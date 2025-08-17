Kết quả bóng đá Wolves - Man City: Haaland mở điểm, rực rỡ 4 bàn (Ngoại hạng Anh)

Wolves tiếp đón Man City trên sân nhà ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2025/26. HLV Pep Guardiola quyết định cho Oscar Bobb, cầu thủ đã nghỉ thi đấu cả mùa trước do chấn thương, đá chính. Mặc dù vậy, Man City vẫn áp đảo đối thủ ngay từ những phút đầu tiên.

Man City rất vất vả với Wolves trong nửa đầu hiệp một

Đội khách tấn công dồn dập nhưng những đường bóng cuối lại thường không chính xác. Haaland thậm chí đánh đầu ra ngoài ở cự ly 5m50. Wolves cố gắng lấy lại thế trận và lưới của Man City đã rung lên. Đáng tiếc, trọng tài không công nhận do lỗi việt vị.

Đúng vào lúc Man City bế tắc nhất, bất ngờ lại tới. Reijnders đột phá ở giữa sân rồi câu bóng cho Lewis băng xuống đáy biên và công việc còn lại của Haaland quá dễ dàng. Chỉ vài phút sau bàn mở tỉ số, tiền vệ người Hà Lan có pha dứt điểm hoàn hảo để nâng tỉ số lên thành 2-0.

Man City còn có thêm một số cơ hội khác trong hiệp một nhưng không tận dụng được. Trong khi Wolves vẫn đang miệt mài tìm bàn thắng đầu tiên. Bước sang hiệp hai, chủ nhà chơi chủ động hơn để tìm bàn gỡ. Họ dồn lên tấn công và chấp nhận bị phản công.

Phút 61, Trafford phát bóng nhanh và Reijnders phối hợp với Lewis bên cánh trái rồi chuyền ngược ra. Haaland băng vào dứt điểm bằng chân trái cực nhanh khiến Sa không thể cản phá. Sau khi có được bàn thắng thứ ba, Pep Guardiola bắt đầu đưa cầu thủ mới vào sân.

Wolves quyết tâm tìm bàn danh dự nhưng các chân sút của họ không thắng của Trafford. Ở chiều ngược lại, Cherki của Man City có pha xử lý đẳng cấp trước vòng 16m50 để nâng tỉ số lên thành 4-0. Chung cuộc, Man City đại thắng và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Tỉ số chung cuộc: Wolves 0-4 Man City (H1: 0-2)

Ghi bàn: Haaland 34' (Lewis), Reijnders 37' (Bobb)

Đội hình xuất phát:

Wolves: Sa, Toti, Agbadou, Doherty, Wolfe, Andre, Joao Gomes, Hoever, Munetsi, Larsen, Bellegarde

Man City: Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ait Nouri, Nico, Reijnders, Bobb, Silva, Doku, Haaland

Thông số trận đấu

Wolverhampton Man City Sút khung thành 9(3) 15(4) Thời gian kiểm soát bóng 41% 59% Phạm lỗi 13 7 Thẻ vàng 1 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 4 0 Phạt góc 4 6 Cứu thua 0 3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)