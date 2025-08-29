Bốc thăm Europa League: Aston Villa - Betis nguy cơ đối diện lịch đấu "tử thần"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Vào lúc 18h hôm nay, 29/8 (giờ Hà Nội), UEFA sẽ tiến hành bốc thăm vòng bảng Europa League. Các đội bóng Anh là Aston Villa và Nottingham Forest nhận được sự chú ý của giới mộ điệu.

4 nhóm hạt giống Europa League 2025/26

Nhóm hạt giống 1: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Red Bull Salzburg, Aston Villa

Nhóm hạt giống 2: Fenerbahce, Braga, Red Star Belgrade, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

Nhóm hạt giống 3: Young Boys, Basel, Midtjylland, SC Freiburg, Ludogorets Razgrad, Nottingham Forest, Sturm Graz, Steaua Bucharest, Nice

Nhóm hạt giống 4: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

⏱️ Bốc thăm vòng phân hạng Europa League 2025/26 diễn ra khi nào?

Lễ bốc thăm vòng phân hạng Europa League mùa giải 2025/26 được tiến hành vào 18h ngày 29/8 (giờ Hà Nội). Đây là thời điểm ngay sau khi các trận play-off khép lại, qua đó xác định trọn vẹn 36 đội bóng chính thức góp mặt ở giải đấu năm nay.

Aston Villa có nguy cơ phải đối diện lịch thi đấu căng thẳng tại Europa League 2025/26

Aston Villa có nguy cơ phải đối diện lịch thi đấu căng thẳng tại Europa League 2025/26

🚩 Thể thức và cách thức bốc thăm

Theo thông báo từ UEFA, Europa League mùa 2025/26 tiếp tục áp dụng thể thức mới với 36 CLB tham dự. Thành phần bao gồm: 17 đội đủ điều kiện nhờ vị trí tại giải VĐQG hoặc chức vô địch cúp quốc nội, các đại diện vượt qua vòng play-off Europa League, cùng những đội không thể tiến xa ở vòng sơ loại thứ 3 và vòng play-off Champions League. Tất cả sẽ cùng hiện diện trong lễ bốc thăm quan trọng này.

Các CLB sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống, dựa trên hệ số thành tích trong 5 mùa gần nhất. Từ nhóm 1, mỗi đội lần lượt được lựa chọn và ghép cặp với 8 đối thủ khác thông qua hệ thống phần mềm chuyên biệt nhằm đảm bảo tính cân bằng và công bằng.

Mỗi đội sẽ trải qua 8 trận đấu ở vòng phân hạng, bao gồm 4 trận trên sân nhà và 4 trận trên sân khách. Nguyên tắc truyền thống tiếp tục được duy trì: các CLB sẽ không đối đầu với đội cùng quốc gia và cũng không chạm trán quá 2 đối thủ đến từ cùng một nền bóng đá khác. Điều này hứa hẹn tạo nên sự đa dạng trong cặp đấu và tăng tính cạnh tranh ở vòng bảng mở rộng.

Tottenham đăng quang Europa League mùa trước

Tottenham đăng quang Europa League mùa trước

Tiến trình thi đấu và phân nhánh

Quá trình bốc thăm sẽ diễn ra cho đến khi hoàn tất lịch thi đấu của toàn bộ 36 đội. UEFA dự kiến công bố lịch cụ thể từng trận đấu muộn nhất vào ngày 31/8. Sau 8 vòng đấu, 8 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi thẳng vào vòng 1/8. Trong khi đó, các đội từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ phải bước vào vòng play-off hai lượt đi – về để tranh 8 suất còn lại vào vòng knock-out.

Theo Hạ My

29/08/2025 15:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Europa League 2025-26
