Dự đoán tỷ số: Man City - Barcelona gặp đối thủ khó, coi chừng mất điểm

Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Dự đoán tỷ số: Man City - Barcelona gặp đối thủ khó, coi chừng mất điểm

Sự kiện: Barcelona Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hai ông lớn Barcelona và Man City hứa hẹn sẽ có một buổi tối cực kỳ khó khăn. Bởi lẽ, đối thủ của họ đều là những đội đội bóng đang có phong độ tốt.

➡️ Man City - Bournemouth: 23h30, 2/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh

Manchester City sẽ hướng tới mục tiêu tìm lại niềm vui chiến thắng khi tiếp đón Bournemouth, đội bóng đang gây ấn tượng mạnh với khởi đầu tuyệt vời ở mùa giải năm nay.

Man City (áo xanh) sẽ đối đầu Bournemouth

Man City (áo xanh) sẽ đối đầu Bournemouth

Đội bóng của Pep Guardiola vừa nhận thất bại 0-1 trên sân Aston Villa ở vòng trước, đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa 2013/14 mà Man City để thua tới 3 trong 9 vòng đầu tiên. Điều đáng chú ý, chính ở mùa giải năm đó, City vẫn lên ngôi vô địch và giờ đây họ đang hy vọng có thể tái hiện kỳ tích ấy. Tuy nhiên, khoảng cách 6 điểm với Arsenal trên ngôi đầu sau vòng 9 đang khiến áp lực ngày càng lớn. Ở bối cảnh hiện tại, việc sảy chân thêm nữa có thể khiến tham vọng chinh phục ngôi vương của “Man xanh” trở nên xa vời.

Dẫu vậy, phong độ sân nhà Etihad vẫn là điểm tựa đáng tin cậy. Man City đã thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 1) và ghi ít nhất 2 bàn trong 8 trận. Đây là cơ sở để người hâm mộ tin rằng “The Citizens” sẽ trở lại mạnh mẽ khi có lợi thế sân nhà.

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth đang tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào khi vươn lên xếp thứ 2 sau vòng đấu trước, chỉ kém Arsenal 4 điểm. Chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest giúp thầy trò Andoni Iraola nối dài chuỗi 8 trận bất bại tại Premier League (thắng 5, hòa 3).

Tuy nhiên, phong độ của hàng thủ Bournemouth trên sân khách tương đối đáng lo. Đội bóng của HLV Iraola đã để thủng lưới 9 bàn trong các chuyến làm khách, chỉ ít hơn Brighton (10), Fulham (11) và Burnley (15) trước vòng này. Dẫu vậy, họ vẫn biết cách giành điểm với kết quả 1 thắng, 2 hòa, 1 thua sau 4 trận xa nhà.

Chỉ có điều, thống kê đối đầu đang hoàn toàn chống lại Bournemouth: họ thua 15/16 lần đối đầu với Man City tại Premier League.

Dự đoán: Man City 2-1 Bournemouth

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, Stones, Nunes, Reijnders, Savinho, Silva, Foden, Bobb, Haaland

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Milosavljevic, Senesi, Truffert, Scott, Adams, Travernier, Kluivert, Semenyo, Kroupi

🔹 Barcelona - Valencia: 0h30, 3/11, vòng 11 La Liga

Barcelona sẽ bước vào vòng đấu này với mục tiêu thu hẹp khoảng cách với Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga. Thầy trò HLV Hansi Flick tiếp đón Elche - đội đang tìm kiếm chiến thắng sân khách đầu tiên của mùa giải.

Barca (áo sẫm) hướng đến chiến thắng

Barca (áo sẫm) hướng đến chiến thắng

Đương kim vô địch Barcelona vừa trải qua thất bại cay đắng 1-2 trước Real Madrid ở trận El Clasico cuối tuần trước, qua đó bị đối thủ truyền kiếp bỏ xa trên bảng xếp hạng. Đáng lo hơn, đoàn quân của Hansi Flick đã thua tới 3 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 2 thất bại tại La Liga.

Thành tích 13 chiến thắng trong 15 trận sân nhà gần nhất tại La Liga giúp Barca vẫn được đánh giá là ứng viên nặng ký để trở lại quỹ đạo chiến thắng, tránh kịch bản mất điểm đáng tiếc.

Bên kia chiến tuyến, Elche đang hy vọng chiến thắng 4-0 trước đối thủ hạng dưới ở Cúp Nhà vua sẽ là cú hích tinh thần, giúp họ cải thiện phong độ ở giải quốc nội. Trước đó, thất bại 0-1 trong cuộc so tài với Espanyol không chỉ kéo dài chuỗi 3 trận không thắng ở La Liga (hòa 1, thua 2) mà còn là trận thứ hai liên tiếp họ không thể ghi bàn.

Dù chỉ mới thăng hạng, Elche vẫn đang thi đấu vượt kỳ vọng khi tạm đứng ở nửa trên bảng xếp hạng trước vòng đấu này. Dẫu vậy, phong độ sân khách là điểm yếu dễ thấy: họ mới giành 3 điểm sau 5 chuyến hành quân (hòa 3, thua 2) và để thua trong 2 trận sân khách đã qua.

Hơn nữa, Barcelona đang hoàn toàn áp đảo trong lịch sử đối đầu với Elche khi bất bại 21 trận liên tiếp tại La Liga (thắng 17, hòa 4), trong đó thắng cả 8 lần gần nhất.

Dự đoán: Barcelona 2-0 Elche

Đội hình dự kiến

Barcelona: Szczesny; Balde, Garcia, Cubarsi, Kounde; De Jong, Casado; Rashford, Lopez, Yamal; Torres

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera; Mir, Rodriguez

02/11/2025 03:50 AM (GMT+7)
