Barcelona khiếu nại trọng tài phá nát đại chiến, báo TBN và luật sư giúp sức

Barcelona khiếu nại trọng tài "phá nát" trận đại chiến

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Barcelona đang “nghiêm túc cân nhắc” việc gửi đơn khiếu nại lên UEFA liên quan tới Istvan Kovacs - trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội chủ sân Nou Camp và Atletico Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League.

Cụ thể, đội chủ sân Nou Camp tỏ ra không hài lòng với nhiều quyết định gây tranh cãi từ vị "vua áo đen", góp phần khiến họ nhận thất bại 0-2.

Hiện tại, đội bóng đang tiến hành rà soát khẩn cấp các quy trình nội bộ sau những quyết định gây tranh cãi của trọng tài trong trận gặp Atletico Madrid. Động thái này cho thấy quyết tâm của họ trong việc bảo vệ quyền lợi thi đấu.

Theo nguồn tin từ CLB, ban lãnh đạo sẽ xem lại băng hình trận đấu, chuẩn bị tài liệu gửi lên ban kỷ luật của UEFA. Văn bản này dự kiến nêu rõ những lo ngại về tính nhất quán trong công tác trọng tài, cũng như ảnh hưởng của các quyết định đến cuộc đua vô địch.

Tranh cãi bùng nổ từ các quyết định then chốt

Một trong những tình huống gây tranh cãi trận đấu xảy ra ở phút 54, thời điểm Marc Pubill - hậu vệ đã nhận một thẻ vàng - dùng tay chặn bóng trong vòng cấm sau pha chuyền bóng của thủ môn Juan Musso. Đáng nói hơn, trọng tài Istvan Kovacs không cắt còi, và tổ VAR cũng không can thiệp.

Ngay lập tức, các cầu thủ lẫn ban huấn luyện Barcelona phản ứng dữ dội vì cho rằng đó là tình huống phải thổi phạt đền.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Barcelona bày tỏ sự bức xúc nhưng vẫn thể hiện sự ủng hộ đội bóng với các hashtag như #JusticeForBarça hay #RespectTheGame. Trong khi đó, Atletico Madrid từ chối bình luận, chỉ dẫn lại báo cáo chính thức của trận đấu.

Chuyên gia chỉ trích: “Đó là một vụ bê bối”

Nhìn lại tình huống này, chuyên gia trọng tài Iturralde Gonzalez, người phân tích các trận đấu cho tờ AS (Tây Ban Nha) và đài phát thanh Cadena SER cũng tỏ ra khó hiểu khi ông Istvan Kovacs không thổi phạt: “Bạn không được dùng tay trong một quả phát bóng từ khung thành; bóng đang đứng yên. Đó là một quả phạt đền rõ ràng, vậy mà người ta lại chỉ trích các trọng tài Tây Ban Nha. Đây là một vụ bê bối; bỏ qua quả phát bóng hôm thứ Bảy, đây đơn giản chỉ là vấn đề về cách diễn giải của trọng tài".

Iturralde sau đó hướng sự chỉ trích vào quyết định của Kovac: “Đó là sai lầm kỹ thuật nghiêm trọng, một trong những sai lầm kỹ thuật lớn nhất. Trời ơi, tôi thậm chí không dám nói đó là một trong những sai lầm lớn nhất trong nhiều năm. Trọng tài đã nhìn thấy; ông ấy là trọng tài quốc tế và sẽ điều khiển các trận đấu tại World Cup. Nếu ông ấy không thể kiểm soát nhịp tim của mình, ông ấy nên tiếp tục làm trọng tài các trận đấu trẻ.”

Ông nói thêm rằng trách nhiệm về quyết định thuộc về trọng tài trên sân, chứ không phải trọng tài VAR Christian Dingert: “Những lời bào chữa như vậy đủ rồi. Ông ta không biết luật, và Pubill đã dùng tay chạm bóng mà không tập trung. Đó là tình huống rõ ràng, không có cầu thủ nào đứng trước mặt anh ta. Đó là quả đá phạt, do Musso thực hiện, và Pubill đã chạm bóng bằng tay. Đó là một quả phạt đền.”

Báo thân Barca và luật sư thể thao "giúp sức"

Trong khi đó, Sport - trang báo thân Barcelona - trích dẫn Luật 16 của IFAB (Ủy ban Bóng đá Quốc tế, cơ quan ban hành Luật bóng đá), bóng được coi là vào cuộc khi đã được đá và di chuyển rõ ràng. Trong tình huống này, Musso thực hiện phát bóng hợp lệ, đồng nghĩa bóng đã vào cuộc.

Tiếp đó, hành động dùng tay của hậu vệ trong vòng cấm sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật 12, trong đó quy định rõ việc chạm tay là lỗi bị phạt trực tiếp, và nếu xảy ra trong vòng cấm thì sẽ là phạt đền.

Điểm đáng chú ý là luật không yêu cầu phải có ý định hay bóng phải ra khỏi vòng cấm. Chỉ cần bóng đã được đưa vào cuộc và có hành vi dùng tay là đủ căn cứ xử phạt. Tuy nhiên, việc có rút thẻ hay không lại phụ thuộc vào tình huống cụ thể, như có ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng hay không.

Trên Sports, luật sư thể thao Cristian Zarroca nhận định: “Đây không phải là thủ tục kỷ luật, mà là khiếu nại để thể hiện sự không đồng tình với công tác trọng tài".

Ông nhấn mạnh rằng động thái này không nhằm thay đổi kết quả trận đấu, mà mục tiêu của Barcelona là tạo sức ép để những tình huống tương tự trong tương lai không lặp lại: “Đó là hành động mang tính chính trị để gây ảnh hưởng tới trọng tài hoặc ban tổ chức cho các trận đấu tiếp theo".