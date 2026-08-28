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Carlos Baleba là một trong những cái tên mà MU tốn nhiều công sức, thời gian nhất để theo đuổi suốt vài năm gần đây, liệu quyết định chiêu mộ tiền vệ người Cameroon có phải "canh bạc" của họ?
Hai mùa giải thăng trầm
M
ột năm trước, Carlos Baleba được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ được săn đón nhiều nhất châu Âu. Màn trình diễn nổi bật trong mùa giải 2024/25 tại Brighton giúp cầu thủ khi đó mới 21 tuổi lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có MU.
"Quỷ đỏ" khi ấy xem Baleba là tiền vệ có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể cho tuyến giữa. Tuy nhiên, mức định giá được cho là hơn 100 triệu bảng của Brighton khiến thương vụ không thể hoàn tất. Baleba tiếp tục ở lại sân Amex.
Sau đó, phong độ của tiền vệ người Cameroon giảm mạnh. Các chỉ số thi đấu đi xuống và có những thời điểm anh không còn thể hiện hình ảnh của cầu thủ từng tạo ra nhiều kỳ vọng ở mùa giải trước.
Chính sự biến động này khiến việc chi khoảng 70 triệu bảng cho Baleba trở thành một canh bạc đối với MU. Đội bóng sẽ không chỉ trả tiền cho những gì cầu thủ này đã thể hiện, mà còn đặt cược vào khả năng anh có thể phát triển trong tương lai.
Dù vậy, xét về lối chơi, Baleba lại sở hữu nhiều phẩm chất phù hợp với nhu cầu của MU. Đội bóng cần một tiền vệ có khả năng tạo ảnh hưởng lớn hơn ở khu vực giữa sân, đặc biệt là khả năng giành lại bóng ở những vị trí thấp.
Bổ sung chất "thép" cho tuyến giữa
MU đã bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans cho tuyến giữa. Tuy nhiên, Baleba mang đến kiểu năng lực khác. Anh có sức mạnh trong tranh chấp, khả năng bao quát không gian và tốc độ để đưa bóng lên phía trước.
Baleba mạnh khi kiểm soát bóng, di chuyển nhanh trên phạm vi rộng, chơi bóng bổng tốt và có khả năng phát hiện nguy hiểm. Quan trọng hơn, anh đã có ba năm kinh nghiệm thi đấu tại giải đấu cao nhất nước Anh sau khi chuyển từ Lille đến Brighton năm 19 tuổi.
Kinh nghiệm này tạo cho Baleba lợi thế nhất định so với Santos, người cũng 22 tuổi. Một vấn đề đáng chú ý là liệu 2 cầu thủ có cạnh tranh cùng vị trí ở đáy hàng tiền vệ của HLV Michael Carrick hay có thể cùng xuất hiện trong những trận đấu với các đối thủ mạnh.
Baleba cũng từng thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Điều này có thể mang lại thêm phương án cho MU nếu Luke Shaw không thể thi đấu. Khác với Diogo Dalot và Noussair Mazraoui, những cầu thủ có thể thay đổi vị trí giữa hai cánh, Baleba thuận chân trái.
Việc MU chi 70 triệu bảng cho Baleba cũng mang ý nghĩa đáng chú ý. Paul Pogba là tiền vệ duy nhất trong lịch sử MU có mức phí chuyển nhượng cao hơn con số này.
Hơn cả một "máy quét" thuần túy
Điểm hấp dẫn lớn nhất của Baleba không nằm ở khả năng sáng tạo mà ở khả năng giành lại bóng, bao quát không gian và sau đó tự mình đưa bóng lên phía trước.
Mùa giải 2025/26 của Baleba kém nổi bật hơn mùa giải trước đó. Tuy nhiên, những con số ở mùa 2024/25 cho thấy lý do MU đã theo dõi anh trong thời gian dài. Baleba đứng thứ 4 trong số các tiền vệ Ngoại hạng Anh về số lần giành lại quyền kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân (107 lần), đứng thứ 4 về số lần đánh chặn (46 lần). Anh cũng đứng thứ 5 về số lần thu hồi bóng (197 lần) và thứ 7 về số lần thắng tranh chấp tay đôi (199 lần).
Khả năng phòng ngự đó đi cùng khả năng phát triển bóng. Baleba thực hiện trung bình 6,7 pha tịnh tiến bóng mỗi 90 phút trong mùa 2024/25, trong số đó, 2,9 pha mỗi trận đưa bóng tiến lên ít nhất 10 mét.
