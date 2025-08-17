Video tennis Alcaraz - Zverev: Lực bất tòng tâm (Cincinnati Open)

Đây là lần đầu tiên Carlos Alcaraz và Alexander Zverev gặp nhau trong năm nay, và cuộc đấu này hứa hẹn ngang ngửa bởi hai tay vợt đã bất phân thắng bại về mặt kết quả sau 4 trận đấu trong năm 2024. Khởi đầu của set 1 có phần nghiêng về Zverev và ở game 4, anh đã có tới 3 điểm break nhưng đều bị Alcaraz cứu thành công.

Carlos Alcaraz

Chính Zverev lại là người mất break trước, ở ván 7 tay vợt người Đức bị dẫn 15-40 và chỉ cứu được 1 break trước khi bị Alcaraz hạ bởi một cú volley trái tay. Alcaraz nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế của mình với một ván đấu mà anh ghi 3 cú ace liên tiếp, và tay vợt người Tây Ban Nha tiến tới thắng set 1 với tỷ số 6-4.

Alcaraz tiếp đà hưng phấn đoạt break ngay game đầu tiên của set 2, nhưng Zverev vùng lên đòi lại break ở ván kế tiếp, ván đấu mà Alcaraz chơi không tốt và còn bị lỗi kép không đúng lúc. Dù vậy Zverev có dấu hiệu không ổn sau game này, anh ngồi sụp xuống và dựa vào tường trong trạng thái đuối sức, gần giống những gì xảy ra giữa trận thắng Ben Shelton. Anh vẫn cố thắng một ván nữa trước khi gọi hội ý y tế để bác sỹ kiểm tra.

Zverev phải chườm đá khắp người trong lúc nghỉ giải lao ở set 2

Zverev rốt cuộc vẫn cố đấu, nhưng bác sỹ phải chườm khăn đá lên khắp người anh, và tay vợt người Đức khi thi đấu là cố ghi điểm nhanh nhất có thể để tiết kiệm sức. Dù vậy Alcaraz tận dụng lợi thế thể lực chỉ là vấn đề thời gian, anh thắng trắng liền 2 game thứ 7 và game thứ 9 để giành chiến thắng 6-3.

Thắng Alexander Zverev với các tỷ số 6-4 6-3, Carlos Alcaraz sẽ tái ngộ Jannik Sinner trong trận chung kết.