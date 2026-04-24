Arteta bất ngờ thay đổi phong cách huấn luyện, Arsenal dồn sức đua vô địch

Arteta “xả trại” hiếm hoi

Sau thất bại 1-2 của Arsenal trước Man City hôm 19/4, tờ The Standard (Anh) tiết lộ rằng Arteta đã cho các cầu thủ Arsenal nghỉ 2 ngày, quyết định hiếm hoi so với phong cách làm việc cường độ cao thường thấy của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Việc “xả hơi” là cần thiết trong bối cảnh Arsenal đã chinh chiến trên cả 4 đấu trường mùa này, khiến quãng thời gian hồi phục của các cầu thủ trở nên cực kỳ hạn chế.

Các cầu thủ Arsenal đang trong trạng thái quá tải

Arteta kỳ vọng các học trò của mình sẽ trở lại tập luyện với trạng thái sung sức và tinh thần tốt nhất, sẵn sàng cho chặng nước rút cuối cùng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trước đó, Arteta từng cho đội nghỉ ngơi sau chiến thắng trước Inter Milan ở vòng bảng Champions League hồi tháng 1, khi đó là thời điểm kết thúc chuỗi 4 trận sân khách liên tiếp. Tuy nhiên, nhìn chung Arsenal luôn “đạp ga” xuyên suốt mùa giải với mục tiêu chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu quốc nội.

Tuần này trở nên “thoáng” hơn sau khi Arsenal đã bị Southampton loại khỏi FA Cup từ vòng tứ kết. Arteta nhiều lần nhấn mạnh áp lực thể chất lẫn tinh thần mà các học trò phải đối mặt, và ông đã tận dụng cơ hội này để cho họ thêm thời gian nghỉ ngơi.

Các cầu thủ Arsenal sẽ hội quân trở lại sân tập hôm nay (24/4) để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Newcastle vào ngày mai (23j30, 25/4).

Sau khi Man City đánh bại Burnley 1-0 hôm 23/4, họ đã vươn lên dẫn đầu bảng nhờ hơn Arsenal số bàn thắng ghi được trong bối cảnh mùa giải còn 5 vòng. Điều đó hứa hẹn một cuộc đua “nước rút” nghẹt thở, nơi cả hai đội không chỉ cần thắng mà còn phải thắng đậm.

Những cuộc đối đầu giữa Arsenal và Newcastle trong vài mùa gần đây thường rất căng thẳng, nhưng “Chích chòe” hành quân tới Emirates lần này với phong độ bết bát và đang ngụp lặn ở vị trí thứ 14 trên BXH.

Dàn trụ cột trở lại

Ở khía cạnh lực lượng, Arteta có thể đón nhận tin vui khi Jurrien Timber và Bukayo Saka đều đang tiến gần ngày trở lại sau chấn thương. Saka dự kiến sẽ bắt đầu tập chạy ngoài sân trong tuần này, và nếu không gặp vấn đề, quá trình hồi phục sẽ được đẩy nhanh.

Trong khi đó, Timber cũng đã gần sẵn sàng thi đấu sau chấn thương háng, dù trận gặp Man City cuối tuần qua đến quá sớm với anh.

Quãng nghỉ giữa tuần này đặc biệt có lợi cho những cầu thủ Arsenal phải “cày ải” nhiều phút như Declan Rice và Martin Zubimendi, những người đã được điều chỉnh khối lượng tập luyện. Bên cạnh đó, Martin Odegaard vừa trở lại sau chấn thương đầu gối trong trận đấu với Man City, còn Eberechi Eze cũng có lần đá chính đầu tiên sau hơn một tháng vắng mặt.