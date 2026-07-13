Xuân Son ghi bàn, ĐT Việt Nam ngược dòng hạ đội K-League 1 trước AFF Cup

🔹 Xuân Son duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng

Ở trận đấu tập thứ ba của ĐT Việt Nam trong chuyến tập huấn Hàn Quốc chiều ngày 13/7, thầy trò HLV Kim Sang Sik có cuộc so tài với Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu ở K-League 1. Thầy Kim tiếp tục sử dụng hai đội hình để đánh giá lực lượng. Trong hiệp một, ông trao cơ hội cho bộ khung gồm Đặng Văn Lâm, Thành Chung, Nhật Minh, Xuân Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Nguyễn Tài Lộc, Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son.

Xuân Son tiếp tục toả sáng giúp ĐT Việt Nam toàn thắng ở Hàn Quốc.

ĐT Việt Nam nhập cuộc chủ động nhưng bất ngờ bị dẫn trước ở phút 14. Sau tình huống để mất bóng, Xuân Mạnh phạm lỗi với cầu thủ Gangwon FC trong vòng cấm, tạo điều kiện để đội bóng Hàn Quốc mở tỷ số trên chấm phạt đền. Không hề nao núng, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 19, Hoàng Đức tung cú sút đưa bóng dội cột dọc.

Đến phút 30, Nguyễn Tài Lộc treo bóng chính xác để Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu tung lưới Gangwon FC, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tiền đạo nhập tịch tiếp tục cho thấy phong độ rất cao, trở thành điểm tựa trên hàng công của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026. Phút 39, Xuân Son thêm một lần đưa được bóng vào lưới đối phương bằng cú đánh đầu, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

🔹 Gia Hưng ấn định chiến thắng

Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang Sik vẫn giữ nguyên đội hình trước khi thực hiện thay người đồng loạt ở phút 70. Những gương mặt như Trung Kiên, Việt Anh, Quang Kiệt, Tuấn Tài, Văn Vĩ, Văn Đô, Ngọc Mỹ, Đình Bắc, Hai Long và Gia Hưng được tung vào sân nhằm duy trì cường độ thi đấu. Hiệu quả đến gần như ngay lập tức.

Phút 75, Đình Bắc xử lý khéo léo bên cánh trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Phạm Gia Hưng dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Trong quãng thời gian còn lại, Gangwon FC nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Đánh bại đại diện K-League 1, thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại chuyến tập huấn tại Hàn Quốc bằng thành tích toàn thắng cả ba trận đấu tập. Kết quả này mang đến sự tự tin lớn cho đội tuyển Việt Nam trước khi trở về nước để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 (AFF Cup).

Tỉ số chung cuộc ĐT Việt. Nam 2 - 1 Gangwon FC

Ghi bàn:

Gangwon FC: Cầu thủ Gangwon FC (penalty) 14'.

ĐT Việt Nam: Nguyễn Xuân Son 30'; Phạm Gia Hưng 75'.

Những hình ảnh về trận đấu