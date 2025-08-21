“Oanh tạc cơ” Isak và 6 trung phong mắc kẹt chuyển nhượng: Có đồng loạt chốt phút chót?

Newcastle đau đầu vì “kẻ nổi loạn” Isak

Cuộc khủng hoảng giữa Alexander Isak và Newcastle United đang đẩy mối quan hệ đôi bên đến bờ vực sụp đổ. Từ chỗ được xem là tương lai của đội bóng vùng Đông Bắc, tiền đạo người Thụy Điển nay công khai chống đối, thậm chí tuyên bố sẽ không ra sân thêm một phút nào cho “Chích chòe”.

Trận ra quân của Newcastle làm khách trước Aston Villa, cầu thủ 26 tuổi không xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu, mặc cho mùa trước là chân ghi bàn số 1 CLB, đồng thời không gặp bất kỳ vấn đề thể trạng nào.

Mâu thuẫn âm ỉ kéo dài hơn một năm qua bắt nguồn từ chính sách đãi ngộ và tham vọng chuyển nhượng. Đầu năm 2024, đồng sở hữu Amanda Staveley từng hứa hẹn tăng lương cho Isak, nhưng giám đốc thể thao khi đó là Paul Mitchell từ chối. Điều này khiến Isak mất niềm tin và thông báo đến ban lãnh đạo ý định tìm bến đỗ mới hè này.

Isak muốn “đoạn tuyệt” với Newcastle.

Lùm xùm lên đến đỉnh điểm vào tối 19/8, khi Isak vắng mặt trong lễ trao giải PFA dù được đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Sau đó, anh đăng tải thông điệp chỉ trích Newcastle “thất hứa” lên tài khoản mạng xã hội cá nhân và khẳng định mối quan hệ không thể tiếp tục. Đáp lại, Newcastle ra thông báo bày tỏ thất vọng, nhấn mạnh chưa từng hứa cho Isak ra đi, đồng thời khẳng định mọi quyết định đều phải đặt lợi ích CLB và người hâm mộ lên hàng đầu.

Isak hiện chỉ muốn gia nhập Liverpool, nhưng trở ngại lớn nhất là mức phí chuyển nhượng. Newcastle định giá ngôi sao số một của mình ở mức tối thiểu 150 triệu bảng, trong khi Liverpool chưa thể đáp ứng con số khổng lồ này. Chưa kể, CLB vùng Đông Bắc cũng không có thiện chí nhả người, bởi chưa tìm được phương án thay thế.

Newcastle muốn Youne Wissa, liệu Brentford có dứt điểm chuyển nhượng hè 2025?

Suốt 2 tháng hè, đội chủ sân St James Park liên tục nhận tin buồn từ các mục tiêu số 9 CLB theo đuổi như Joao Pedro, Liam Delap, cũng như Benjamin Sesko.

Giờ đây, sự tập trung của “Chích chòe” dồn cả vào Youne Wissa của Brentford như phương án cuối cùng, song tình hình chẳng khá khẩm hơn. Dù chỉ còn một năm hợp đồng, Brentford nhiều lần từ chối đề nghị từ Newcastle, gần nhất là mức 40 triệu bảng, và kiên quyết giữ giá không dưới 60 triệu.

Wissa và Isak đều đang nổi loạn.

Chính thái độ “lì lợm” từ giới chủ sân GTech Community cũng khiến bản thân Wissa nổi đóa với hàng loạt động thái kiên quyết, như xóa toàn bộ hình ảnh liên quan đến Brentford trên mạng xã hội, bỏ theo dõi CLB, đổi ảnh đại diện sang màu đen và tập riêng với đội một.

Cả Isak lẫn Wissa đều công khai chống đối, nhưng Newcastle và Brentford vẫn cho thấy lập trường cứng rắn, tương lai của hai tiền đạo này giờ đây đang trở thành “drama” lớn nhất của kỳ chuyển nhượng hè 2025 tại Premier League.

Những người thừa lạc lõng

Trong khi Isak hay Wissa gây náo loạn truyền thông bởi những động thái căng thẳng, thậm chí đình công để rời CLB, thì một nhóm trung phong khác lại rơi vào tình cảnh trái ngược. Nicolas Jackson, Christopher Nkunku (Chelsea), Alexander Sørloth (Villarreal) và Dusan Vlahović (Juventus) không tạo áp lực công khai, nhưng thực tế họ đã bị gạt khỏi kế hoạch lâu dài của đội bóng chủ quản. Tất cả đều nhận được thông điệp rõ ràng, hoặc tìm bến đỗ mới trong hè này, hoặc chấp nhận viễn cảnh chôn vùi sự nghiệp trên ghế dự bị.

