Trực tiếp tennis Alcaraz - Bublik: Khó cản "Tiểu Nadal" (Monte Carlo Masters)

Alcaraz vừa vượt qua Tomas Martin Etcheverry sau 3 set (6-1, 4-6, 6-3). Tay vợt Tây Ban Nha khởi đầu bùng nổ nhưng có thời điểm chùng xuống với nhiều lỗi tự đánh hỏng, đặc biệt ở set 2. Dù vậy, bản lĩnh trên sân đất nện giúp anh kịp điều chỉnh và kiểm soát trận đấu ở set quyết định.

Bên kia lưới, Bublik gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Jiri Lehecka 6-2, 7-5 mà không đối mặt break point nào, thắng tới 89% điểm giao bóng một. Lối chơi ngẫu hứng, giao bóng khó lường của tay vợt Kazakhstan hứa hẹn sẽ tạo nhiều áp lực cho Alcaraz, nhất là nếu anh duy trì hiệu suất giao bóng cao.

Đây là cuộc chạm trán thú vị giữa hai tay vợt giàu tính giải trí. Alcaraz vẫn vượt trội về sự ổn định và khả năng chơi trên sân đất nện, nhưng nếu không giảm lỗi, anh hoàn toàn có thể bị kéo vào trận đấu giằng co.