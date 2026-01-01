Video bóng đá Gabon - Bờ Biển Ngà: Rượt đuổi 5 bàn nghẹt thở (CAN Cup)

Do vẫn chưa chắc chắn giành vé đi tiếp, ĐT Bờ Biển Ngà vẫn phải đánh bại ĐT Gabon ở lượt trận cuối bảng F. Dù vậy, tham vọng này đã bị dội gáo nước lạnh chỉ trong 21 phút đầu, thời điểm Kanga (11') và Kouanga (21') liên tiếp lập công, giúp Gabon dẫn 2-0.

Bờ Biển Ngà ngược dòng nghẹt thở

Tưởng chừng dàn sao Bờ Biển Ngà sẽ buông xuôi thì đúng vào cuối hiệp 1, Krasso đã giúp họ rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Khoảng thời gian tiếp theo, Bờ Biển Ngà tấn công điên cuồng, còn Gabon cũng phòng ngự đầy quả cảm để bảo toàn cách biệt mong manh. Dù vậy, họ cũng chỉ có thể cầm cự tới phút 84, trước khi Evann Guessand gỡ hòa 2-2.

Kịch tính chưa dừng lại. Phút 90+1, Bazoumana Toure ghi bàn thắng quý như vàng, hoàn tất màn ngược dòng nghẹt thở với tỷ số 3-2 cho Bờ Biển Ngà. Kết quả này cũng giúp họ khép lại hành trình bảng F với ngôi đầu cùng tấm vé vào vòng knock-out.

Chung cuộc: Gabon 2-3 Bờ Biển Ngà (tỷ số hiệp 1: 2-1)

Ghi bàn (Kiến tạo):

Gabon: Kanga 11', Bouanga 21'

Bờ Biển Ngà: Krasso 44' (Zaha), Guessand 84' (Operi), Toure 90+1' (Operi)

Đội hình xuất phát:

Gabon: Bekale, Oyono, Moucketou-Moussounda, Onfia, Ekomie, Ndong, Lemina, Poko, Kanga, Bouanga, Averlant

Bờ Biển Ngà: Lafont, Zohouri, Diomande, Agbadou, Operi, Kessie, Seri, Oulai, Diakite, Krasso, Zaha