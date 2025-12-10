Real Madrid đại chiến Man City: Alonso lên tiếng về tương lai, Mbappe bỏ tập

Alonso lên tiếng về tương lai

Trong buổi họp báo trước trận Real Madrid tiếp đón Man City ở vòng bảng Cúp C1, HLV Alonso đã được hỏi thẳng về khả năng sang Anh làm việc, đặc biệt là viễn cảnh trở lại dẫn dắt đội bóng cũ Liverpool. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý, dù không hoàn toàn phủ nhận.

HLV Alonso đã để ngỏ khả năng trở lại dẫn dắt Liverpool

Nhà cầm quân 44 tuổi cho biết: “Chắc chắn đó là điều cần cân nhắc khi nói đến các CLB Anh, nhất là đội bóng cũ của tôi. Nhưng hiện tại, đây là nơi tôi muốn gắn bó. Còn tương lai thế nào, bạn không bao giờ biết được”.

Khi được hỏi về vụ việc tại Anfield, HLV Alonso giữ thái độ ngoại giao: “Đó là những quyết định mà họ đưa ra ở Liverpool. Không nghi ngờ gì, chúng ta đang thiếu rất nhiều chi tiết. Vì vậy, tôi không ở vị thế để đưa ra quan điểm”.

Alonso và Slot cùng chịu áp lực

Những phát biểu của HLV Alonso xuất hiện vào thời điểm đầy nhạy cảm với cả Liverpool lẫn Real Madrid. Tại Anfield, HLV Slot đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chiến lược gia người Hà Lan đang vướng vào mâu thuẫn nội bộ với Salah, sau khi ngôi sao người Ai Cập bất ngờ chỉ trích ông sau trận hòa 3-3 trước Leeds United ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Mối quan hệ giữa chiến lược gia người Hà Lan và Salah rạn nứt nghiêm trọng, đến mức tiền đạo người Ai Cập bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu trong trận gặp Inter Milan ở Cúp C1 tuần này.

Trong khi đó ở Real Madrid, HLV Alonso cũng đang phải chiến đấu để giữ ghế. Trận thua Celta Vigo khiến “Kền kền trắng” bị Barcelona bỏ cách 4 điểm trong cuộc đua vô địch La Liga, và theo nhiều nguồn tin, thất bại nặng nề trước Man City ở Champions League có thể khép lại sớm nhiệm kỳ của ông.

“Tôi luôn nghĩ trận tiếp theo là trận quan trọng nhất. Tôi hiểu rõ bản thân, và các CĐV Real Madrid cũng biết Man City mạnh ra sao khi chúng tôi nhiều lần đối đầu những năm gần đây. Nhưng tôi nhìn trận đấu này như một cơ hội hơn là áp lực”, HLV Alonso nói thêm.

Mbappe buổi tập trước thềm đại chiến với Man City

Hôm 7/12, Kylian Mbappe đã phải băng bó bàn tay do chấn thương ngón tay, và sau đó được xác nhận là anh đã bị gãy một ngón ở bàn tay trái. Đây vốn không phải chấn thương quá nghiêm trọng, bởi tiền đạo người Pháp vẫn có thể thi đấu trước Celta Vigo dù đau. Tuy nhiên, một vấn đề thứ hai xuất hiện có khả năng khiến anh không thể góp mặt trong cuộc đối đầu với Man City tại Champions League giữa tuần này.

Thông thường, những cầu thủ không đủ thể lực để tham gia buổi tập ngay trước ngày thi đấu sẽ bị gạch tên hoặc cùng lắm chỉ ngồi dự bị. Điều đó đã xảy ra với Mbappe vào hôm nay (9/12), khi anh không góp mặt trong buổi tập của Real Madrid.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Mbappe được xem là “khả năng ra sân rất thấp” cho trận đấu với Man City, do gặp vấn đề về cơ ở chân trái. Dù chưa bị loại trừ hoàn toàn, khả năng góp mặt của tiền đạo người Pháp sẽ phụ thuộc vào cảm giác của anh ngay trước giờ bóng lăn.