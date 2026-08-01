Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam - Indonesia: Tiếp đà chiến thắng (SEA V.Cup)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu SEA V.Cup bằng chiến thắng trước Philippines với tỷ số 29-27, 25-17, 20-25 và 25-19. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục thể hiện bản lĩnh của người đội trưởng khi là cái tên ghi nhiều điểm nhất trận đấu dù không xuất hiện quá nhiều ở trên sân.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tại SEA V Cup năm nay là Indonesia. Đây chắc chắn sẽ là thử thách khó nhằn cho các cô gái Việt Nam khi Indonesia vừa thể hiện sự khó chịu trước Thái Lan ở trận ra quân và trước đó tại AVC Cup 2026, Indonesia từng buộc Việt Nam phải bước vào set 5 đầy căng thẳng.