HLV Kiatisak cho HAGL “xả trại”, dặn dò học trò trước lúc lên ĐT Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021 00:04 AM (GMT+7)

HLV Kiatisak Senamuang cho các học trò về gia đình nghỉ ngơi khoảng 2 tuần, sau khi VPF có lệnh V-League 2021 phải tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chiều ngày 6/5, VPF chính thức phát đi thông báo vòng 13 V-League 2021 buộc phải tạm hoãn, do cả đội SLNA được xác định là F2 của hai ca tái dương tính với Covid-19 tại Hà Tĩnh. 34 thành viên của đội bóng xứ Nghệ phải thực hiện cách ly ngay tại đại bản doanh và “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong vòng 12 ngày theo thông báo từ cơ quan chức năng ở địa phương.

HLV Kiatisak tổ chức sinh nhật cho Hữu Tuấn, Tuấn Anh trước khi HAGL "xả trại".

Sự việc kể trên khiến nhiều đội bóng ở V-League lâm vào tình cảnh “dở khóc, dở cười”, nhất là đối với các đội khách ở vòng 13. Bởi hầu hết các CLB đều đã di chuyển đến địa điểm thi đấu, tập luyện và chuẩn bị sẵn sàng cho vòng 13 V-League 2021 (theo lịch thi đấu vào chiều 7/5).

Dù vậy, tất cả các đội bóng đều nghiêm chỉnh tuân thủ theo quyết định của ban điều hành giải, quy định phòng và chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho cầu thủ, thành viên trong đội và cả cộng đồng. Một lãnh đạo Hà Nội FC cho hay, họ phải bàn bạc kỹ để lên phương án để thầy trò HLV Park Choong Kyun di chuyển từ Nghệ An về Hà Nội bằng phương tiện nào sao cho an toàn nhất.

Còn với HAGL, đội đầu bảng V-League có cuộc họp ngay trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) khi nghe tin giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam phải tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. “Zico Thái” yêu cầu lãnh đạo HAGL thuê xe riêng để nhóm 6 cầu thủ đội bóng phố núi di chuyển từ Cẩm Phả đi Hà Nội hội quân ĐT Việt Nam sáng ngày 7/5.

Trong khi đó, Công Phượng sẽ đáp chuyến bay từ Pleiku đi Hà Nội để hội quân trong ngày 7/5. Các cầu thủ HAGL còn lại được “xả trại” về nhà và được yêu cầu tránh đến nơi đông người và đảm bảo an toàn khi di chuyển để phòng, chống dịch Covid-19.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng cho trận đấu với Than Quảng Ninh. Nhưng vào lúc này, sự an toàn của các cầu thủ và của cả cộng đồng trước diễn biến mới của dịch Covid-19 nên được đặt lên hàng đầu.

HAGL và các đội bóng khác phải tuân theo các quy định của VFF, VPF. Chúng tôi sẽ chia làm hai nhóm thời gian tới. Một nhóm được gọi lên ĐTQG tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhóm còn lại được về nhà nghỉ ngơi khoảng 2 tuần. Trong thời gian 2 tuần ấy, tôi vẫn sẽ gửi giáo án huấn luyện hàng ngày qua tin nhắn cho họ tập luyện. Chúng tôi vẫn tập luyện và chờ ngày V-League trở lại”, HLV Kiatisak nói.

Bên cạnh đó, “Zico Thái” còn có những lời dặn dò với các học trò cưng được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách tập trung ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân người Thái Lan nói với những Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… trong bữa cơm tối ngày 6/5 của HAGL rằng: “Sự thành công của 7 bạn trên đội tuyển là niềm tự hào của CLB HAGL và của chính bản thân tôi.

Bởi tôi đến để giúp các bạn hoàn thiện chính mình, để làm tốt nhất những điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong muốn. Chúc các bạn đạt kết quả tốt nhất trong lần tập trung này của đội tuyển Việt Nam”.

