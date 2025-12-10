Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Barca ngược dòng Cúp C1: Trận thứ 5 thủng lưới trước, Rashford - Kounde cứu rỗi

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Barcelona

Barcelona xuất sắc ngược dòng, đánh bại Eintracht Frankfurt 2-1 trên sân nhà. Đây là trận đấu chứng kiến sự tỏa sáng của Marcus Rashford, dù ngôi sao người Anh chỉ hiện diện từ ghế dự bị.

  

Video 3 bàn thắng trong trận

⚠️ Xu hướng nguy hiểm dần thành thói quen của Barca

Barca đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở giai đoạn nhập cuộc. Việc liên tục để đối thủ ghi bàn trước không còn là chuyện “xui rủi” nữa, mà đã trở thành một xu hướng đáng báo động.

Knauff mở tỷ số cho đội khách

Knauff mở tỷ số cho đội khách

Đã 5 trận liên tiếp ở Champions League và La Liga, đội bóng xứ Catalunya bị thủng lưới trước. Mới đây nhất, Knauff – tiền đạo của Eintracht Frankfurt – mở tỷ số ở phút 21 sau khi thoát bẫy việt vị và thắng Balde lẫn thủ môn Joan Garcia bằng cú sút chéo góc.

Chuỗi trận tệ hại này bắt đầu từ chuyến làm khách tại Stamford Bridge gặp Chelsea. Khi đó, Jules Kounde đốt lưới nhà ở phút 27 sau pha bóng lộn xộn mà cả anh lẫn Ferran Torres đều xử lý không dứt khoát.

Ở trận kế tiếp gặp Alaves trên sân nhà, Pablo Ibanez ghi bàn ở ngay… phút đầu tiên, sau tình huống Casado và Bernal không thể phá bóng khỏi khu vực nguy hiểm. Barca sau đó thắng 3-1, nhưng dấu hiệu bất ổn thì vẫn còn nguyên.

Trở lại Nou Camp gặp Atletico Madrid, đội khách lại tiếp tục chọc thủng lưới trước. Alex Baena ghi bàn ở phút 19 sau một pha bóng dài mà Cubarsi phòng ngự không tốt. Barca lại phải lội ngược dòng và thắng 3-1.

Đến trận đấu với Betis cuối tuần vừa rồi, thói quen thủng lưới sớm lại tái diễn. Antony ghi bàn ngay phút thứ 6, vượt qua hàng thủ Barca một cách dễ dàng. Dẫu vậy, thầy trò Hansi Flick vẫn ngược dòng ngoạn mục, thắng 5-3 nhờ màn bùng nổ của Ferran Torres.

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/12/2025 05:07 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26
Xem thêm
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN