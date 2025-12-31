Hấp dẫn CAN Cup: Nigeria toàn thắng vòng bảng

Nigeria đã đánh bại Tunisia ở lượt trận thứ 2 nên họ đã chắc ngôi đầu bảng C từ trước lượt trận cuối. Uganda thì phải thắng để có cửa đi tiếp, nhưng họ có quá ít cơ hội trước đối thủ vừa mạnh hơn vừa có tâm lý thoải mái hơn.

Nigeria thắng dễ Uganda để toàn thắng vòng bảng

Nigeria thay tới 8 vị trí trong đội hình xuất phát nhưng vẫn áp đảo Uganda không khó khăn. Onuachu mở tỷ số cho Nigeria ở phút 28 sau cú trả bóng ra của Dele-Bashiru, và sang phút 56 Uganda còn mất thủ môn Salim Magoola vì thẻ đỏ do lao ra vòng cấm dùng tay chặn cú sút của Victor Osimhen, mà Magoola còn không phải thủ môn bắt chính của trận này.

Raphael Onyedika ghi 2 bàn nhanh chóng ở các phút 62 & 67 đều do Chukwueze kiến tạo, và Nigeria lúc này đã cầm chắc thành tích toàn thắng vòng bảng. Uganda ít nhất có được 1 bàn danh dự phút 75 do công của Mato, còn Nigeria sẽ chờ gặp đội xếp thứ 3 của bảng F ở vòng 1/8. Tunisia là đội còn lại của bảng C giành vé và sẽ gặp Mali ở vòng 1/8.

Tỷ số trận đấu: Uganda 1-3 Nigeria (hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn:

- Uganda: Mato 75'

- Nigeria: Onuachu 28', Onyedika 62' 67'

Đội hình xuất phát:

Uganda: Onyango, Kayondo, Obita, Sibbick, Semakula, Alhassan, Mutyaba, Byaruhanga, Mato, Omedi, Ikpeazu.

Nigeria: Uzoho, Onyemaechi, Bassey, Igoh, Alebiosu, Simon, Onyedika, Dele-Bashiru, Chukwueze, Onuachu, Osimhen.