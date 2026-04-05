Liverpool vì sao chưa sa thải Arne Slot ngay để cứu vãn mùa giải?

Quay lưng là lựa chọn duy nhất

Trong lúc ra về sau trận thua 0-4 trước Man City tại Etihad ở tứ kết FA Cup, các fan Liverpool đã hát vang những bài ca có tên Xabi Alonso. Đã có 7600 fan đến Manchester xem trận đấu nhưng đa số họ bỏ về từ sau phút 57, thậm chí không thèm xem quả penalty thảm hại của Mohamed Salah. Đây đã là những người tận tụy với CLB nhất và vẫn cổ vũ Arne Slot trong những ngày tháng khó khăn, nhưng giờ họ đã quay lưng.

Những CĐV tận tụy nhất của Liverpool cũng đa số bỏ về

Đó là “án tử” cho Slot, cái đóng đinh gần cuối vào chiếc “quan tài” đưa HLV này ra khỏi Anfield. Nhưng vấn đề nằm ở cái đinh cuối cùng: Bao giờ ban lãnh đạo Liverpool sẽ sa thải ông này? Hay liệu họ có dám làm điều đó, thậm chí làm ngay bây giờ?

Mùa giải của Liverpool đang nát bươm, thua sớm ở League Cup, thua nốt FA Cup và khá may khi chỉ gặp một Galatasaray luôn yếu bóng vía khi đá sân khách ở cúp châu Âu. Nhưng gặp Paris Saint-Germain mà cứ đá như hiện tại, Liverpool có thể xác định sẽ vứt đi nốt đấu trường cúp còn lại, giữa lúc họ cũng đang rất mong manh trong cuộc đua top 5 Premier League.

Slot hoàn toàn không có giải pháp gì để chặn đà khủng hoảng, cứ mỗi tháng trôi qua người ta lại thấy những bản sắc của thời Jurgen Klopp mất dần. Slot thực sự là một kẻ ăn hôi vĩ đại, đây không còn là một ý kiến cá nhân nữa. Nhưng Liverpool sẽ làm gì với Slot vào lúc này lại là một vấn đề nan giải.

Thay tướng giữa dòng

Chúng ta có thể giả định rằng Fenway Sports Group lúc này đã hết niềm tin vào Arne Slot và muốn sa thải ông này, nhưng họ chưa thể làm thế ngay bây giờ. Liverpool sắp đá ở tứ kết Cúp C1 và vẫn đang đứng trong top 5, với bối cảnh nhạy cảm như thế FSG sẽ rất thiếu thông minh nếu họ ra thông cáo “Arne Slot sẽ không dẫn dắt Liverpool sau mùa giải này”, vì làm thế càng khiến Slot chán không thèm làm việc và các cầu thủ cũng không thèm đá, dù có là để cứu ghế ông thầy Hà Lan.

Xabi Alonso có lẽ không muốn nhận việc ở Liverpool vào lúc này, mà chờ tới mùa hè

Đổi HLV thì tất nhiên phải chọn được ai thay, vậy FSG liệu đã chọn được người? Nếu là Xabi Alonso, phải chăng Alonso đang muốn nghỉ hết mùa giải rồi đợi vào hè mới tiếp quản? Alonso có hệ thống riêng của ông và hệ thống này đòi hỏi các cầu thủ tập trung trong hè để rèn luyện, nếu Alonso không thích đến dẫn dắt giữa mùa thì Liverpool sẽ phải đưa một trợ lý lên thay Slot nếu đuổi Slot bây giờ.

Liverpool không phải là không có tiền lệ sa thải HLV giữa mùa để người khác thay thế chính thức (đó chính là tình huống của Jurgen Klopp), nhưng Klopp đã có uy tín lẫy lừng. Alonso tất nhiên cũng thành công không kém tại Leverkusen, nhưng nếu Alonso không thích đến sớm thì Liverpool làm gì được? Chưa kể đã có thông tin rằng Alonso đến Real Madrid quá sớm và hối hận vì điều đó, nên sẽ từ từ nhận việc ở Liverpool nếu được mời chứ không vội vàng.

Ca bệnh không cách chữa

Dù vậy chúng ta đã có trong lịch sử nhiều vụ thay tướng giữa mùa lại giúp các CLB đá hay ở những mặt trận họ còn sống sót. Đó chính là cách Chelsea đã vô địch Champions League năm 2012 và cách Aston Villa đăng quang Cúp C1 năm 1982. Một chỉ huy mới với tâm thế không có gì để mất có thể khơi lại niềm tin vào cách đá của đội nhà.

Arne Slot là một ca không thể chữa được cho Liverpool, nhưng giải quyết ra sao, vào lúc nào lại là điều chưa ai giải đáp được

Có cảm giác Slot đã hoàn toàn mất hết niềm tin từ các cầu thủ trong những tháng qua. Tin dùng Salah dù đá không ra gì, tin dùng Konate mặc dù trung vệ này bị lung lạc vì sự chú ý của Real Madrid. Không cho Chiesa ra sân dù tiền đạo người Italia này chạy hộc bơ và trở thành điểm nhấn của nhiều trận đấu ở nửa đầu mùa, cả cách ông này đày Rio Ngumoha trên ghế dự bị dù Gakpo càng chơi càng thảm.

Nếu Slot đằng nào cũng “toi” thì Liverpool tội gì không đá luôn ông ta để ai đó lên làm tạm? Kể cả Steven Gerrard? Hãy để trợ lý Sipke Hulshoff hay Giovanni van Bronckhorst thử sức? Phương án nào cũng đều có vẻ ổn hơn là để một Arne Slot kém cả tài lẫn mất cả uy trên ghế chỉ đạo.

Chỉ có điều vấn đề về Arne Slot còn xa hơn là chuyện chỉ thay mỗi HLV trưởng. Khi những giám đốc cấp cao như Michael Edwards hay Richard Hughes cũng đang được đồn sắp ra đi, Liverpool về cơ bản không có ai dám dũng cảm đứng ra để tống tiễn Slot. Như vậy thì sự chịu đựng của các fan sẽ còn kéo dài tới hết mùa, và thành tích của đội có thể còn tệ hơn nữa.