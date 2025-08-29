Bốc thăm Europa League: Aston Villa - Betis nguy cơ đối diện lịch đấu "tử thần"

4 nhóm hạt giống Europa League 2025/26 Nhóm hạt giống 1: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Red Bull Salzburg, Aston Villa Nhóm hạt giống 2: Fenerbahce, Braga, Red Star Belgrade, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv Nhóm hạt giống 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, SC Freiburg, Ludogorets Razgrad, Nottingham Forest, Sturm Graz, Steaua Bucharest, Nice Nhóm hạt giống 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

⏱️ Bốc thăm vòng phân hạng Europa League 2025/26 diễn ra khi nào?

Lễ bốc thăm vòng phân hạng Europa League mùa giải 2025/26 được tiến hành vào 18h ngày 29/8 (giờ Hà Nội). Đây là thời điểm ngay sau khi các trận play-off khép lại, qua đó xác định trọn vẹn 36 đội bóng chính thức góp mặt ở giải đấu năm nay.

Aston Villa có nguy cơ phải đối diện lịch thi đấu căng thẳng tại Europa League 2025/26

🚩 Thể thức và cách thức bốc thăm

Theo thông báo từ UEFA, Europa League mùa 2025/26 tiếp tục áp dụng thể thức mới với 36 CLB tham dự. Thành phần bao gồm: 17 đội đủ điều kiện nhờ vị trí tại giải VĐQG hoặc chức vô địch cúp quốc nội, các đại diện vượt qua vòng play-off Europa League, cùng những đội không thể tiến xa ở vòng sơ loại thứ 3 và vòng play-off Champions League. Tất cả sẽ cùng hiện diện trong lễ bốc thăm quan trọng này.

Các CLB sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống, dựa trên hệ số thành tích trong 5 mùa gần nhất. Từ nhóm 1, mỗi đội lần lượt được lựa chọn và ghép cặp với 8 đối thủ khác thông qua hệ thống phần mềm chuyên biệt nhằm đảm bảo tính cân bằng và công bằng.

Mỗi đội sẽ trải qua 8 trận đấu ở vòng phân hạng, bao gồm 4 trận trên sân nhà và 4 trận trên sân khách. Nguyên tắc truyền thống tiếp tục được duy trì: các CLB sẽ không đối đầu với đội cùng quốc gia và cũng không chạm trán quá 2 đối thủ đến từ cùng một nền bóng đá khác. Điều này hứa hẹn tạo nên sự đa dạng trong cặp đấu và tăng tính cạnh tranh ở vòng bảng mở rộng.

Tottenham đăng quang Europa League mùa trước

⌛ Tiến trình thi đấu và phân nhánh

Quá trình bốc thăm sẽ diễn ra cho đến khi hoàn tất lịch thi đấu của toàn bộ 36 đội. UEFA dự kiến công bố lịch cụ thể từng trận đấu muộn nhất vào ngày 31/8. Sau 8 vòng đấu, 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi thẳng vào vòng 1/8. Trong khi đó, các đội từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ phải bước vào vòng play-off hai lượt đi – về để tranh 8 suất còn lại vào vòng knock-out.