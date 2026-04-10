Với tuyệt phẩm đá phạt xé toạc Nou Camp, Julian Alvarez đưa Atletico đến gần tấm vé vòng bán kết Champions League. Chàng tiền đạo có biệt danh "Người nhện" này đang làm nên những điều phi thường, và chờ đợi anh là những kỳ tích còn lớn lao hơn thế.
Julian Alvarez đã mang đến cho Barcelona cái nhìn rõ ràng về những gì họ đang thiếu hụt vào đêm thứ Tư. Đội bóng chủ quản của anh - Atletico Madrid khép lại 20 năm không thắng tại Nou Camp bằng chiến thắng 2-0, qua đó tiến gần tới vòng bán kết UEFA Champions League.
Alvarez mở tỷ số ở phút 45 bằng một cú đá phạt tuyệt đẹp, sau khi Pau Cubarsi bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi với Giuliano Simeone trong tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt bên ngoài vòng cấm. Đến phút 70, tiền đạo vào sân thay người Alexander Sorloth ghi bàn nhân đôi cách biệt, giúp Atletico nắm lợi thế lớn trước trận lượt về diễn ra vào thứ Ba tuần tới trên sân Metropolitano.
Kết quả này giúp Atletico chấm dứt chuỗi dài không thắng tại Nou Camp, đồng thời trở thành đội khách đầu tiên giành chiến thắng tại sân đấu vừa được cải tạo kể từ khi Barcelona trở lại thi đấu vào tháng 11 năm ngoái.
Lần gần nhất Atletico thắng tại đây là năm 2006. Chuỗi trận không thắng kéo dài 25 trận sau đó thậm chí bắt đầu từ trước khi Diego Simeone được bổ nhiệm làm HLV. Và giờ đây, ông cuối cùng cũng có chiến thắng tại Nou Camp với đóng góp không nhỏ từ cậu học trò đồng hương Argentina của mình.
Chính siêu phẩm của Alvarez đã tạo nên khác biệt, đặc biệt khi nó đến ngay sau chiếc thẻ đỏ của Cubarsi. Điều đó khiến Barcelona chịu “đòn kép” mà họ cho là không công bằng, khi pha va chạm của trung vệ này với Simeone bị đánh giá là khá nhẹ. Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR đã nâng lên thành thẻ đỏ.
Những gì diễn ra sau đó thật đặc biệt. Alvarez đưa bóng vào góc cao khung thành từ khoảng cách 25 mét, rồi chạy về ăn mừng trước hàng nghìn CĐV Atletico trên khán đài tầng hai của Nou Camp. Khi các CĐV áo đỏ-trắng vỡ òa, người hâm mộ Barcelona hẳn có lý do để tự hỏi trận đấu sẽ diễn ra thế nào nếu Alvarez khoác áo đội bóng của họ.
Champions League mùa này trở thành sân khấu vinh danh Julian Alvarez. Ở lượt đi vòng 1/8, ngôi sao người Argentina đã có một trong những đêm đáng nhớ nhất mùa giải khi lập cú đúp giúp Atletico Madrid đánh bại Tottenham 5-2. Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn toàn diện của anh.
Thế nhưng, niềm vui nhanh chóng nhường chỗ cho sự khó xử khi Alvarez bước vào khu phỏng vấn. Trước câu hỏi về khả năng gia nhập Barcelona, tiền đạo người Argentina chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi không có gì để nói”. Anh khẳng định hạnh phúc tại Atletico, nhưng lại không đưa ra cam kết rõ ràng về tương lai. Chính sự mập mờ ấy càng khiến những đồn đoán bùng lên mạnh mẽ.
Ở tuổi 26, Alvarez đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất sự nghiệp. Và mọi phát ngôn lúc này đều mang sức nặng vượt xa ý nghĩa thông thường.
Nếu mùa giải 2024/25 chứng kiến một Alvarez bùng nổ với 29 bàn thắng và 8 kiến tạo, thì chiến dịch 2025/26 lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Anh khởi đầu chậm chạp, trước khi bùng nổ với hat-trick vào lưới Rayo Vallecano rồi tiếp tục ghi cú đúp trước Real Madrid chỉ ít ngày sau đó.
Nhưng kể từ thời điểm ấy, hiệu suất ghi bàn của Alvarez tụt dốc đáng báo động. Chỉ 2 bàn sau 22 trận La Liga là con số không tương xứng với kỳ vọng dành cho một trung phong hàng đầu. Atletico cũng vì thế tụt lại trong cuộc đua vô địch, thậm chí bị bỏ xa bởi chính Barcelona.
Sự thất thường ấy phản ánh rõ tính chất “tàu lượn” của mùa giải – nơi Alvarez lúc thăng hoa rực rỡ, lúc lại trở nên mờ nhạt một cách khó hiểu.
