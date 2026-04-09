Salah bị bỏ rơi ở trận thua của Liverpool, "kìm nén" để tránh bão dư luận

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Mohamed Salah Liverpool

Mohammed Salah bị gạt khỏi đội hình và thậm chí không được tung vào sân trong thất bại trước PSG. Ngôi sao người Ai Cập khiến người hâm mộ tin rằng anh đã “cố giữ bình tĩnh” khi đối diện truyền thông.

Bị bỏ rơi toàn diện trong trận thua PSG

Người hâm mộ Liverpool tin rằng Mohamed Salah đã phải “kìm nén” để tránh một màn công kích trên truyền hình sau khi tiếp tục bị HLV Arne Slot lạnh lùng phớt lờ.

Salah hoàn toàn bị HLV Slot bỏ rơi

Salah hoàn toàn bị HLV Slot bỏ rơi

Chủ nhân 4 danh hiệu Vua phá lưới Premier League không có tên trong đội hình xuất phát ở trận tứ kết lượt đi Champions League gặp Paris Saint-Germain. Đáng chú ý, anh cũng không được tung vào sân dù Liverpool thất bại 0-2.

Tệ hơn, Salah còn được yêu cầu tăng cường khởi động nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ qua, khi Slot sử dụng tới 5 quyền thay người khác, trong đó có tài năng 18 tuổi Trey Nyoni.

Giữ im lặng trước truyền thông, CĐV dậy sóng

Trước đó hồi tháng 12, Salah từng gây bão khi bị loại ở chuyến làm khách Leeds, khẳng định anh “bị ném dưới gầm xe buýt” và không có mối quan hệ với Slot.

Tuy nhiên lần này, sau khi hoàn tất phần thả lỏng trên sân Parc des Princes, tiền đạo người Ai Cập chọn cách im lặng. Anh mỉm cười bắt tay Steven Gerrard, Steve McManaman và Laura Woods trên sóng TNT Sports, từ chối phỏng vấn rồi lặng lẽ rời đi.

Dù vậy, nhiều CĐV tin rằng Salah thực chất rất muốn lên tiếng. Một người viết: “Cậu ấy đã kìm lại. Rõ ràng muốn nói hết trên TNT nhưng biết giờ không còn ý nghĩa”. Ý kiến khác cho rằng Salah không muốn nói thẳng suy nghĩ về Slot trước mặt Gerrard và McManaman.

Mối quan hệ giữa HLV Slot và Salah hoàn toàn đổ vỡ

Mối quan hệ giữa HLV Slot và Salah hoàn toàn đổ vỡ

Tương lai khép lại, phong độ lao dốc

Một bộ phận người hâm mộ thậm chí nhận định Slot đã khiến tinh thần toàn đội sa sút, trong khi nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho Salah.

Ngôi sao 33 tuổi sẽ rời Liverpool vào mùa hè này sau khi hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng sớm một năm. Sự nghiệp rực rỡ tại Anfield cũng đang khép lại trong im lặng, khi anh mới chỉ có 10 bàn trên mọi đấu trường, thành tích thấp nhất kể từ khi gia nhập CLB.

Dù vậy, huyền thoại Steven Gerrard vẫn đánh giá cao cách Salah xử lý tình huống: “Cậu ấy chắc chắn thất vọng và buồn bã. Nhưng đáng khen khi vẫn ở lại tập thêm. Điều đó cho thấy sự chuyên nghiệp và tinh thần của một cầu thủ lớn”.

-09/04/2026 17:50 PM (GMT+7)
Cup C1 - Champions League 2025/26
