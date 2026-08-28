Dự đoán tỉ số vòng 2 Ngoại hạng Anh: Liverpool dễ mất điểm, MU tìm chiến thắng đầu tay

Man City đá sớm nhất, Liverpool phải cẩn trọng

Giống như vòng 1, vòng 2 của Ngoại hạng Anh 2026/27 sẽ bắt đầu từ rạng sáng ngày 29/8 theo giờ Việt Nam. Vào lúc 2h, Crystal Palace sẽ có cuộc tiếp đón Man City. So với mùa trước, đội hình của chủ nhà không có quá nhiều thay đổi nhưng hàng thủ yếu đi trông thấy.

Liverpool cần phải cẩn trọng trước trước Nottingham Forest

Trận thua 0-2 trước Everton của Palace ở vòng trước nói lên nhiều vấn đề. Man City vẫn chưa tìm được phiên bản tốt nhất dưới thời Maresca nhưng khả năng vẫn có được 3 điểm.

Buổi chiều ngày 29/8 (giờ Việt Nam), Liverpool sẽ thi đấu sớm nhất khi tiếp đón Nottingham Forest (18h30). Cả hai đội đều không thắng trong ngày ra quân nên đang rất khát điểm. Liverpool dưới thời Iraola tấn công khá tốt nhưng phòng thủ vẫn đang hơi “lủng”. Nottingham Forest là đội mạnh về khoản phòng ngự phản công nên Liverpool cần phải rất dè chừng.

Ở khung 9h, hai tân binh Coventry và Hull City sẽ đối đầu với nhau và hứa hẹn trận đấu ngang tài ngang sức. Trong đó, trận thua ngược trước Man City ở vòng trước sẽ là động lực để Bournemouth cố giành 3 điểm trước Everton, đội đã có ngày ra quân khá tốt.

Ở khung giờ muộn nhất, Newcastle sẽ phải làm khách trên sân của Tottenham. “Chích chòe” cho thấy mất hàng loạt trụ cột hay HLV Eddie Howe không phải là vấn đề. Tottenham lại cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác khi De Zerbi chưa thể kết hợp những tân binh cùng cựu binh của đội bóng.

MU tìm chiến thắng đầu tay, Villa gượng sức đấu Arsenal

Ngày chủ nhật (30/8), Ngoại hạng Anh sẽ có 3 trận cùng thi đấu ở khung giờ 20h. Leeds United sẽ tiếp đón Brentford, Sunderland gặp Fulham và Chelsea đối đầu với Brighton. Hai cặp đấu đầu tiên được đánh giá là “kẻ 8 lạng, người nửa cân” và rất khó để dự đoán xem đội nào giành chiến thắng.

Bruno Fernandes cùng MU dễ có chiến thắng đầu tay

Trong khi đó, Chelsea phải đá với mật độ 3 ngày/trận. Họ mất Caicedo và nhiều khả năng là cả Enzo Fernandez ở tuyến giữa. Gánh nặng sẽ dồn lên vai Cole Palmer và João Pedro trên hàng công. So với Fulham ở vòng trước, Brighton là đối thủ còn khó chịu hơn nên Chelsea của Xabi Alonso cần phải cẩn trọng.

Trận đấu muộn nhất trong ngày chủ nhật là cuộc đối đầu giữa MU và Ipswich Town (22h30). Vòng trước, “Quỷ đỏ” gục ngã trước Hull City, đội bóng mới lên hạng. Lần này, họ tiếp tục một đội mới lên hạng khác nhưng được thi đấu trên sân Old Trafford sẽ là điểm tựa niềm tin cho thầy trò HLV Carrick.

Trận đấu cuối cùng của vòng 2 Ngoại hạng Anh sẽ là chuyến làm khách của Arsenal tới Villa Park. Chủ nhà tạo nên một trong những trận thua sốc nhất ở vòng 1, trong khi thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn thể hiện được phong độ như mùa giải trước. Nếu Unai Emery kịp thời tìm ra giải pháp, đây sẽ là trận đấu hấp dẫn. Chiều hướng ngược lại, đó sẽ là thảm họa tiếp theo cho chủ nhà.

Dự đoán tỉ số vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/27