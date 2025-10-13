Bóng đá Đông Nam Á hãy đứng trên đôi chân của mình

Bóng đá Đông Nam Á vẫn đau đáu giấc mơ World Cup, sáng sớm 12-10, thì giấc mơ World Cup của tuyển Indonesia khép lại khi thua Iraq 0-1.

Indonesia đến với vòng Play off bảng B toàn thua hai trận. Câu chuyện ở đây là dù bóng đá Đông Nam Á nỗ lực hết sức nhưng cuối cùng cũng không có vé dự World Cup. Từ câu chuyện bóng đá Singapore với mục tiêu “Goal 2010”, đến Thái Lan “Goal 2018”, Philippines, Malaysia, Indonesia đều thất bại cay đắng.

Sáng sớm 12-10, bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Indonesia khép lại giấc mơ World Cup khi thua Iraq 0-1. Ảnh:Bola

Đã vậy bóng đá Đông Nam Á hơn tuần qua đã phải chứng kiến sai phạm trong chính sách nhập tịch mà bóng đá Malaysia đang đối mặt. Nó vừa xấu hổ, vừa cảm thấy mất niềm tin, uy tín.

Lần lượt các tờ báo, trang báo thể thao từ Nam Mỹ cho đến châu Âu, từ Brazil, Argentina đến Tây Ban Nha, đến Ý đã lần lượt đăng tải những thông tin liên quan bóng đá Malaysia. Đó là vụ 7 cầu thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch, gian dối FIFA nhằm biến Malaysia thành đội tuyển mạnh. Câu chuyện của bóng đá Malaysia sẽ còn những tổn thương đến bóng đá Đông Nam Á nữa.

Hơn 10 ngày trước bóng đá Đông Nam Á cũng chứng kiến chuyện tai tiếng, gian lận của bóng đá Malaysia về 7 cầu thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch. Ảnh:Bola

Còn với Indonesia, đội tuyển nước này đã chính thức tan vỡ giấc mơ World Cup sau nhiều năm qua tiêu tốn biết bao tiền của, công sức, hao mòn trí tuệ, gây mất đoàn kết bóng đá trong nước. Nhiều tuyển thủ nội Indonesia cảm thấy thất vọng vì mình đá không đến nỗi nào nhưng không thể lên đội tuyển. Các cầu thủ nội của Indonesia đã nêu quan điểm, chính các cầu thủ nhập tịch đã đá văng suất ở đội tuyển của họ.

Với Malaysia cũng vậy, những tuyển thủ hạng A (người Malaysia chính hiệu) như Faisal Halim, Rasid Safawi, Arkhyah Ahmad... đều thoáng chút tự ái khi hết cơ hội lên tuyển. Tuy nhiên khi 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia dính án FIFA thì họ có cơ hội quay lại đá với Lào vừa qua.

Singapore cũng chính thức dừng lại giấc mơ dự World Cup nhờ nguồn cầu thủ ngoại lực từ lâu rồi, Philippines cũng không trông chờ ngoại lực bằng việc vung tiền nữa.

Thế rồi chưa đầy vài năm qua, bóng đá Đông Nam Á chứng kiến Malaysia và Indonesia cuộc chạy đua nước rút trong chính sách nhập tịch nhằm vươn tầm. Bóng đá Malaysia thì nóng vội nhập tịch 7 cầu thủ chất lượng để đánh bại tuyển Việt Nam rồi phải trả giá bằng việc bị FIFA trừng phạt. Indonesia tiêu tốn tiền bạc khủng rồi cũng chẳng được gì.

Nói rằng đội tuyển Indonesia khá lên nhờ ngoại lực cũng chẳng sai, nhưng chẳng được gì nhiều. Hai kỳ vòng loại World Cup 2018 và 2022, tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam đều vào giai đoạn chỉ có 12 đội.

Nay tuyển Indonesia vào giai đoạn 3 có đến 18 đội, rồi đến với vòng Play off thì toàn thua. Thất bại này cũng sẽ làm “tan đàn xẻ nghé” lực lượng nhập tịch của Indonesia mà thôi.

Bóng đá Đông Nam Á muốn phát triển bền vững và chắc chắn có lẽ phải đi trên chính đôi chân của mình, như những gì bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc đang làm và rất thành công.