs Atlético de Madrid
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Toulouse vs Lille
Chelsea vs Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
Champions League mùa này quá hấp dẫn, vì sao các đội hiếm khi hòa nhau?

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26

Tỷ số hòa xuất hiện không nhiều. Và tuy mọi chuyện đều có thể xảy ra trong môn bóng đá, vẫn phải nói rằng việc lật ngược tình thế là vô cùng khó khăn, khi đấu trường cao cấp Champions League tiến vào giai đoạn quyết định. Đấy là cái nhìn toàn cục, khi lượt đi vòng tứ kết Champions League khép lại.

  

Vòng bán kết dường như đã định hình

Bayern Munich, Arsenal và Atletico Madrid thắng trận lượt đi ngay trên sân đối phương. Paris SG thắng tại sân nhà, nhưng với cách biệt 2 bàn và một thế trận hoàn toàn áp đảo. Bại tướng của họ (lần lượt là Real Madrid, Sporting Lisbon, Barcelona, Liverpool) rất khó lật ngược tình thế ở trận lượt về.

Nói cách khác: Arsenal, Bayern Munich, Paris SG và Atletico Madrid coi như đã đặt một chân vào vòng bán kết. Khả năng đi tiếp của họ, theo như máy tính của hãng Opta phân tích, lần lượt là 91,6%; 86,9%; 84,7%; 80%.

Bayern Munich thắng thuyết phục Real ngay trên sân khách

Kể từ khi cúp C1 châu Âu được UEFA nâng cấp thành Champions League ở mùa bóng 1992-1993, đã có 115 đội bóng thua trận lượt đi ngay tại sân nhà trong thể thức knock-out. Trong số ấy, chỉ có 7 đội (6,1%) lật ngược được tình thế ở trận lượt về. Rõ ràng, đấy là xác suất quá thấp (chưa bằng một nửa xác suất... không thành bàn của quả phạt đền trong bóng đá đỉnh cao).

Hàng năm, ủy ban kỹ thuật của UEFA đều có báo cáo đúc kết những vấn đề chuyên môn nổi bật của các giải đấu, mà đáng lưu ý nhất dĩ nhiên là trận địa đỉnh cao Champions League. Kết luận thường thấy: khi đã tiến đến giai đoạn nước rút (nhất là từ vòng tứ kết trở đi), việc lật ngược tình thế là rất khó khăn, bởi hầu như không thể xuất hiện thay đổi mang tính cách mạng nào.

Thông thường, HLV trưởng của các đội tiến xa ở Champions League đã là các nhà chuyên môn giỏi nhất trong bóng đá hiện đại, và họ đã toan tính quá kỹ càng từ trước trận lượt đi rồi. Mọi chuyện rất khó đảo ngược khi đôi bên gặp lại nhau chỉ 1-2 tuần sau đó.

Trong số 7/115 trường hợp lật ngược tình thế thành công ở trận lượt về như đã nêu, thì thật ra là hơn phân nửa (4/7 cặp đấu) diễn ra ở vòng 16 đội.

Vì sao rất ít khi hòa?

Công thức chung: người ta đã điều nghiên lực lượng, phong độ của nhau và nghiền ngẫm chiến thuật từ trước khi đã trận lượt đi. Tất nhiên, sẽ lại phải toan tính tiếp trước khi tái ngộ ở trận lượt về. Nhưng trận lượt về thật ra chỉ như một sự nối dài của cuộc đụng độ mà thôi. Tất nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá, như mọi người đã biết. Vấn đề ở đây chỉ là xác suất thay đổi ở trận lượt về rất thấp.

Vì sao kết quả hòa ít khi xuất hiện ở giai đoạn quan trọng của Champions League? Đấy cũng chỉ là khía cạnh khác của cùng một vấn đề chung: giới chuyên môn đã toan tính quá chuẩn trước những cuộc đụng độ ở đẳng cấp cao. Khi mọi chuyện vào guồng thì sự thắng bại nhanh chóng xuất hiện.

PSG tỏ ra quá mạnh so với Liverpool

Mùa trước, chỉ có 2 trong 16 trận của vòng 1/8 có kết quả hòa, 1 trong 8 trận tứ kết (tính chung 2 lượt) có kết quả hòa. Mùa này, cũng chỉ có 2/16 trận vòng 1/8 có kết quả hòa. Không có kết quả hòa nào trong 4 trận tứ kết lượt đi.

Tất nhiên, người ta đã thắng trong những hình ảnh, lối chơi, cách tiếp cận, hoàn cảnh khác nhau. Nhưng điểm chung rất rõ: ai cũng chiến thắng xứng đáng, thể hiện rất chuẩn bản sắc riêng của mình.

