Bảng xếp hạng Cúp C1: Chelsea văng khỏi top 8, Liverpool tăng bậc

Bayern Munich đã ra sân sớm trong buổi tối thứ Ba và họ dù bị Sporting dẫn trước, các bàn thắng của Gnabry, Karl và Tah đã đưa Bayern tới chiến thắng 3-1 và họ đã có 15 điểm sau 6 trận, dù vậy họ vẫn đứng dưới Arsenal dù bằng điểm, do Arsenal đã hơn về hiệu số.

Thắng ngược Chelsea đưa Atalanta leo lên tận thứ 3

Đứng dưới Bayern Munich là Atalanta và họ đã có vị trí này sau một bất ngờ trước Chelsea tại Bergamo. Bị dẫn trước ở hiệp 1, nhưng Atalanta đã thắng ngược 2-1 để leo lên thứ 3 và khiến Chelsea bật khỏi top 8. Hiện Chelsea đã rơi xuống vị trí thứ 11.

Inter Milan chưa rơi khỏi top 8 ở vòng này, nhưng thất bại sát nút 0-1 trước Liverpool khiến họ tụt bậc. Trong khi đó chính Liverpool đã leo lên thứ 8 và sẽ tạm thời giữ vị trí này trong lúc các đội xếp sau chưa đá vòng này ra trận vào đêm nay.

Atletico Madrid thắng không mấy dễ dàng trước PSV và trận thắng 3-2 giúp Atletico đang tạm xếp thứ 7, họ bằng điểm và bằng hiệu số với Liverpool nhưng ghi nhiều bàn hơn. Tottenham xếp thứ 9 sau trận thắng 3-0 trước Slavia Prague với 1 điểm ít hơn Liverpool.

BXH Champions League sau ngày 9/12