Tốc độ là một phần quan trọng trong cách Baleba thi đấu. Anh đạt tốc độ tối đa 34,5 km/h ở mùa 2024/25, trong khi Casemiro đạt 30,5 km/h. Baleba đồng thời thực hiện trung bình 8,2 hành động phòng ngự mỗi 90 phút.
Tuy nhiên, Baleba không phải mẫu tiền vệ mà MU nhất thiết sẽ sử dụng để kiểm soát và điều tiết toàn bộ thế trận. Chỉ 11,8% số đường chuyền của anh ở mùa giải đó được xếp vào nhóm chuyền phá tuyến và 22,7% số đường chuyền hướng về phía trước. Cả hai chỉ số đều thấp hơn mức trung bình của các tiền vệ trung tâm và tiền vệ phòng ngự.
Điều này có thể khiến Baleba bổ trợ cho những tiền vệ khác thay vì trở thành phương án thay thế trực tiếp. Tielemans có thể đảm nhận nhiều hơn nhiệm vụ phân phối bóng, trong khi Baleba cung cấp sự an toàn trong phòng ngự và khả năng đưa bóng xuyên qua khu vực giữa sân.
Nhiều cách kết hợp trong hệ thống MU
Nếu đá cùng Kobbie Mainoo, Baleba có thể đảm nhận nhiều hơn nhiệm vụ giành lại bóng và bao quát không gian. Trong khi đó, nếu kết hợp với Santos, Baleba có thể được trao nhiều tự do hơn để hoạt động từ khu vực này sang khu vực khác.
Khả năng thích ứng của Baleba cũng thể hiện qua vị trí thi đấu. Mùa giải trước, anh chơi 88% số phút ở vị trí tiền vệ phòng ngự và 12% ở vị trí tiền vệ trung tâm. Điều này cho thấy anh có thể chơi thấp để bảo vệ hàng thủ hoặc dâng cao hơn tùy thuộc vào cầu thủ thi đấu bên cạnh.
Dưới thời Carrick, MU thường phòng ngự với sơ đồ 4-2-2-2, chiếm 55,9% số thời gian đội bóng tổ chức phòng ngự theo cấu trúc này. Khả năng di chuyển của Baleba có thể hữu ích trong hệ thống đòi hỏi các tiền vệ trung tâm phải bao quát khoảng không lớn và ngăn chặn những pha phản công.
Tuy nhiên, Baleba có thể cần thời gian để thích nghi. Anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng mắt cá chân gặp phải ở giai đoạn tiền mùa giải và cần thời gian để lấy lại trạng thái thi đấu tốt nhất.
Bên cạnh đó, MU dưới thời Carrick cũng đang hướng tới việc kiểm soát bóng trong thời gian dài hơn, đưa bóng qua tuyến giữa bằng những pha phối hợp nhanh. Lối chơi của Baleba phù hợp hơn với những trận đấu có nhiều khoảng trống, trong khi hồ sơ chuyền bóng cho thấy anh có thể cần thời gian để thích nghi với trách nhiệm lớn hơn trong quá trình xây dựng lối chơi.
Canh bạc dành cho tương lai
Baleba từng nhận được sự quan tâm của MU vì những phẩm chất phòng ngự, thể lực và khả năng đưa bóng tiến lên. Những yếu tố đó vẫn tồn tại, dù phong độ của anh trong mùa giải vừa qua không duy trì được mức độ ấn tượng như trước.
Ở tuổi 22, Baleba vẫn còn nhiều thời gian để phát triển. Anh từng nói về sự ngưỡng mộ dành cho Paul Pogba, Yaya Toure và Andres Iniesta, trong khi Neymar và Ronaldinho là những cầu thủ anh yêu thích khi theo dõi. Những ảnh hưởng này cho thấy Baleba không chỉ được đánh giá dựa trên sức mạnh thể chất, mà còn có mong muốn thể hiện bản thân trong cách chơi bóng.
MU vì thế sẽ đặt cược vào phiên bản Baleba mà cầu thủ này có thể trở thành, thay vì chỉ dựa trên những gì anh đã thể hiện trong 12 tháng qua.
Nếu Baleba lấy lại phong độ từng thể hiện ở mùa 2024/25, khả năng tranh chấp, tốc độ, sức mạnh và khả năng dẫn bóng của anh có thể bổ sung những phẩm chất mà tuyến giữa MU đang thiếu. Tuy nhiên, việc anh có thể đạt đến mức đó hay không vẫn cần được chứng minh trên sân.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/08/2026 11:50 AM (GMT+7)