Antonio Conte rộng cửa trở lại Ngoại hạng Anh dẫn dắt MU

MU lên phương án dự phòng cho Carrick

Khởi đầu không như kỳ vọng ở mùa giải 2026/27 khiến ban lãnh đạo MU bắt đầu tính đến những phương án khác trên băng ghế huấn luyện. "Quỷ đỏ" từng kỳ vọng đội bóng sẽ tiến bộ sau khi Michael Carrick được bổ nhiệm chính thức và lực lượng được tăng cường trong kỳ chuyển nhượng hè.

MU lên phương án dự phòng cho Carrick

Tuy nhiên, những thất bại trước Hull City, Man City và Brighton khiến áp lực ngày càng đè nặng lên Carrick. Dù MU từng thắng đậm tân binh Ipswich Town và Sabah tại Champions League, phong độ tổng thể của đội bóng vẫn thiếu ổn định.

Đáng chú ý nhất là thất bại trước Brighton. MU dẫn trước 2-0 tại Old Trafford nhưng cuối cùng thua ngược, qua đó chấm dứt kỷ lục kéo dài 50 năm không thua trên sân nhà sau khi tạo cách biệt hai bàn. Kết quả này càng khiến vị trí của Carrick bị đặt dưới sự soi xét.

Antonio Conte trở thành ứng viên hàng đầu

Theo Calciomercato, Antonio Conte đã được xác định là mục tiêu số một của MU trong trường hợp đội bóng quyết định sa thải Carrick. Nhà cầm quân 57 tuổi được cho là đang dẫn đầu danh sách ứng viên có thể tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Antonio Conte trở thành ứng viên hàng đầu

Nguồn tin này cho biết ban lãnh đạo MU thậm chí đã có những liên hệ sơ bộ nhằm thăm dò khả năng đưa Conte trở lại Ngoại hạng Anh. Đây được xem là bước chuẩn bị cho tình huống Carrick không thể giúp đội bóng nhanh chóng cải thiện thành tích trong những tháng tới.

Conte hiện thất nghiệp sau khi chia tay Napoli vào cuối mùa giải trước. Cựu HLV Chelsea và Tottenham từng được nhắc đến với khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia, nhưng Roberto Mancini đã đảm nhiệm công việc này. Vì vậy, cánh cửa trở lại Ngoại hạng Anh đang rộng mở với chiến lược gia người Ý.

Hai trận đấu có thể định đoạt tương lai Carrick

Carrick đang bước vào kỳ nghỉ quốc tế kéo dài ba tuần với nhiệm vụ quan trọng là tìm cách vực dậy MU. Nhà cầm quân người Anh cần giúp đội bóng tái hiện phong độ tích cực từng thể hiện trong nửa sau mùa giải trước nếu muốn giảm bớt sức ép.

Ngay sau kỳ nghỉ, MU sẽ trải qua hai trận đấu quan trọng chỉ trong vòng ba ngày. Đầu tiên, "Quỷ đỏ" tiếp đón Tottenham đang đứng cuối bảng tại Old Trafford (23h30, 10/10). Đối thủ của họ cũng gặp nhiều khó khăn khi HLV Roberto De Zerbi chịu áp lực ngày càng lớn.

Sau đó, MU phải hành quân tới Tây Ban Nha đối đầu Atletico Madrid tại Champions League (2h, 14/10). Nếu kết quả không được cải thiện đáng kể qua hai trận đấu này, sức ép dành cho Carrick sẽ tiếp tục tăng và khả năng Conte xuất hiện tại Old Trafford có thể trở nên rõ ràng hơn.