Dự đoán tỷ số: Man City - Barcelona gặp đối thủ khó, coi chừng mất điểm

➡️ Man City - Bournemouth: 23h30, 2/11, vòng 10 Ngoại hạng Anh

Manchester City sẽ hướng tới mục tiêu tìm lại niềm vui chiến thắng khi tiếp đón Bournemouth, đội bóng đang gây ấn tượng mạnh với khởi đầu tuyệt vời ở mùa giải năm nay.

Man City (áo xanh) sẽ đối đầu Bournemouth

Đội bóng của Pep Guardiola vừa nhận thất bại 0-1 trên sân Aston Villa ở vòng trước, đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa 2013/14 mà Man City để thua tới 3 trong 9 vòng đầu tiên. Điều đáng chú ý, chính ở mùa giải năm đó, City vẫn lên ngôi vô địch và giờ đây họ đang hy vọng có thể tái hiện kỳ tích ấy. Tuy nhiên, khoảng cách 6 điểm với Arsenal trên ngôi đầu sau vòng 9 đang khiến áp lực ngày càng lớn. Ở bối cảnh hiện tại, việc sảy chân thêm nữa có thể khiến tham vọng chinh phục ngôi vương của “Man xanh” trở nên xa vời.

Dẫu vậy, phong độ sân nhà Etihad vẫn là điểm tựa đáng tin cậy. Man City đã thắng 8/10 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 1) và ghi ít nhất 2 bàn trong 8 trận. Đây là cơ sở để người hâm mộ tin rằng “The Citizens” sẽ trở lại mạnh mẽ khi có lợi thế sân nhà.

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth đang tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào khi vươn lên xếp thứ 2 sau vòng đấu trước, chỉ kém Arsenal 4 điểm. Chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest giúp thầy trò Andoni Iraola nối dài chuỗi 8 trận bất bại tại Premier League (thắng 5, hòa 3).

Tuy nhiên, phong độ của hàng thủ Bournemouth trên sân khách tương đối đáng lo. Đội bóng của HLV Iraola đã để thủng lưới 9 bàn trong các chuyến làm khách, chỉ ít hơn Brighton (10), Fulham (11) và Burnley (15) trước vòng này. Dẫu vậy, họ vẫn biết cách giành điểm với kết quả 1 thắng, 2 hòa, 1 thua sau 4 trận xa nhà.

Chỉ có điều, thống kê đối đầu đang hoàn toàn chống lại Bournemouth: họ thua 15/16 lần đối đầu với Man City tại Premier League.

Dự đoán: Man City 2-1 Bournemouth

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, Stones, Nunes, Reijnders, Savinho, Silva, Foden, Bobb, Haaland

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Milosavljevic, Senesi, Truffert, Scott, Adams, Travernier, Kluivert, Semenyo, Kroupi

🔹 Barcelona - Valencia: 0h30, 3/11, vòng 11 La Liga

Barcelona sẽ bước vào vòng đấu này với mục tiêu thu hẹp khoảng cách với Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga. Thầy trò HLV Hansi Flick tiếp đón Elche - đội đang tìm kiếm chiến thắng sân khách đầu tiên của mùa giải.

Barca (áo sẫm) hướng đến chiến thắng

Đương kim vô địch Barcelona vừa trải qua thất bại cay đắng 1-2 trước Real Madrid ở trận El Clasico cuối tuần trước, qua đó bị đối thủ truyền kiếp bỏ xa trên bảng xếp hạng. Đáng lo hơn, đoàn quân của Hansi Flick đã thua tới 3 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có 2 thất bại tại La Liga.

Thành tích 13 chiến thắng trong 15 trận sân nhà gần nhất tại La Liga giúp Barca vẫn được đánh giá là ứng viên nặng ký để trở lại quỹ đạo chiến thắng, tránh kịch bản mất điểm đáng tiếc.

Bên kia chiến tuyến, Elche đang hy vọng chiến thắng 4-0 trước đối thủ hạng dưới ở Cúp Nhà vua sẽ là cú hích tinh thần, giúp họ cải thiện phong độ ở giải quốc nội. Trước đó, thất bại 0-1 trong cuộc so tài với Espanyol không chỉ kéo dài chuỗi 3 trận không thắng ở La Liga (hòa 1, thua 2) mà còn là trận thứ hai liên tiếp họ không thể ghi bàn.

Dù chỉ mới thăng hạng, Elche vẫn đang thi đấu vượt kỳ vọng khi tạm đứng ở nửa trên bảng xếp hạng trước vòng đấu này. Dẫu vậy, phong độ sân khách là điểm yếu dễ thấy: họ mới giành 3 điểm sau 5 chuyến hành quân (hòa 3, thua 2) và để thua trong 2 trận sân khách đã qua.

Hơn nữa, Barcelona đang hoàn toàn áp đảo trong lịch sử đối đầu với Elche khi bất bại 21 trận liên tiếp tại La Liga (thắng 17, hòa 4), trong đó thắng cả 8 lần gần nhất.

Dự đoán: Barcelona 2-0 Elche

Đội hình dự kiến

Barcelona: Szczesny; Balde, Garcia, Cubarsi, Kounde; De Jong, Casado; Rashford, Lopez, Yamal; Torres

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera; Mir, Rodriguez