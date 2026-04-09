Liverpool không sút trúng đích lần nào trước PSG, HLV Slot đã "hết thuốc chữa"

Lạc quan gượng ép

Liverpool đã bị một trong những câu lạc bộ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá châu Âu đánh bại. Không phải chỉ bị đánh bại, họ thực sự đã bị đối phương "dần" cho tơi tả. Nhưng PSG chỉ thắng 2-0, tức Liverpool vẫn còn cơ hội, dù rất mong manh ở trận lượt về.

Dembele bỏ lỡ đến 3 cơ hội ghi bàn trước Liverpool

Và Liverpool nổi tiếng khi đã vượt qua được những tình huống khó khăn hơn rất nhiều tại Anfield. Dortmund 2016, Barcelona 2019 và nhiều trận đấu khác, đêm Anfield ở cúp châu Âu là một điều đặc biệt trong lịch sử CLB. Trở lại Anfield ở lượt về luôn được xem là cơ hội tốt lành cho Liverpool trong mỗi cặp đấu knock-out ở châu lục.

Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ cơ hội mà Ousmane Dembele bỏ lỡ cho Barcelona trước Liverpool năm 2019 tại Nou Camp? Không thể biết được liệu lịch sử có lặp lại, khi cũng chính Dembele là một trong những người bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt trong đêm thứ Tư. Họ chỉ ghi được 2 bàn, trong khi đã bỏ lỡ không dưới 3 cơ hội trong vòng 15 phút cuối cùng của hiệp 2.

Lý do cho Liverpool lạc quan vào trận lượt về: Họ đã ghi 24 bàn ở 7 trận sân nhà gần nhất. 6-0, 4-1, 1-2, 3-0, 5-2, 1-1, 4-0. Đó là các tỷ số sân nhà của Liverpool gần đây. Nhưng lý do để bi quan: PSG không nằm trong những đối thủ đó. Lần gần nhất PSG đến Anfield, họ đã xóa bỏ thế dẫn trước của Liverpool trước khi tiễn "The Reds" khỏi Cúp C1 trong loạt luân lưu.

Sự thay đổi tồi tệ

Chelsea và Newcastle đã gặp PSG và cả 2 đội này đều gây ra khó khăn cho PSG nhiều hơn những gì Liverpool làm được. Liverpool thể hiện được gì tại Paris? 3 cú sút, không cái nào trúng đích. Arne Slot tung ra đội hình 3-5-2, một sự đổi mới rốt cuộc không tạo ra bất cứ khác biệt gì.

Liverpool tranh không nổi quả bóng, họ đến phút 30 vẫn chưa chuyền được đến 50 đường

Không phải là Slot không có ý tưởng trong sự thay đổi này: Sơ đồ đó là nhằm cô đặc trung lộ và ngăn chặn Vitinha, trong khi 3 trung vệ được giao kèm tương ứng 3 tiền đạo PSG. Nhưng PSG phá vỡ đấu pháp này dễ dàng: Hakimi bó vào rồi kéo Van Dijk theo mình, mở ra khoảng trống hoạt động cho Doue.

Bài đánh này y hệt như cách PSG hủy diệt Inter Milan ở chung kết mùa trước khi Inter cũng đá 3-5-2, chẳng lẽ Slot không thấy được bài học từ trận đấu đó? Các trung vệ của Liverpool bỗng phải 1-đấu-1 với người kèm của mình và đồng thời phải kiểm soát 2 hành lang, điều chỉ càng khó hơn cho một Van Dijk đã 34 tuổi và không còn tốc độ cao.

Mặc dù các cầu thủ Liverpool cũng có vấn đề về phong độ, nhưng rất khó để loại bỏ bớt trách nhiệm của Slot trong thất bại mới đây. Liverpool đá với lối đá quen thuộc vẫn có thể tạo khoảng 1-2 cơ hội nào đó, còn tại Parc des Princes là 0 cú sút trúng đích.

Có thể tếu táo rằng PSG cố ý thắng không quá đậm, để Liverpool không vội sa thải Arne Slot trước khi đá lượt về. Nhưng dù có HLV mới hay không, đá Anfield hay đá sân nào, PSG đều quá vượt trội về đẳng cấp lẫn đấu pháp. Liverpool vẫn tin vào cơ hội ngược dòng ở Anfield chỉ là một sự lạc quan gượng ép.