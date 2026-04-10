NÓNG: Barcelona khiếu nại vụ bị từ chối 11m ở trận thua Atletico, chỉ trích VAR

Barcelona gửi đơn khiếu nại lên UEFA

Ở tình huống phút 54 gây tranh cãi, trung vệ Marc Pubill đã dùng tay nhận bóng từ thủ môn Juan Musso trong vòng cấm. Dù các cầu thủ Barcelona phản ứng dữ dội, trọng tài Istvan Kovacs không cho rằng đó là phạt đền, đồng thời không rút thẻ vàng thứ hai với cầu thủ này. VAR do Christian Dingert phụ trách cũng không can thiệp.

Trong thông báo chính thức, Barcelona nêu rõ: “Bộ phận pháp lý của CLB đã gửi đơn khiếu nại lên UEFA liên quan đến các sự việc xảy ra trong trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Atletico Madrid. CLB cho rằng công tác điều hành của trọng tài đi ngược lại các quy định hiện hành, ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến và kết quả trận đấu”.

Nhấn mạnh vào tình huống gây tranh cãi, đội bóng xứ Catalunya cho biết: “Khiếu nại tập trung vào một tình huống cụ thể. Ở phút 54, sau khi bóng đã được đưa vào cuộc hợp lệ, một cầu thủ đối phương để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng không có quả phạt đền nào được thổi”.

Đội chủ sân Nou Camp cũng chỉ trích hệ thống VAR khi không can thiệp: “Chúng tôi tin rằng quyết định này, cùng với việc VAR không can thiệp, là một sai sót nghiêm trọng”.

Do đó, Barcelona đã yêu cầu UEFA mở cuộc điều tra, cung cấp các đoạn trao đổi giữa tổ trọng tài và VAR, đồng thời đưa ra sự thừa nhận chính thức nếu có sai sót và áp dụng các biện pháp phù hợp. Đồng thời, Barcelona cho rằng đây không phải lần đầu họ chịu thiệt bởi những quyết định “khó hiểu” tại Champions League, khiến đội bóng gặp bất lợi trong việc cạnh tranh công bằng.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra khi Atletico Madrid đang dẫn 1-0 tại Camp Nou nhờ bàn thắng của Julian Alvarez, trong bối cảnh Barcelona đã chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Pau Cubarsi. Sau đó, Alexander Sorloth ghi thêm bàn ở phút 70, giúp đoàn quân của HLV Diego Simeone giành chiến thắng 2-0 trước khi bước vào trận lượt về tại Metropolitano.

Sau trận, HLV Hansi Flick không giấu được sự tức giận: “Với tôi, đó rõ ràng là thẻ đỏ (tức thẻ vàng thứ hai) và một quả phạt đền. VAR có thể giải thích vì sao không xem lại tình huống đó. Thật khó tin khi đó không phải thẻ đỏ. Cảm giác rất tệ và không công bằng”.

Chiến lược gia người Đức cũng mỉa mai VAR: “Hôm nay VAR dường như rất ‘tập trung’ cho Atletico. Người phụ trách là một trọng tài Đức, vậy thì… cảm ơn nước Đức”.