Tại Chelsea, việc HLV Enzo Maresca giờ chỉ còn hướng đến cách dung hòa hai tân binh Liam Depal, Joao Pedro trên hàng công, khiến bộ đôi Jackson – Nkunku khó có đất diễn.

Thực tế, 2 mùa giải chinh chiến tại xứ Sương mù, hiệu suất “nhả đạn” của Jackson không hề yếu kém. Theo Whoscored, ngôi sao người Senegal đã nã vào lưới các đối thủ tại Premier League 24 lần sau 65 trận ra sân. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định cùng thói quen “vô duyên” trước khung thành ở các khoảnh khắc khiến quyết định khiến anh không còn cơ hội cạnh tranh với những Pedro, Delap sắc bén hơn.

Thông tin từ thị trường chuyển nhượng cho thấy Chelsea sẵn sàng lắng nghe đề nghị, và điểm đến khả dĩ nhất cho Jackson là trở lại La Liga, nơi Sevilla và Atletico Madrid đều được nhắc đến.

Cả Jackson (trái), Nkunku (phải) không còn chỗ đứng tại Chelsea.

Còn với Nkunku, chấn thương liên miên khiến tiền đạo người Pháp chưa bao giờ trở thành nhân vật chính tại Stamford Bridge dù từng được kỳ vọng sẽ trở thành thần tượng mới trên hàng công. Bayern Munich từng quan tâm anh từ thời còn ở Leipzig, và kịch bản “hồi hương” Bundesliga hoàn toàn có thể xảy ra.

Alexander Sorloth lại là trường hợp điển hình của “kẻ không phù hợp”. Dù ghi bàn đều đặn tại Atletico Madrid trong mùa đầu tiên gắn bó nhưng với khát khao của một chân sút chất lượng, ngôi sao người Na Uy không muốn tiếp tục sắm vai kép phụ cho bất kỳ ai. Thậm chí, theo báo chí Tây Ban Nha, HLV trưởng Diego Simeone giờ chỉ coi anh là phương án thứ 3 cho vai trò trung phong sau Julian Alvarez lẫn người mới Jacomo Raspadori.

Sorloth không còn muốn ngồi dự bị tại Atletico.

Một số nguồn tin cho thấy Serie A đang là mảnh đất lành sẵn sàng trao cho cựu sao Villarreal tìm lại chính mình, với Lazio và Fiorentina đều đang thiếu trung phong cắm cao to, phù hợp với phong cách của cầu thủ Na Uy.

Cuối cùng, Vlahovic - bản hợp đồng từng khiến Juventus móc hầu bao lên tới 60 triệu bảng, có thời điểm được coi là niềm hy vọng số 1 trên hành trình phục hưng tại sân Allianz, nhưng phong độ thất thường cộng thêm việc “Bà đầm già” cần tiền tái thiết đội hình đã đẩy anh vào danh sách thanh lý.

Man United hắt hủi Hojlund

Tương lai của Rasmus Hojlund tại Manchester United gần như đã khép lại sau khi đội bóng quyết định chi đậm chiêu mộ Benjamin Sesko. Thực tế, ban đầu tiền đạo người Đan Mạch vẫn sẵn sàng ở lại Old Trafford, tin tưởng bản thân có thể cạnh tranh cho một suất đá chính, nhất là khi anh đã để lại những dấu ấn tích cực trong loạt trận giao hữu mùa hè. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Sesko đồng nghĩa với việc cơ hội ra sân của Hojlund trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Hojlund không còn cơ hội tại Man United?

Quan trọng hơn, Man United đang cần gấp nguồn thu để cải thiện tình hình tài chính vốn gặp nhiều khó khăn. Bán Hojlund ngay ở thời điểm này được xem là giải pháp hợp lý nhằm hạn chế thua lỗ, bởi “Quỷ đỏ” đã bỏ ra tới 72 triệu bảng để đưa anh về từ Atalanta hè 2023. Nếu giữ lại quá lâu, giá trị chuyển nhượng của cầu thủ 22 tuổi có thể sụt giảm mạnh, khiến khoản đầu tư trở thành gánh nặng.

Chính vì thế, dù từng được kỳ vọng trở thành trung phong tương lai, Hojlund đang đối diện với viễn cảnh phải rời Man United chỉ sau hai mùa giải.