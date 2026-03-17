Đua Chiếc giày vàng châu Âu ngã ngũ sớm, Haaland - Mbappe "đầu hàng" Kane?

Cuộc đua sớm ngã ngũ?

Trước khi bắt đầu tháng 2, ai cũng nghĩ rằng cuộc đua cho danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" mùa giải năm nay sẽ cực kỳ sôi động khi diễn ra ở 3 quốc gia Anh, Tây Ban Nha và Đức. Cả Erling Haaland (Man City), Kylian Mbappé (Pháp) và Harry Kane (Bayern Munich) đều có phong độ tốt và thường xuyên ghi bàn.

Harry Kane đang cách xa với Mbappe và Haaland

Bởi vậy, việc cuộc đua này sớm ngã ngũ ngay từ giữa tháng 3 khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Hiện tại, Harry Kane đang dẫn đầu với 30 bàn thắng sau 25 trận. Trong khi đó, hai đàn em kém tuổi lại mới chỉ có lần lượt là 23 bàn (Mbappé) và 22 bàn (Haaland).

Cần phải nói rằng Erling Haaland đã tái hiện phong độ theo kiểu "hết xăng giữa đường" giống hệt năm ngoái. Cầu thủ người Na Uy khởi đầu mùa giải cực "cháy" với những bàn thắng liên tiếp. Tuy nhiên, chiếc xe đua mang số hiệu 09 của Man City bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi kể từ khi bước sang năm mới. Cầu thủ này trải qua chuỗi 9 trận mới ghi được 1 bàn tính trên mọi đấu trường.

Hiện tại, cầu thủ này đang có chuỗi 4 trận không ghi bàn liên tiếp và nếu tính riêng tại Ngoại hạng Anh, Haaland quên công việc thường nhật của mình đã... hơn tháng. Chân sút số một có phong độ không tốt khiến Man City rơi cảnh khó khăn.

Mbappe còn có hội nhưng cực khó

Còn với Mbappé, câu chuyện lại rất khác. Tiền đạo người Pháp không thi đấu kể từ ngày 21/2 tới nay vì chấn thương đầu gối. Trước đó, cựu sao PSG có phong độ ổn định và liên tục ghi bàn cho Real Madrid ở trên mọi đấu trường. Nhiều nguồn tin cho rằng Mbappé sẽ trở lại trong chuyến làm khách của Man City nhưng chẳng có gì đảm bảo, tiền đạo người Pháp đã lấy lại được phong độ ghi bàn.

Trong khi đó, Harry Kane đang thể hiện sự bền bỉ dù đã bước sang tuổi 33. Dù chưa ghi bàn nào tại Bundesliga trong tháng 3 nhưng chuỗi 7 trận ghi bàn liên tiếp trước đó của tiền đạo người Anh là quá ấn tượng.

Nếu tiếp tục ghi bàn trong 8 vòng cuối của Bundesliga, Harry Kane hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục ghi 41 bàn/mùa của Robert Lewandowski thiết lập ở mùa giải 2020/21. Với số trận tương tự, Erling Haaland rất khó để san bằng chứ chưa nói đến việc vượt Lewandowski.

Trong ba người, cơ hội của Mbappé là nhiều nhất bởi La Liga còn tới 10 vòng nữa mới kết thúc. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối có ảnh hưởng tới phong độ của Mbappé hay không vẫn là dấu hỏi lớn.