Bầu Đức: “Tôi sẽ cho không Kiatisak về Thái, nếu...”

Chiếc ghế HLV trưởng các đội tuyển Thái Lan đang bỏ trống sau khi LĐBĐ Thái Lan (FAT) chia tay HLV Akira Nishino do thành tích yếu kém tại vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022. Tuy nhiên, FAT vẫn chưa chính thức bổ nhiệm thầy mới, không chỉ phải có giấy phép làm HLV chuyên nghiệp do AFC cấp, mà còn am hiểu sâu sắc bóng đá Thái Lan.

Trong số 30 HLV Thái Lan hội đủ hai tiêu chí của FAT thì nhà cầm quân trẻ Kiatisak là ứng cử viên số một do từng có thời gian dài từ năm 2013 đến 2018 dẫn dắt các đội tuyển Thái làm trùm Đông Nam Á. Zico Thái còn giành chiến tích bán kết Asiad 17, vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 và thân thuộc với quá nhiều học trò cũ.

Hiện tại, người Thái rất mong muốn Kiatisak trở lại nắm các đội tuyển quốc gia, trước mắt là cho vòng loại giải vô địch U-23 châu Á (từ ngày 23 đến 31-10 tại Mông Cổ) và AFF Cup 2020 (từ ngày 5-12 đến 1-1-2022). “Messi Thái” Chanathip Songkrasin cũng cho rằng FAT chọn Kiatisak là hợp lý nhất và ao ước thầy cũ quay về...

Nhưng ai cũng biết Zico Thái đang nắm đội HA Gia Lai của ông bầu Đoàn Nguyên Đức hiện dẫn đầu V-League 2021 và khao khát trở lại thời hoàng kim sau 17 năm. Hợp đồng của Kiatisak với đội bóng phố núi có thời hạn hai năm với mức lương tháng khoảng 600 triệu đồng.

Bầu Đức ban đầu cho biết ông không nhả Kiatisak vì đơn giản anh còn hợp đồng với HA Gia Lai, sau đó mới tính tiếp. Nguyên nhân lớn nhất là Zico Thái đang dẫn dắt đội bóng phố núi chơi tưng bừng ở giải quốc nội và đối diện cơ hội lớn nhất để đăng quang. Tiếp đó, bầu Đức không muốn Kiatisak trở lại Thái Lan đối đầu với các đội tuyển Việt Nam có phần đông cầu thủ HA Gia Lai góp mặt.

Nếu cho Kiatisak về sẽ không bắt FAT bồi thường hợp đồng

Trao đổi riêng với Pháp Luật TP.HCM, ông bầu phố núi cười hóm hỉnh nhưng rất thật lòng: “Tôi chưa thấy LĐBĐ Thái Lan gọi điện thoại hay liên lạc bằng cách nào với HA Gia Lai cả. Nếu họ thiện chí thì hãy sang Việt Nam thương thảo với tôi. À quên, mùa dịch bệnh COVID-19 phức tạp kiểu này chắc khó qua hả? Thôi thì cứ ngỏ ý xem thế nào rồi tôi tính rõ ràng hơn.

Ví dụ, tôi sẽ cho Kiatisak về lại Thái Lan nắm các đội tuyển quốc gia nếu họ thật sự cần. Nhưng điều quan trọng là không biết V-League trở lại lúc nào, nếu sắp đá thì... thôi, còn biết đâu hoãn kéo dài không biết bao giờ bóng lăn thì cho Zico Thái về chớ giữ lại chi trong khi người ta cần”.

Tôi hỏi thẳng ông: “Giả sử cho Kiatisak về quê, ông có cần FAT bồi thường hợp đồng hoặc có chi phí hỗ trợ gì không?”. Bầu Đức nói chắc nịch: “Cho không Zico Thái, cho không nhé! Không lấy 1 đồng. Tôi chơi bóng đá cho vui mà! Làm bóng đá phải chơi cho đẹp, chơi fair play. Ai nhảy vào bóng đá mà nghĩ đến chuyện tiền bạc là bỏ không. Tôi không chơi kiểu đó!”.

Một câu hỏi khác với bầu Đức cho hết tình hết nghĩa: “Nếu Zico Thái cầm quân gặp lại các đội tuyển Việt Nam khi anh ấy hiểu rất rõ đối phương có nhiều học trò cũ HA Gia Lai, ông có thấy lấn cấn gì không?”. Ông bầu phố núi cười lớn nói nửa đùa nửa thật: “À, cần phải hỏi xem VFF ra sao nữa chứ, người ta đi trong ruột mình cũng khó... Nhưng với tôi không quan trọng gì đâu, ra sân cứ chơi cho màu cờ sắc áo, bóng đá chuyên nghiệp phải thế coi mới sướng. Thôi thì chuyện gì đến sẽ đến, tôi không khó khăn đâu. Mà chắc gì Zico Thái chịu về lại”.

HLV Kiatisak từng tự nguyện từ chức sau lần FAT gây sức ép khi đội tuyển Thái Lan thua nặng nề tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Hai năm sau, bầu Đức chỉ cần một cú điện thoại là kéo ngay Zico Thái về huấn luyện HA Gia Lai, bắt đầu từ mùa bóng 2021.

Vì sao bầu Đức cần là HLV Kiatisak hết mình ngay? Ông bầu phố núi tâm sự Kiatisak tái ngộ HA Gia Lai là tình cũ nghĩa xưa với ông lẫn CLB cách đây 20 năm. Hồi đó, bầu Đức mất ba tháng liên lạc với Zico Thái tìm mọi cách mời về chơi cho đội hạng Nhất Gia Lai nhưng gặp nhiều khó khăn. Sau đó, ông và trợ lý sang tận Thái Lan... ăn đám cưới Kiatisak và một ngày sau ký hợp đồng rồi trả lương “một cục” hai năm vào tài khoản. Trong suốt cả chục năm ở phố núi Pleiku, cựu danh thủ Thái Lan rất cảm kích với tấm lòng và cách đối xử tình cảm của bầu Đức. Đấy cũng chính là lý do bầu Đức chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là Zico Thái khăn gói sang hỗ trợ HA Gia Lai chơi bóng ở V-League. Ông bầu phố núi bật mí: “Tôi muốn giữ Kiatisak lâu dài ở đây, vì phong cách huấn luyện của cậu ta rất phù hợp với bọn nhỏ, chưa kể lối sống của Zico Thái rất gần gũi, thân thiện, ai cũng yêu mến. Cái lớn nhất là trong một thời gian dài, Kiatisak sẽ xây dựng một nền tảng tốt hơn cho CLB. Tôi dắt Kiatisak đi trồng sầu riêng cũng nói cho cậu ta biết là phải chờ năm năm sau mới có trái”.

