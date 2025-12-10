Barca ngược dòng Cúp C1: Trận thứ 5 thủng lưới trước, Rashford - Kounde cứu rỗi

Video 3 bàn thắng trong trận

⚠️ Xu hướng nguy hiểm dần thành thói quen của Barca

Barca đang gặp vấn đề nghiêm trọng ở giai đoạn nhập cuộc. Việc liên tục để đối thủ ghi bàn trước không còn là chuyện “xui rủi” nữa, mà đã trở thành một xu hướng đáng báo động.

Knauff mở tỷ số cho đội khách

Đã 5 trận liên tiếp ở Champions League và La Liga, đội bóng xứ Catalunya bị thủng lưới trước. Mới đây nhất, Knauff – tiền đạo của Eintracht Frankfurt – mở tỷ số ở phút 21 sau khi thoát bẫy việt vị và thắng Balde lẫn thủ môn Joan Garcia bằng cú sút chéo góc.

Chuỗi trận tệ hại này bắt đầu từ chuyến làm khách tại Stamford Bridge gặp Chelsea. Khi đó, Jules Kounde đốt lưới nhà ở phút 27 sau pha bóng lộn xộn mà cả anh lẫn Ferran Torres đều xử lý không dứt khoát.

Ở trận kế tiếp gặp Alaves trên sân nhà, Pablo Ibanez ghi bàn ở ngay… phút đầu tiên, sau tình huống Casado và Bernal không thể phá bóng khỏi khu vực nguy hiểm. Barca sau đó thắng 3-1, nhưng dấu hiệu bất ổn thì vẫn còn nguyên.

Trở lại Nou Camp gặp Atletico Madrid, đội khách lại tiếp tục chọc thủng lưới trước. Alex Baena ghi bàn ở phút 19 sau một pha bóng dài mà Cubarsi phòng ngự không tốt. Barca lại phải lội ngược dòng và thắng 3-1.

Đến trận đấu với Betis cuối tuần vừa rồi, thói quen thủng lưới sớm lại tái diễn. Antony ghi bàn ngay phút thứ 6, vượt qua hàng thủ Barca một cách dễ dàng. Dẫu vậy, thầy trò Hansi Flick vẫn ngược dòng ngoạn mục, thắng 5-3 nhờ màn bùng nổ của Ferran Torres.