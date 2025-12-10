Dự đoán tỉ số Real Madrid - Man City: "Nhà dột còn gặp mưa rào", chủ nhà vất vả (Cúp C1)

“Nhà dột lại gặp mưa rào”

Trận đại chiến với Man City tại Champions League có thể nói là đến không đúng lúc một chút nào đối với Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu đang khủng hoảng cả về lực lượng lẫn tinh thần. Thậm chí, một số nguồn tin từ Tây Ban Nha cho rằng số phận của HLV Xabi Alonso phụ thuộc hoàn toàn vào màn trình diễn của Real Madrid trong trận đấu này.

Real Madrid gặp Man City đúng thời điểm đang khủng hoảng

Khởi đầu cực kỳ mỹ mãn và từng đứng trên đỉnh cả ở La Liga lẫn Champions League, nhưng phong độ gần đây của “Kền kền trắng” thực sự đáng báo động. Họ chỉ thắng 2/7 lần ra sân gần nhất. Cuối tuần trước, thầy trò Xabi Alonso bị Celta Vigo đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà tại La Liga.

Mặc dù có lùm xùm về vấn đề trọng tài nhưng rõ ràng, Real Madrid đã thi đấu không tốt mới không tìm được bàn thắng. Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại là do Xabi Alonso xử lý chưa ổn thỏa mối quan hệ với các cầu thủ. Câu chuyện bắt đầu bộc lộ từ sau trận Siêu kinh điển hồi cuối tháng 10 khi Vinicius Junior vùng vằng vì bị thay ra.

Theo thời gian, giới truyền thông Tây Ban Nha tìm ra được ông thầy người Tây Ban Nha đang quá nghiêm khắc với các cầu thủ dẫn tới mâu thuẫn. Mặc dù Xabi Alonso ra sức phủ nhận nhưng phong độ của Real Madrid càng ngày càng tệ khiến chẳng ai tin lời ông thầy này.

Man City đang có phong độ cực tốt thời gian gần đây

Trong khi đó, trận đấu này tới với Man City cực kỳ đúng lúc. Sau 2 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và Cúp C1, Pep Guardiola cùng các học trò đã “thức giấc” với 3 trận thắng liên tiếp và ghi được 11 bàn trong chuỗi trận này.

Một điểm đáng chú ý là Erling Haaland chỉ đóng góp 1 bàn trong số 11 bàn thắng ấy. Đây có thể nói là tin vừa vui vừa buồn đối với người hâm mộ Man City. Họ hơi buồn vì tiền đạo người Na Uy không còn “nổ súng” thường xuyên nữa nhưng lại vui vì Man City không còn quá phụ thuộc vào số 9.

Phil Foden đang có phong độ cực cao góp tới 5 bàn và trận nào cũng lập công trong chuỗi 3 trận thắng của Man City. Dẫu sao Haaland vẫn là cái tên nguy hiểm nhất trên hàng công của Man City vào lúc này. Xabi Alonso sẽ đau đầu với bài toán hóa giải tiền đạo người Na Uy khi trong tay chỉ còn 4 hậu vệ.

Đội bóng Thứ hạng ở giải VĐQG Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Real Madrid Hạng 2 16 11 3 2 32 15 Man City Hạng 2 15 10 1 4 35 16

📈 Phong độ

Phong độ 5 trận gần nhất Real Madrid Man City Real Madird 0-2 Celta Vigo (La Liga) Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid (La Liga) Girona 1-1 Real Madrid (La Liga) Olympiacos 3-4 Real Madrid (Cúp C1) Elche 2-2 Real Madrid (La Liga) Man City 3-0 Sunderland (Ngoại hạng Anh) Fulham 4-5 Man City (Ngoại hạng Anh) Man City 3-2 Leeds United (Ngoại hạng Anh) Man City 0-2 Leverkusen (Cúp C1) Newcastle 2-1 Man City (Ngoại hạng Anh)

🆚Lịch sử đối đầu: Real Madrid có chút lợi thế

Theo thống kê, Real Madrid và Man City đã đối đầu tổng cộng 16 lần trong lịch sử. Đội bóng thành Madrid đang chiếm ưu thế với 7 lần chiến thắng và chỉ 5 lần thất bại, hai đội cũng hòa nhau 4 trận. Hai đội từng gặp nhau 2 lần tại giải hữu ICC với thành tích thắng 1, thua 1 cho cả hai bên. Trong khi đó 14 trận đấu còn lại đều diễn ra tại Champions League với thành tích Real Madri thắng 6, hòa 4 và Man City thắng 4.

Một điểm đáng chú ý là Real Madrid không thua trong 4 lần đối đầu gần đây với Man City và toàn thắng 2 lần đối đầu ở mùa giải trước ở vòng 1/8. Còn mùa trước đó, Real Madrid hòa 3-3 trên sân nhà, hòa 1-1 trên sân khách và giành chiến thắng trên loạt luân lưu định mệnh.

