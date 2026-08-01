ĐT Việt Nam tức tốc sang Indonesia đấu "chung kết" sớm AFF Cup

Sáng 1/8, thầy trò HLV Kim Sang Sik gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi phải dậy sớm, di chuyển từ khách sạn ra sân bay quốc tế Nội Bài. Khoảng 7h, xe buýt đưa toàn đội có mặt tại sân bay để làm thủ tục lên đường sang Indonesia. Theo kế hoạch, chuyến bay của ĐT Việt Nam cất cánh lúc 8h40 và dự kiến hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno–Hatta (Jakarta) vào khoảng 13h cùng ngày.

ĐT Việt Nam lên đường tới Indonesia chuẩn bị cho trận "chung kết" bảng A

Sau khi đến Indonesia, toàn đội tiếp tục di chuyển bằng đường bộ tới Bogor, quãng đường khoảng 80 km. Đây sẽ là nơi đóng quân của ĐT Việt Nam trong thời gian chuẩn bị cho trận đấu quan trọng. Tại Bogor, thầy trò HLV Kim Sang Sik lưu trú tại khách sạn 5 sao, cách sân vận động Pakansari – địa điểm diễn ra trận đấu – chỉ hơn 3 km, thuận tiện cho việc tập luyện và thi đấu.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 3/8. Đây được xem là màn so tài có ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng A, hay thậm chí còn được xem như "chung kết" sớm của giải. Trong bối cảnh vừa đánh rơi điểm số trước Singapore, ĐT Việt Nam buộc phải hướng tới mục tiêu giành kết quả tích cực trên sân khách nếu không muốn rơi vào thế khó.

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