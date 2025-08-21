Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Bầu chọn 25 cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh: Salah đánh bại Haaland & Palmer

Sky Sports bầu chọn top 25 cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh và Salah đoạt giải khi đánh bại Haaland & Palmer.

   

👑 Salah không có đối thủ

Kênh Sky Sports đã tổ chức một cuộc bầu chọn top 25 cầu thủ hay nhất của Premier League nhân mùa giải mới bắt đầu. Cuộc bầu chọn này có sự tham gia của các phóng viên, dẫn chương trình và bình luận viên của Sky Sports, trong đó có cả sự góp mặt của những cựu danh thủ đã chuyển sang làm BLV như Alan Shearer, Jamie Carragher hay Gary Neville.

Mohamed Salah được bình chọn là Cầu thủ hay nhất Premier League và đứng đầu Top 25 cầu thủ của giải đấu

Mohamed Salah được bình chọn là Cầu thủ hay nhất Premier League và đứng đầu Top 25 cầu thủ của giải đấu

Với giải thưởng Cầu thủ hay nhất mùa đoạt được cho chiến công giúp Liverpool vô địch Premier League 2024/25, Mohamed Salah tiếp tục được đánh giá là cầu thủ hay nhất của giải đấu và nhận đa số phiếu bầu của các cử tri. Thành tích cá nhân của Salah trong mùa 2024/25 được xem là mùa giải cá nhân hay nhất trong lịch sử giải đấu.

Số phiếu của Salah vượt qua Erling Haaland, người về vị trí thứ 2, và Cole Palmer, người đã tỏa sáng mạnh mẽ trong 2 mùa qua để đưa Chelsea trở lại Champions League. Rodri dù đã nghỉ gần hết mùa 2024/25, nhưng Quả bóng Vàng 2024 đã chứng tỏ anh không chỉ là tiền vệ đánh chặn số 1 thế giới, anh còn là tiền vệ phòng ngự có khả năng tấn công tốt nhất thế giới.

🔴 Liveprool và Arsenal chiếm đa số top 25

Alexander Isak ghi bàn chỉ kém Salah mùa qua và điều đó khiến anh vinh dự lọt vào top 5 số phiếu bầu chọn. Phần còn lại của top 10 đều là những cầu thủ sừng sỏ: Van Dijk được xem là trung vệ số 1 giải đấu nhưng Gabriel của Arsenal cũng không tồi khi đưa Arsenal tới thành tích lọt lưới ít nhất mùa trước lẫn thể hiện khả năng ghi bàn từ bóng chết. Xen giữa 2 trung vệ này là Saka, Rice và Bruno Fernandes.

Florian Wirtz là tân binh giải đấu xếp hạng cao nhất ở vị trí thứ 13

Florian Wirtz là tân binh giải đấu xếp hạng cao nhất ở vị trí thứ 13

2 tân binh đắt giá của giải đấu, Flortian Wirtz và Viktor Gyokeres, đã lọt vào top 25. Gyokeres chính là người xếp thấp nhất của danh sách, nhưng anh sẽ có thời gian chứng minh mình giỏi hơn vị trí thứ 25 hiện tại. Trong khi đó Wirtz xếp thứ 13, sau những năm thi đấu rất thành công tại Đức.

Nhà ĐKVĐ Liverpool sở hữu 6 cầu thủ trong danh sách top 25, ngang bằng Á quân Arsenal, và cả hai đội đều nhiều gấp đôi số cầu thủ so với Man City và Chelsea (cùng 3). MU cũng có 3 người nhưng 2 cầu thủ trong số đó là bộ đôi tân binh Cunha – Mbeumo, những người rõ ràng làm nên danh tiếng hiện tại ở CLB khác. Newcastle có Isak và Bruno Guimaraes, còn Aston Villa và Crystal Palace mỗi đội đóng góp 1 cầu thủ.

Top 25 cầu thủ hay nhất Premier League theo bình chọn của Sky Sports

1. Mohamed Salah (Liverpool)

2. Erling Haaland (Man City)

3. Cole Palmer (Chelsea)

4. Rodri (Man City)

5. Alexander Isak (Newcastle)

6. Virgil Van Dijk (Liverpool)

7. Bukayo Saka (Arsenal)

8. Declan Rice (Arsenal)

9. Bruno Fernandes (MU)

10. Gabriel (Arsenal)

11. Moises Caicedo (Chelsea)

12. Alisson (Liverpool)

13. Florian Wirtz (Liverpool)

14. William Saliba (Arsenal)

15. Martin Odegaard (Arsenal)

16. Eberechi Eze (Crystal Palace)

17. Alexis Mac Allister (Liverpool)

18. Bruno Guimaraes (Newcastle)

19. Matheus Cunha (MU)

20. Bryan Mbeumo (MU)

21. Morgan Rogers (Aston Villa)

22. Enzo Fernandez (Chelsea)

23. Phil Foden (Man City)

24. Ryan Gravenberch (Liverpool)

25. Viktor Gyokeres (Arsenal)

21/08/2025 18:01 PM (GMT+7)