Champions League 2025/26 đang trở thành bệ phóng hoàn hảo để Julian Alvarez khẳng định vị thế của một tiền đạo hàng đầu châu Âu. Với 9 pha lập công, chân sút người Argentina đã vượt qua kỷ lục của Diego Costa (mùa 2013/14), trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Atletico Madrid trong một mùa giải Champions League. Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn phản ánh rõ nét khả năng thích nghi và bùng nổ của Alvarez ở môi trường cạnh tranh khắc nghiệt nhất lục địa già.
Không dừng lại ở vai trò săn bàn, Alvarez còn cho thấy tầm ảnh hưởng toàn diện trong cách vận hành lối chơi của Atletico. Anh đóng góp thêm 4 kiến tạo, qua đó khẳng định mình không phải mẫu trung phong “mắc võng” trong vòng cấm, mà là một mắt xích linh hoạt, có khả năng kết nối và tạo đột biến. Khả năng đưa ra quyết định đúng thời điểm – khi nào dứt điểm, khi nào kiến tạo – giúp tiền đạo sinh năm 2000 trở thành nhân tố đặc biệt trong hệ thống của Diego Simeone.
Thống kê càng làm nổi bật sự ổn định đáng kinh ngạc của Alvarez. Chỉ sau 22 lần ra sân tại Champions League trong màu áo Atletico, anh đã trực tiếp góp dấu giày vào 21 bàn thắng. Hiệu suất gần như “mỗi trận một dấu ấn” đưa Alvarez vào nhóm những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất châu Âu hiện tại. Trong hai mùa Champions League gần nhất, chỉ có Harry Kane của Bayern Munich nhỉnh hơn với 23 lần góp công vào bàn thắng.
Giá trị lớn nhất của Alvarez nằm ở sự đa năng hiếm có. Ngay từ thời còn khoác áo Manchester City, anh đã cho thấy khả năng thích nghi với nhiều vai trò trên hàng công. Alvarez có thể đá trung phong cắm, lùi sâu như một “số 9 ảo”, đảm nhận vai trò hộ công hoặc dạt cánh khi cần thiết.
Đi kèm với đó là nền tảng thể lực dồi dào, khả năng pressing không biết mệt và tư duy di chuyển thông minh. Anh không chỉ chờ đợi cơ hội, mà còn chủ động tạo ra khác biệt bằng chính sự năng động và nhạy bén của mình.
Hướng tới World Cup 2026, vai trò của Julian Alvarez trong màu áo ĐT Argentina hứa hẹn sẽ ngày càng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Lionel Messi đã bước sang tuổi 38. Dù Messi vẫn là linh hồn và biểu tượng, nhưng thực tế cho thấy gánh nặng ghi bàn và duy trì cường độ thi đấu đỉnh cao không thể mãi đặt trọn lên vai siêu sao này. Đó chính là thời điểm để Alvarez nổi lên như một đầu tàu mới trên hàng công “Albiceleste”.
Thực tế, tiền đạo sinh năm 2000 không còn là cái tên xa lạ ở sân chơi World Cup. Tại FIFA World Cup 2022, Alvarez đã có màn trình diễn bùng nổ, ghi 4 bàn thắng và trở thành nhân tố chủ chốt trong hành trình đăng quang của Argentina.
Đáng chú ý, cú đúp vào lưới Croatia ở bán kết không chỉ thể hiện bản năng săn bàn mà còn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh của một cầu thủ trẻ ở thời khắc lớn. Khi đó, Alvarez đóng vai trò chia lửa hoàn hảo cho Messi, giúp hàng công Argentina trở nên đa dạng và khó lường hơn.
Bốn năm sau, bối cảnh đã thay đổi. Alvarez không còn là “kép phụ” mà đang dần trưởng thành, đóng vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công. Với nền tảng thể lực sung mãn, khả năng di chuyển rộng và pressing không ngừng nghỉ, anh mang đến nguồn năng lượng mà Messi ở giai đoạn cuối sự nghiệp khó có thể duy trì trong suốt 90 phút. Điều này tạo ra sự cân bằng chiến thuật quan trọng, khi Argentina có thể vừa giữ được chất sáng tạo từ Messi, vừa đảm bảo cường độ chơi bóng hiện đại.
Quan trọng hơn, Alvarez đã chứng minh anh đủ khả năng gánh vác trách nhiệm ghi bàn. Hiệu suất ấn tượng tại cấp CLB, đặc biệt ở Champions League, là cơ sở để HLV Lionel Scaloni đặt niềm tin vào chân sút này trong vai trò mũi nhọn. Không chỉ dứt điểm tốt, Alvarez còn biết cách kết nối lối chơi, tạo khoảng trống và hỗ trợ đồng đội – những yếu tố cần thiết để trở thành “đầu tàu” thực thụ.
World Cup 2026 có thể sẽ là giải đấu chuyển giao thế hệ của Argentina. Và nếu duy trì phong độ hiện tại, Julian Alvarez hoàn toàn đủ khả năng bước ra ánh sáng, kế thừa di sản của Messi để dẫn dắt hàng công “Albiceleste” chinh phục những đỉnh cao mới.
-10/04/2026 07:21 AM (GMT+7)