"Quỷ đỏ" khi ấy xem Baleba là tiền vệ có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể cho tuyến giữa. Tuy nhiên, mức định giá được cho là hơn 100 triệu bảng của Brighton khiến thương vụ không thể hoàn tất. Baleba tiếp tục ở lại sân Amex.

Sau đó, phong độ của tiền vệ người Cameroon giảm mạnh. Các chỉ số thi đấu đi xuống và có những thời điểm anh không còn thể hiện hình ảnh của cầu thủ từng tạo ra nhiều kỳ vọng ở mùa giải trước.

Chính sự biến động này khiến việc chi khoảng 70 triệu bảng cho Baleba trở thành một canh bạc đối với MU. Đội bóng sẽ không chỉ trả tiền cho những gì cầu thủ này đã thể hiện, mà còn đặt cược vào khả năng anh có thể phát triển trong tương lai.

Dù vậy, xét về lối chơi, Baleba lại sở hữu nhiều phẩm chất phù hợp với nhu cầu của MU. Đội bóng cần một tiền vệ có khả năng tạo ảnh hưởng lớn hơn ở khu vực giữa sân, đặc biệt là khả năng giành lại bóng ở những vị trí thấp.