Arsenal thắng trên sân Sporting Lisbon bằng bàn duy nhất ở phút bù giờ, khi một cầu thủ dự bị (Gabriel Martinelli) chuyền bóng cho một cầu thủ dự bị khác (Kai Havertz) ghi bàn. Đấy không hề là may mắn. Khắp châu Âu mùa này, không có đội nào khác ghi bàn từ những cầu thủ dự bị nhiều như Arsenal (tổng cộng 38 bàn: ghi 24, kiến tạo 14).

Paris SG thì thắng Liverpool 2-0 trong hình ảnh hủy diệt, vượt trội hoàn toàn như khi chính họ gặp nhau ở mùa bóng trước. “Tỷ số” sút cầu môn là 17-3. Paris SG sút chính xác 7 lần, còn Liverpool... không có quả nào! Vẫn như mọi khi, Bayern thắng ngay trên sân Real Madrid bằng con đường “rất Đức”: một khi kế hoạch chuyên môn diễn ra trơ tru thì đối phương dù thấy thua vẫn không đỡ được.

Chỉ có trận Atletico Madrid thắng 2-0 trên sân Barcelona là mang hơi hướng bất ngờ, ngẫu nhiên. Barcelona mất người vì thẻ đỏ ngay từ hiệp 1, và lãnh hậu quả nặng nề. Môn bóng đá đầy kịnh tích luôn có chỗ cho những bất ngờ như vậy.

Toan tính chiến thuật và sức mạnh trên lý thuyết chưa phải là tất cả. Vấn đề ở đây là Atletico Madrid đã tận dụng quá hoàn hảo tình trạng hơn người, thắng với cách biệt 2 bàn, nên rất khó thua ngược khi trận lượt về diễn ra trên sân của họ.

Atletico quật ngã Barca ngay tại Nou Camp là 1 trong những bất ngờ lớn ở cúp C1 năm nay

Champions League mùa này quá hấp dẫn!

Khách quan mà nói, Barcelona được đánh giá cao hơn Atletico Madrid trước khi vào cuộc. Giả sử quyền đá bán kết thuộc về Barcelona ở cặp đấu này, thì đây có thể sẽ là vòng bán kết hấp dẫn hiếm thấy suốt nhiều năm nay. Thật lý tưởng nếu như 4 đội lọt vào bán kết chính là 4 đội đang dẫn đầu giải VĐQG ở 4 nền bóng đá mạnh nhất châu Âu hiện nay.

Nhưng tóm lại, kịch bản như những gì đang diễn ra trước mắt đã là quá hay rồi. So với tình trạng cả 6 đại diện của giải Premier League đều lọt vào vòng 1/8, thì tương quan lực lượng ở giai đoạn này rõ ràng là cân bằng hơn.

Nếu như không có bất ngờ ở trận lượt về, thì vòng bán kết Champions League sẽ gồm 2 cặp Paris SG – Bayern Munich và Atletico Madrid – Arsenal. Cặp đầu là sự tái hiện của trận chung kết Champions League 2020. Muốn gọi đấy là “chung kết sớm” cũng được.

Bayern chính là đội thành công nhất trong loạt tứ kết lượt đi vừa qua, bởi họ đã xuất sắc thắng “vua Champions League” Real Madrid ngay tại sân Bernabeu của đối phương. Trong khi đó, Paris SG lại là đội ĐKVĐ, và là đội thắng một cách vượt trội, rõ ràng nhất.

Câu chuyện lịch sử của Atletico và Arsenal

Với Atletico Madrid và Arsenal, đây lại là câu chuyện lịch sử. Họ đều chưa bao giờ vô địch Champions League.

Atletico Madrid có thành tích tốt nhất trong số những đội chưa từng lên ngôi vô địch. Quá đau cho họ: đã 3 lần vào chung kết, đều không thua trong 90 phút, nhưng chưa bao giờ nâng cúp (lần đầu phải tái đấu, lần giữa thua ở hiệp phụ, lần cuối thua ở loạt sút luân lưu).

Arsenal đang mơ điều kỳ diệu trong năm đặc biệt với họ

Với Arsenal thì đây đang là mùa bóng vô cùng đặc biệt. Đây là đội bóng đầu tiên trên đời đã đạt đến cột mốc thi đấu ở giải VĐQG của mình đúng 100 mùa liên tiếp. Cộc mốc “chẵn 100 mùa” gần như chắc chắn sẽ trở nên huy hoàng khi Arsenal trở lại ngôi vô địch Premier League, sau 22 năm chờ đợi (cơn khát danh hiệu VĐQG lâu nhất của Arsenal, kể từ lầu đầu tiên đội này lên ngôi vô địch Anh trong thập niên 1930). Chẵn 20 năm đã trôi qua kể từ lần duy nhất Arsenal lọt được vào chung kết Champions League. Và tất nhiên, họ đang rất muốn làm nên chuyện lớn trong mùa bóng đặc biệt này.

Tóm lại, có quá nhiều kịch bản hay đang chờ xuất hiện, khi Champions League tiến dần đến giai đoạn tranh chấp ngôi cao.

