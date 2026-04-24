Yamal & dàn sao gặp đại họa: Ác mộng chấn thương dễ xóa sổ giấc mơ World Cup

Yamal, Güler, Militão nguy cơ vắng mặt tại World Cup

Cơn bão chấn thương đang giáng đòn mạnh vào những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá châu Âu. Trường hợp đáng lo ngại nhất là Lamine Yamal, khi cầu thủ của Barcelona dính chấn thương gân kheo một trong những dạng chấn thương dễ tái phát và có thể khiến cầu thủ phải nghỉ thi đấu dài hạn nếu không được xử lý triệt để. Trong giai đoạn nhạy cảm trước World Cup, đây rõ ràng là tín hiệu không mấy tích cực cho tuyển Tây Ban Nha.

Yamal nghỉ hết mùa cho Barca và khả năng đá ở World Cup đang bỏ ngỏ

Không kém phần nghiêm trọng, Arda Güler của Real Madrid cũng gần như chắc chắn không đá thêm trận nào mùa này sau khi bị chấn thương cơ. Với những cầu thủ có tiền sử chấn thương nặng, việc lấy lại thể trạng tốt nhất trước một giải đấu lớn như World Cup là bài toán vô cùng khó khăn.

Ekitike sang năm mới trở lại, Estevao được khuyên phải phẫu thuật

Không chỉ dừng lại ở những ca chấn thương cơ, bóng đá thế giới còn chứng kiến những trường hợp nghiêm trọng hơn liên quan tới dây chằng và gân. Hugo Ekitike, tiền đạo trẻ của Liverpool, sẽ phải nghỉ sang năm 2027 sau khi đứt gân Achilles. Ekitike đã chắc chắn không được dự World Cup nhưng nếu quá trình bình phục không ổn, anh có thể sẽ bị ảnh hưởng tới cả sự nghiệp thi đấu.

Bên cạnh đó, Estevão Willian đã bị chấn thương gân kheo cấp độ 4. Điều này đặt ra một tình thế vô cùng khó cho ngôi sao trẻ đang đá cho Chelsea: Anh đang xin về Brazil điều trị bằng những phương pháp có thể giúp anh hồi phục phần nào cho World Cup, nhưng các bác sỹ đều khuyên phải làm phẫu thuật nếu không muốn sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau này.

Trong bối cảnh World Cup đang đến gần, những chấn thương dù lớn hay nhỏ đều có thể trở thành bước ngoặt. Và nếu kịch bản xấu xảy ra, giải đấu lớn nhất hành tinh hoàn toàn có thể thiếu vắng những cái tên đáng xem nhất của thế hệ mới.