Lịch sử đối đầu của Real Madrid - Man City tại Champions League

Ngày Đội chủ nhà Tỉ số Đội khách 18/09/2012 Real Madrid 3-2 Manchester City 21/11/2012 Manchester City 1-1 Real Madrid 26/04/2016 Manchester City 0-0 Real Madrid 04/05/2016 Real Madrid 1-0 Manchester City 26/02/2020 Real Madrid 1-2 Manchester City 07/08/2020 Manchester City 2-1 Real Madrid 26/04/2022 Manchester City 4-3 Real Madrid 04/05/2022 Real Madrid 3-1 Manchester City 09/05/2023 Real Madrid 1-1 Manchester City 17/05/2023 Manchester City 4-0 Real Madrid 09/04/2024 Real Madrid 3-3 Manchester City 17/04/2024 Manchester City 1-1 Real Madrid (thắng luân lưu) 11/02/2025 Manchester City 2-3 Real Madrid 19/02/2025 Real Madrid 3-1 Manchester City

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội Cầu thủ ghi bàn hàng đầu (mọi đấu trường) Cầu thủ kiến tạo hàng đầu (trên mọi đấu trường) Real Madrid Mbappe - 25 Vinicius - 5 Bellingham - 4 Guler - 7 Vinicius - 6 Mbappe - 4 Arsenal Haaland - 20 Foden - 9 Doku - 3 Cherki - 6 Doku - 5 O'Reilly - 4 Real Madrid 1) Kylian Mbappe: Kylian Mbappe chắc chắn là cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của "Kền kền trắng" lúc này với 25 bàn trong đó 16 lần lập công tại La Liga và 9 lần tại Champions League. Tiền đạo người Pháp có cả tốc độ lẫn kỹ thuật. Quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu của Mbappe luôn ở mức cao nhất. 2) Vinicius Junior: Vinicius Junior đã khẳng định được tên tuổi tại Real Madrid trong những năm qua. Cầu thủ này có khả năng xử lý bóng cực tốt ở tốc độ cao. Chưa kể đến những pha đi bóng cực kỳ lắt léo, không ít lần Vinicius kiếm được phạt đền giúp Real Madrid thoát hiểm nhờ kỹ năng này. Mbappe và Erling Haaland lại có dịp đối đầu Man City 1) Erling Haaland: Erling Haaland đang ngày càng hoàn thiện kỹ năng của mình. Sở hữu thân hình cao to nhưng lại cực nhanh, tiền đạo người Na Uy còn có khả năng chọn vị trí cực tốt. Có Haaland trong vòng cấm, Man City thường triển khai bóng rất dễ. Mùa giải này, số 9 của Man City còn tiến bộ rõ rệt trong khâu kết nối với đồng đội. 2) Phil Foden: Sau quãng thời gian dài đánh mất phong độ, tiền vệ người Anh đang có màn trở lại cực kỳ ấn tượng. Mặc dù nhỏ con nhưng Foden lại cực kỳ khéo léo. Không những vậy, cầu thủ này còn có khả năng dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Những pha xâm nhập từ tuyến của tiền vệ người Anh cũng cực kỳ lợi hại. ⚽Phân tích lối chơi

Real Madrid Man City Điểm mạnh - Phòng ngự tập thể tốt khi cần. - Kinh nghiệm trận lớn, bản lĩnh đấu cúp. - Nhiều cá nhân có thể tạo đột biến. - Tấn công đa dạng và biến hóa. - Giữ bóng vượt trội, áp đặt thế trận. - Đội hình dày, linh hoạt chiến thuật. Điểm yếu - Hàng thủ thiếu ổn định, nhiều chấn thương. - Ghi bàn thiếu đều, chuyển hóa cơ hội kém. - Dễ bị phản công khi mất bóng. - Gặp khó khi đối thủ phòng ngự số đông. - Phụ thuộc vào vài trụ cột ở tuyến giữa. - Khi bị phá nhịp/press hiệu quả, lối chơi khó triển khai.

📋 Đội hình dự kiến

Real Madrid: Courtois, Carreras, Rudiger, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouameni, Guler, Vinicius Junior, Mbappe, Diaz

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Reijnders, Nico, Foden, Silva, Doku, Haaland

🚑 Tình hình lực lượng

Real Madrid: Vắng Trent Alexander Arnold, Carvajal, Alaba, Mendy, Huijsen, Militao do chấn thương

Man City: Vắng Rodri, Kovacic vì chấn thương

🔥Dự đoán tỷ số

Về mặt phong độ, Man City đang tốt hơn và họ cũng có lợi thế lớn khi đối thủ mất khá nhiều trụ cột ở hàng thủ. Tuy nhiên, Real Madrid có điểm tựa là sân Bernabeu. Chưa kể đến việc đội bóng này luôn chơi hay đến bất ngờ tại Champions League. Bởi vậy, trận đấu này vẫn rất khó đoán.

Kết quả AI dự đoán Real Madrid thắng 30% Hòa 30% Man City thắng 40%