Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Man City ngạo nghễ ngôi đầu, bất ngờ Sunderland

Tottenham, Sunderland đẩy Liverpool xuống thứ 4

Ngoại hạng Anh đã chính thức khởi tranh và cuộc đua đã hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Đương kim vô địch Liverpool khai màn bằng chiến thắng 4-2 đầy cảm xúc trước Bournemouth vào rạng sáng ngày 16/8. Ba điểm này giúp thầy trò Arne Slot giữ được vị trí đầu bảng cho tới khi loạt trận lúc 21h bắt đầu. Còn hiện tại, "The Kop" đã bị đẩy xuống thứ tư

Richarlison đánh dấu sự trở lại với 2 bàn thắng

Đội bóng đầu tiên vượt mặt Liverpool chính là Tottenham. Thầy trò HLV Thomas Frank đã có trận đấu quá hay trước Burnley. Tiền đạo Richarlison đánh dấu sự trở lại với một cú đúp, trong khi Brennan Johnson ghi bàn còn lại cho "Gà trống". Với hiệu số (+3), Tottenham đã đẩy Liverpool xuống một bậc.

Bất ngờ hơn, tân binh Sunderland cũng làm được điều tương tự. Đoàn quân của HLV Le Bris có chiến thắng ngay trong trận ra quân tại Ngoại hạng Anh. Đáng nói hơn, đó còn là chiến thắng đậm đà trước West Ham. Trung vệ Ballard đã có trận đấu cực kỳ xuất sắc khi vừa phòng thủ tốt lại vừa lập công cho "The Black Cats".

Man City thắng "khủng" nhất

Tuy nhiên, chiến thắng ấn tượng nhất trong ngày thuộc về Man City. Mặc dù phải làm khách của Wolves nhưng thầy trò Pep Guardiola vẫn giành chiến thắng với tỉ số 4-0. Thực tế, "The Citizens" khá bế tắc trong khoảng 30 phút đầu tiên của trận đấu.

Haaland tỏa sáng giúp Man City thắng đậm

Thế nhưng, sự xuất sắc của tân binh Reijnders cùng sự sắc bén của Erling Haaland đã giải quyết mọi vấn đề. Tiền đạo người Na Uy lập cú đúp, trong khi cầu thủ người Hà Lan có 1 bàn và 2 kiến tạo. Một tân binh khác của Man City là Ryan Cherki cũng lập công trong trận đấu này. Chiến thắng đậm trước Wolves giúp thầy trò Pep Guardiola độc chiếm ngôi đầu.

Hai trận đấu còn lại trong ngày là Brighton - Fulham và Aston Villa - Newcastle đều kết thúc với tỉ số hòa. Tuy nhiên, Brighton và Fulham xếp trên so với Aston Villa và Newcastle do có ghi được bàn. "Chích chòe" cho thấy khoảng trống Isak để lại đang quá lớn khi không thể tìm được bàn thắng dù đối phương bị mất người từ khá sớm.

Ngày Chủ nhật (17/8), Ngoại hạng Anh sẽ có 3 trận đấu. Chelsea gặp Crystal Palace và Nottingham đối đầu với Brentford ở khung 20h. Trong khi đó, tâm điểm của vòng đấu là cuộc chiến giữa MU và Arsenal, sẽ diễn ra vào lúc 22h30. Liệu có đội bóng nào soán được ngôi đầu của Man City ở vòng đấu đầu tiên? Hãy cùng chờ xem!