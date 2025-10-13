Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Bóng đá Đông Nam Á hãy đứng trên đôi chân của mình

Sự kiện: Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)-Bóng đá Đông Nam Á chứng kiến giấc mơ World Cup sụp đổ của Indonesia, hơn 10 ngày trước thì bóng đá Malaysia hổ thẹn vì vụ sai lệch hồ sơ 7 tuyển thủ nhập tịch.

Bóng đá Đông Nam Á vẫn đau đáu giấc mơ World Cup, sáng sớm 12-10, thì giấc mơ World Cup của tuyển Indonesia khép lại khi thua Iraq 0-1.

Indonesia đến với vòng Play off bảng B toàn thua hai trận. Câu chuyện ở đây là dù bóng đá Đông Nam Á nỗ lực hết sức nhưng cuối cùng cũng không có vé dự World Cup. Từ câu chuyện bóng đá Singapore với mục tiêu “Goal 2010”, đến Thái Lan “Goal 2018”, Philippines, Malaysia, Indonesia đều thất bại cay đắng.

Sáng sớm 12-10, bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Indonesia khép lại giấc mơ World Cup khi thua Iraq 0-1. Ảnh:Bola

Sáng sớm 12-10, bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Indonesia khép lại giấc mơ World Cup khi thua Iraq 0-1. Ảnh:Bola

Đã vậy bóng đá Đông Nam Á hơn tuần qua đã phải chứng kiến sai phạm trong chính sách nhập tịch mà bóng đá Malaysia đang đối mặt. Nó vừa xấu hổ, vừa cảm thấy mất niềm tin, uy tín.

Lần lượt các tờ báo, trang báo thể thao từ Nam Mỹ cho đến châu Âu, từ Brazil, Argentina đến Tây Ban Nha, đến Ý đã lần lượt đăng tải những thông tin liên quan bóng đá Malaysia. Đó là vụ 7 cầu thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch, gian dối FIFA nhằm biến Malaysia thành đội tuyển mạnh. Câu chuyện của bóng đá Malaysia sẽ còn những tổn thương đến bóng đá Đông Nam Á nữa.

Hơn 10 ngày trước bóng đá Đông Nam Á cũng chứng kiến chuyện tai tiếng, gian lận của bóng đá Malaysia về 7 cầu thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch. Ảnh:Bola

Hơn 10 ngày trước bóng đá Đông Nam Á cũng chứng kiến chuyện tai tiếng, gian lận của bóng đá Malaysia về 7 cầu thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch. Ảnh:Bola

Còn với Indonesia, đội tuyển nước này đã chính thức tan vỡ giấc mơ World Cup sau nhiều năm qua tiêu tốn biết bao tiền của, công sức, hao mòn trí tuệ, gây mất đoàn kết bóng đá trong nước. Nhiều tuyển thủ nội Indonesia cảm thấy thất vọng vì mình đá không đến nỗi nào nhưng không thể lên đội tuyển. Các cầu thủ nội của Indonesia đã nêu quan điểm, chính các cầu thủ nhập tịch đã đá văng suất ở đội tuyển của họ.

Với Malaysia cũng vậy, những tuyển thủ hạng A (người Malaysia chính hiệu) như Faisal Halim, Rasid Safawi, Arkhyah Ahmad... đều thoáng chút tự ái khi hết cơ hội lên tuyển. Tuy nhiên khi 7 tuyển thủ nhập tịch Malaysia dính án FIFA thì họ có cơ hội quay lại đá với Lào vừa qua.

Singapore cũng chính thức dừng lại giấc mơ dự World Cup nhờ nguồn cầu thủ ngoại lực từ lâu rồi, Philippines cũng không trông chờ ngoại lực bằng việc vung tiền nữa.

Thế rồi chưa đầy vài năm qua, bóng đá Đông Nam Á chứng kiến Malaysia và Indonesia cuộc chạy đua nước rút trong chính sách nhập tịch nhằm vươn tầm. Bóng đá Malaysia thì nóng vội nhập tịch 7 cầu thủ chất lượng để đánh bại tuyển Việt Nam rồi phải trả giá bằng việc bị FIFA trừng phạt. Indonesia tiêu tốn tiền bạc khủng rồi cũng chẳng được gì.

Nói rằng đội tuyển Indonesia khá lên nhờ ngoại lực cũng chẳng sai, nhưng chẳng được gì nhiều. Hai kỳ vòng loại World Cup 2018 và 2022, tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam đều vào giai đoạn chỉ có 12 đội.

Nay tuyển Indonesia vào giai đoạn 3 có đến 18 đội, rồi đến với vòng Play off thì toàn thua. Thất bại này cũng sẽ làm “tan đàn xẻ nghé” lực lượng nhập tịch của Indonesia mà thôi.

Bóng đá Đông Nam Á muốn phát triển bền vững và chắc chắn có lẽ phải đi trên chính đôi chân của mình, như những gì bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc đang làm và rất thành công.

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Asian Cup 2027, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá vòng loại Asian Cup 2027, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, thi đấu từ 25/3/2025 tới 31/3/2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DUY ĐỨC ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2025 13:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Asian Cup 2027 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN