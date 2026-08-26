MU ra quân thất bại, HLV Carrick dự kiến thay 2 cầu thủ đá chính

Khởi đầu gian nan

Màn ra quân mùa giải của MU đã không suôn sẻ với thất bại 0-2 trước đội mới lên hạng Hull City. Cả 2 bàn thua của MU đều đến từ các quả đá phạt, khiến dư luận cho rằng HLV Michael Carrick đã không có sự chuẩn bị đúng mực cho các cầu thủ.

Carrick và các học trò ra quân không như ý trong trận mở màn mùa giải

Sau thất bại, MU đã đón tin tốt khi họ hoàn tất vụ mua tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton. Baleba là một cầu thủ rất to khỏe đá ở tuyến giữa, được xem là vụ tăng cường quan trọng nhất của MU trong hè này ở khu vực tuyến giữa. Dự kiến đây sẽ là vụ cuối trong hè này của MU, trừ khi họ có tiến triển trong việc hỏi mượn Alejandro Balde của Barcelona.

Baleba dù vậy đang chấn thương mắt cá và dự kiến phải tới giữa tháng 9 mới bình phục, kịp để đá trận derby Manchester. MU trước mắt còn 2 trận nữa cho tới khi có màn đụng độ Man City, họ sẽ gặp Ipswich Town tại Old Trafford cuối tuần này (22h30, 30/8) trước khi đối đầu Everton (20h, 6/9), và HLV Carrick cần những sự thay đổi để hy vọng kết quả tốt ở 2 trận này.

2 cầu thủ có thể bị thay thế

Theo tờ The Athletic, bên cạnh những vấn đề xoay quanh thể lực của các cầu thủ, Carrick dự kiến cũng sẽ thay đổi đội hình xuất phát cho trận gặp Ipswich. Ông sẽ thay thế Luke Shaw bằng Patrick Dorgu, Carrick xếp Dorgu chơi trên hàng công trước Hull nhưng Shaw không còn phong độ tốt nên Dorgu sẽ quay trở về hàng thủ.

Andrey Santos có thể phải nhường chỗ cho Mainoo ở trận gặp Ipswich

Đáng chú ý là ở tuyến giữa, Andrey Santos nhiều khả năng sẽ bị thay thế bởi Kobbie Mainoo. Carrick xếp cặp Tielemans – Santos đá chính trước Hull nhưng rốt cuộc phải thay cả 2 ra khỏi sân do cặp tiền vệ này không hợp ý nhau. Do Mainoo mùa trước đã quen với việc đá lùi nên Carrick sẽ đưa Mainoo trở lại, trong khi Tielemans chơi dâng cao hơn.

Hàng công của MU cũng có thể có thay đổi, Dorgu quay về đá hậu vệ trái có nghĩa Matheus Cunha dự kiến quay lại đá tiền đạo trái. Vị trí tiền đạo cắm có thể sẽ lại về tay Benjamin Sesko, người chỉ đá dự bị cuối tuần qua, hoặc được giao cho Bryan Mbeumo, người đã từng đá vị trí này tại Brentford trước đây.