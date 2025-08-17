Kết quả bóng đá Wolves - Man City: Haaland mở điểm, rực rỡ 4 bàn (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
Logo PSG - PSG PSG
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Logo Osasuna - OSA Osasuna
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Logo Napoli - NAP Napoli
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
Logo Lazio - LAZ Lazio
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Parma - PAR Parma
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Logo Pisa - PIS Pisa
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
Kết quả bóng đá Wolves - Man City: Haaland mở điểm, rực rỡ 4 bàn (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City
Tốc độ đọc

Haaland cùng Reijnders tỏa sáng giúp Man City có chiến thắng rực rỡ trong ngày ra quân.

   

Wolves tiếp đón Man City trên sân nhà ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26. HLV Pep Guardiola quyết định cho Oscar Bobb, cầu thủ đã nghỉ thi đấu cả mùa trước do chấn thương, đá chính. Mặc dù vậy, Man City vẫn áp đảo đối thủ ngay từ những phút đầu tiên.

Man City rất vất vả với Wolves trong nửa đầu hiệp một

Đội khách tấn công dồn dập nhưng những đường bóng cuối lại thường không chính xác. Haaland thậm chí đánh đầu ra ngoài ở cự ly 5m50. Wolves cố gắng lấy lại thế trận và lưới của Man City đã rung lên. Đáng tiếc, trọng tài không công nhận do lỗi việt vị. 

Đúng vào lúc Man City bế tắc nhất, bất ngờ lại tới. Reijnders đột phá ở giữa sân rồi câu bóng cho Lewis băng xuống đáy biên và công việc còn lại của Haaland quá dễ dàng. Chỉ vài phút sau bàn mở tỉ số, tiền vệ người Hà Lan có pha dứt điểm hoàn hảo để nâng tỉ số lên thành 2-0. 

Man City còn có thêm một số cơ hội khác trong hiệp một nhưng không tận dụng được. Trong khi Wolves vẫn đang miệt mài tìm bàn thắng đầu tiên. Bước sang hiệp hai, chủ nhà chơi chủ động hơn để tìm bàn gỡ. Họ dồn lên tấn công và chấp nhận bị phản công.

Phút 61, Trafford phát bóng nhanh và Reijnders phối hợp với Lewis bên cánh trái rồi chuyền ngược ra. Haaland băng vào dứt điểm bằng chân trái cực nhanh khiến Sa không thể cản phá. Sau khi có được bàn thắng thứ ba, Pep Guardiola bắt đầu đưa cầu thủ mới vào sân. 

Wolves quyết tâm tìm bàn danh dự nhưng các chân sút của họ không thắng của Trafford. Ở chiều ngược lại, Cherki của Man City có pha xử lý đẳng cấp trước vòng 16m50 để nâng tỉ số lên thành 4-0. Chung cuộc, Man City đại thắng và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. 

Tỉ số chung cuộc: Wolves 0-4 Man City (H1: 0-2)

Ghi bàn: Haaland 34' (Lewis), Reijnders 37' (Bobb)

Đội hình xuất phát:

Wolves: Sa, Toti, Agbadou, Doherty, Wolfe, Andre, Joao Gomes, Hoever, Munetsi, Larsen, Bellegarde

Man City: Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ait Nouri, Nico, Reijnders, Bobb, Silva, Doku, Haaland

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Wolves - Man City: Haaland mở điểm, rực rỡ 4 bàn (Ngoại hạng Anh) - 2 Wolverhampton Man City Kết quả bóng đá Wolves - Man City: Haaland mở điểm, rực rỡ 4 bàn (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
9(3)
15(4)
Thời gian kiểm soát bóng
41%
59%
Phạm lỗi
13
7
Thẻ vàng
1
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
4
0
Phạt góc
4
6
Cứu thua
0
3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)

Wolverhampton Kết quả bóng đá Wolves - Man City: Haaland mở điểm, rực rỡ 4 bàn (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Wolves - Man City: Haaland mở điểm, rực rỡ 4 bàn (Ngoại hạng Anh) - 5 Man City

Điểm

Jose Sa 5.0

Thẻ vàng Doherty 5.7

Agbadou 5.4

Toti Gomes 6.1

Wolfe 6.0

Andre 6.5

Joao Gomes 6.5

Hoever 6.4

Munetsi 6.0

Bellegarde 6.4

Strand Larsen 6.2

Điểm

7.3Trafford

8.1Ait-Nouri

8.4Lewis Kiến tạo

7.0Dias

7.1Stones

7.6Nico Gonzalez

7.8Reijnders Ghi bànKiến tạoKiến tạoThẻ vàng

7.3Bobb

8.3Silva

6.6Doku

7.9Haaland Ghi bànGhi bàn

Thay người

Beuno 6.2

Lopez 6.1

Gomes 6.1

Arias 6.2

Hwang Hee Chan

Thay người

6.9Nunes

6.5Marmoush

6.2O'Reilly Thẻ vàng

7.8Cherki Ghi bàn

Khusanov

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Theo Nhật Anh

17/08/2025 01:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
