Báo Indonesia mơ đội nhà sớm lấy vé bán kết, tiễn ĐT Việt Nam rời AFF Cup

Báo Indonesia mơ viễn cảnh đội nhà đánh bại ĐT Việt Nam lấy vé bán kết sớm

Cục diện bảng A, AFF Cup đã xuất hiện những diễn biến khó lường sau lượt trận tối 31/7, khi ĐT Việt Nam bất ngờ bị Singapore cầm hòa 0-0, còn ĐT Indonesia đánh bại Timor Leste 3-0. Hiện tại, Singapore đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm/3 trận, tiếp theo là Indonesia (6 điểm) và Việt Nam (4 điểm), dù vậy 2 đội mới chơi 2 trận.

Nhìn vào cục diện này, trang CNN Indonesia tỏ ra rất lạc quan vào khả năng đi tiếp của đội nhà. Thậm chí, trang báo này đã vẽ ra kịch bản Indonesia sớm giành vé vào bán kết bằng cách đánh bại ĐT Việt Nam ở trận đấu sắp tới (20h30, 3/8):

CNN Indonesia lường trước kịch bản ĐT Việt Nam dừng bước ngay vòng bảng

"ĐT Indonesia có thể giành vé tham dự AFF Cup 2026 bằng cách đánh bại Việt Nam trong trận đấu thứ 3. Nếu điều đó xảy ra, Indonesia sẽ chắc suất vào bán kết. Với chiến thắng trước Timor Leste, Indonesia có 9 điểm, trong khi Việt Nam vẫn chỉ có 4 điểm. Khoảng cách 5 điểm hơn Việt Nam là không thể san lấp khi chỉ còn 1 trận đấu.

Mặc dù Indonesia chắc chắn tiến vào bán kết AFF Cup nếu đánh bại Việt Nam, kết quả đó không đảm bảo vị trí đầu bảng. Họ vẫn phải nỗ lực để giành vị trí đầu bảng trong trận đấu cuối cùng với Singapore".

Viễn cảnh ĐT Việt Nam bị loại

Bên cạnh đó, CNN Indonesia cũng nói về khả năng ĐT Việt Nam trở thành cựu vương AFF Cup ngay từ vòng bảng: "ĐT Việt Nam đang đối mặt nguy cơ không giành được vé vào bán kết AFF Cup 2026 sau trận hòa Singapore tại Mỹ Đình.

Dù chiếm ưu thế suốt trận đấu, họ vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ Singapore, qua đó chỉ giành 1 điểm. Việt Nam hiện đứng thứ 3 bảng A với 4 điểm, sau Indonesia (6 điểm) và Singapore (7 điểm). Singapore đã chơi 3 trận, trong khi Indonesia và Việt Nam chỉ chơi 2 trận.

Tuy nhiên, có mối đe dọa đáng kể ngăn Việt Nam giành vé vào bán kết AFF Cup. 2 trận đấu còn lại của họ tại AFF Cup 2026 là trận đấu trên sân khách gặp ĐT Indonesia và trận đấu trên sân nhà gặp Campuchia".

Theo CNN Indonesia, ngoại trừ trận gặp Campuchia tương đối "dễ thở", thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải chờ đợi kết quả trận đấu với Indonesia, cũng như màn so tài giữa đội tuyển "Xứ vạn đảo" và Singapore:

"Trên lý thuyết, Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Campuchia trong trận đấu cuối cùng. Do đó, tâm điểm chú ý tập trung vào các trận Indonesia - Việt Nam, cũng như Singapore - Indonesia. Số phận của Việt Nam có thể được định đoạt trong 2 trận đấu này.

Việt Nam có thể không lọt vào bán kết AFF Cup 2026 nếu thua Indonesia và trận Singapore - Indonesia kết thúc với tỷ số hòa".

ĐT Indonesia sáng cửa vào bán kết

Chuyên gia bóng đá tin Indonesia có thể giành kết quả tốt trước ĐT Việt Nam

Trong khi đó trên tờ Bola, HLV Luciano Leandro - người có nhiều năm dẫn dắt các CLB Indonesia - đánh giá cao chiến thắng 3-0 của ĐT Indonesia trước Timor Leste. Dù vậy, ông cho rằng đội tuyển "Xứ vạn đảo" vẫn gặp một vài vấn đề trong vận hành lối chơi:

"Tôi đánh giá cao chiến thắng này, nhưng tôi cũng nhìn nhận nó một cách khách quan. Tỷ số 3-0 rất đáng khen ngợi, nhưng Indonesia chỉ thực sự tận dụng tối đa trận đấu sau khi điều chỉnh chiến thuật trong hiệp hai. Việc thi đấu với đối thủ thiếu người sẽ giúp Indonesia nhanh chóng phá vỡ thế bế tắc".

Mặt khác, Luciano tin rằng Indonesia sẽ thi đấu tốt hơn trong trận tiếp theo gặp ĐT Việt Nam: "Nếu những khía cạnh này tiếp tục được cải thiện, tôi tin rằng Indonesia sẽ chuẩn bị tốt để đối đầu với những đối thủ mạnh hơn ở giai đoạn tiếp theo".