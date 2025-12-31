Hấp dẫn CAN Cup: Nigeria toàn thắng vòng bảng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion 31/12/25 - Trực tiếp
Logo West Ham United - WHU West Ham United
2
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
1
Nottingham Forest vs Everton 31/12/25 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
0
Logo Everton - EVE Everton
1
Chelsea vs AFC Bournemouth 31/12/25 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
2
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
2
Burnley vs Newcastle United 31/12/25 - Trực tiếp
Logo Burnley - BUR Burnley
1
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
2
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers 31/12/25 - Trực tiếp
Logo Manchester United - MUN Manchester United
1
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
0
Arsenal vs Aston Villa 31/12/25 - Trực tiếp
Logo Arsenal - ARS Arsenal
0
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
0
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Hấp dẫn CAN Cup: Nigeria toàn thắng vòng bảng

Sự kiện: CAN Cup 2025

(Vòng bảng CAN Cup) Nigeria chắc vé đi tiếp nhưng vẫn thắng ở trận cuối để giữ thành tích toàn thắng từ đầu giải.

Nigeria đã đánh bại Tunisia ở lượt trận thứ 2 nên họ đã chắc ngôi đầu bảng C từ trước lượt trận cuối. Uganda thì phải thắng để có cửa đi tiếp, nhưng họ có quá ít cơ hội trước đối thủ vừa mạnh hơn vừa có tâm lý thoải mái hơn.

Nigeria thắng dễ Uganda để toàn thắng vòng bảng

Nigeria thắng dễ Uganda để toàn thắng vòng bảng

Nigeria thay tới 8 vị trí trong đội hình xuất phát nhưng vẫn áp đảo Uganda không khó khăn. Onuachu mở tỷ số cho Nigeria ở phút 28 sau cú trả bóng ra của Dele-Bashiru, và sang phút 56 Uganda còn mất thủ môn Salim Magoola vì thẻ đỏ do lao ra vòng cấm dùng tay chặn cú sút của Victor Osimhen, mà Magoola còn không phải thủ môn bắt chính của trận này.

Raphael Onyedika ghi 2 bàn nhanh chóng ở các phút 62 & 67 đều do Chukwueze kiến tạo, và Nigeria lúc này đã cầm chắc thành tích toàn thắng vòng bảng. Uganda ít nhất có được 1 bàn danh dự phút 75 do công của Mato, còn Nigeria sẽ chờ gặp đội xếp thứ 3 của bảng F ở vòng 1/8. Tunisia là đội còn lại của bảng C giành vé và sẽ gặp Mali ở vòng 1/8.

Tỷ số trận đấu: Uganda 1-3 Nigeria (hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn:

- Uganda: Mato 75'

- Nigeria: Onuachu 28', Onyedika 62' 67'

Đội hình xuất phát:

Uganda: Onyango, Kayondo, Obita, Sibbick, Semakula, Alhassan, Mutyaba, Byaruhanga, Mato, Omedi, Ikpeazu.

Nigeria: Uzoho, Onyemaechi, Bassey, Igoh, Alebiosu, Simon, Onyedika, Dele-Bashiru, Chukwueze, Onuachu, Osimhen.

Video bóng đá Zambia - Morocco: Sao Real tỏa sáng, siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" (CAN Cup)
Video bóng đá Zambia - Morocco: Sao Real tỏa sáng, siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" (CAN Cup)

(Bảng A) Chủ nhà Morocco đã giành chiến thắng dễ dàng trước Zambia, trong ngày họ chào đón sự trở lại của đội trưởng Achraf Hakimi sau chấn thương.

Bấm xem >>

Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-31/12/2025 01:07 AM (GMT+7)
