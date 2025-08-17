Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City ngạo nghễ ngôi đầu, bất ngờ Sunderland

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City ngạo nghễ ngôi đầu, bất ngờ Sunderland

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Erling Haaland
Man City ngạo nghễ đứng đầu bảng sau khi thắng đậm Wolves trong khi Liverpool đã tụt xuống thứ 4.

   

Tottenham, Sunderland đẩy Liverpool xuống thứ 4

Ngoại hạng Anh đã chính thức khởi tranh và cuộc đua đã hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Đương kim vô địch Liverpool khai màn bằng chiến thắng 4-2 đầy cảm xúc trước Bournemouth vào rạng sáng ngày 16/8. Ba điểm này giúp thầy trò Arne Slot giữ được vị trí đầu bảng cho tới khi loạt trận lúc 21h bắt đầu. Còn hiện tại, "The Kop" đã bị đẩy xuống thứ tư

Richarlison đánh dấu sự trở lại với 2 bàn thắng

Richarlison đánh dấu sự trở lại với 2 bàn thắng

Đội bóng đầu tiên vượt mặt Liverpool chính là Tottenham. Thầy trò HLV Thomas Frank đã có trận đấu quá hay trước Burnley. Tiền đạo Richarlison đánh dấu sự trở lại với một cú đúp, trong khi Brennan Johnson ghi bàn còn lại cho "Gà trống". Với hiệu số (+3), Tottenham đã đẩy Liverpool xuống một bậc.

Bất ngờ hơn, tân binh Sunderland cũng làm được điều tương tự. Đoàn quân của HLV Le Bris có chiến thắng ngay trong trận ra quân tại Ngoại hạng Anh. Đáng nói hơn, đó còn là chiến thắng đậm đà trước West Ham. Trung vệ Ballard đã có trận đấu cực kỳ xuất sắc khi vừa phòng thủ tốt lại vừa lập công cho "The Black Cats".

Man City thắng "khủng" nhất

Tuy nhiên, chiến thắng ấn tượng nhất trong ngày thuộc về Man City. Mặc dù phải làm khách của Wolves nhưng thầy trò Pep Guardiola vẫn giành chiến thắng với tỉ số 4-0. Thực tế, "The Citizens" khá bế tắc trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu.

Haaland tỏa sáng giúp Man City thắng đậm

Haaland tỏa sáng giúp Man City thắng đậm

Thế nhưng, sự xuất sắc của tân binh Reijnders cùng sự sắc bén của Erling Haaland đã giải quyết mọi vấn đề. Tiền đạo người Na Uy lập cú đúp, trong khi cầu thủ người Hà Lan có 1 bàn và 2 kiến tạo. Một tân binh khác của Man City là Ryan Cherki cũng lập công trong trận đấu này. Chiến thắng đậm trước Wolves giúp thầy trò Pep Guardiola độc chiếm ngôi đầu.

Hai trận đấu còn lại trong ngày là Brighton - Fulham và Aston Villa - Newcastle đều kết thúc với tỉ số hòa. Tuy nhiên, Brighton và Fulham xếp trên so với Aston Villa và Newcastle do có ghi được bàn. "Chích chòe" cho thấy khoảng trống Isak để lại đang quá lớn khi không thể tìm được bàn thắng dù đối phương bị mất người từ khá sớm.

Ngày Chủ nhật (17/8), Ngoại hạng Anh sẽ có 3 trận đấu. Chelsea gặp Crystal Palace và Nottingham đối đầu với Brentford ở khung 20h. Trong khi đó, tâm điểm của vòng đấu là cuộc chiến giữa MU và Arsenal, sẽ diễn ra vào lúc 22h30. Liệu có đội bóng nào soán được ngôi đầu của Man City ở vòng đấu đầu tiên? Hãy cùng chờ xem!

Manchester United - Arsenal 17.08

17/08/2025 02:13 AM (GMT+7)
