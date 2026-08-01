ĐT Việt Nam bị Singapore cầm hòa: Cơn giận dữ của thầy Kim và cú vấp cần thiết

ĐT Việt Nam gặp khó trước Singapore

ĐT Việt Nam đã có màn ra quân rực rỡ tại AFF Cup 2026 khi thắng tới 7-0 trước Timor Leste. Đó là đà tâm lý cực tốt cho thầy trò HLV Kim Sang Sik khi trở về sân Mỹ Đình tiếp đón Singapore ở lượt đấu tiếp theo. Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ như mong đợi. “Những chiến binh Sao Vàng” để đối thủ cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà.

ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước Singapore

Cần phải nói rằng Singapore đã có đấu pháp rất hợp lý khi phòng ngự chủ động với số đông và sẵn sàng tung ra những pha tấn công sắc bén. Tuy nhiên, Singapore có điểm khi rời sân Mỹ Đình phần nhiều là do các chân sút bên phía Việt Nam không tận dụng tốt cơ hội.

Ngay từ những phút đầu tiên, ĐT Việt Nam đã có tới 3 cơ hội ngon ăn nhưng Đình Bắc lại quá vội vàng trong khâu dứt điểm. Nếu như chỉ 1 trong số những tình huống ấy trở thành bàn thắng, phương án chơi phòng ngự lùi sâu của Singapore sẽ bị phá hỏng. Họ sẽ buộc phải tấn công và lỗ hổng ở hàng phòng ngự sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Đình Bắc và cơn giận dữ của HLV Kim Sang Sik

Sau khi lập được hat-trick trong ngày ra quân, Đình Bắc có vẻ như đánh mất đi sự điềm tĩnh cần thiết. Hai tình huống dứt điểm lên trời trong vòng cấm cho thấy sự vội vàng của cầu thủ này. Nhiệt huyết tuổi trẻ khiến Đình Bắc càng chơi càng vội, đó là lý do HLV Kim Sang Sik quyết định thay cầu thủ này khi hiệp một còn chưa kết thúc.

Đình Bắc bị thay sớm bởi HLV Kim Sang Sik

Với một cầu thủ luôn khát khao được cống hiến, Đình Bắc không hề dễ chịu khi rời sân. Tuy nhiên, một người có chiến ý chẳng kém gì chàng trai trẻ, đó là HLV Kim Sang Sik. Ông thầy người Hàn Quốc muốn ĐT Việt Nam giành chiến thắng và Đình Bắc đang là mắt xích không ổn nên thầy Kim đã ra quyết định cực kỳ dứt khoát.

Về mặt cảm xúc, sự thay đổi này sẽ khiến Đình Bắc buồn nhưng về mặt lâu dài, việc bị thay ra sớm trong một trận đấu quan trọng sẽ giúp Đình Bắc trưởng thành hơn. Tiền đạo đang chơi cho Công an Hà Nội cần phải nhớ “cú vấp” này.

"Son - Hên - Lộc" cũng "bó tay"

Thật ra, hình ảnh của Đình Bắc chính là hình ảnh của hàng công ĐT Việt Nam trong trận đấu này. “Những chiến binh Sao Vàng” dứt điểm tới 22 lần, tức là khoảng hơn 4 phút lại có một pha dứt điểm, nhưng chỉ có 2 pha dứt điểm đi trúng khung thành. Đặc biệt, ĐT Việt Nam không dứt điểm trúng đích lần nào trong hiệp hai. Trong khi đó, các học trò của HLV Kim Sang Sik có tới 13 lần dứt điểm trong vòng cấm của đối thủ!

Xuân Son có trận đấu rất vất vả

Đây chính là hệ quả của việc không tìm được bàn thắng sớm trước đối thủ chơi chủ động lùi sâu. Các tiền đạo buộc phải di chuyển ra biên tìm khoảng trống, bóng cũng thường xuyên được đẩy xuống hai biên nên khu vực trong vòng cấm thiếu nhân sự. Xuân Son chịu áp lực cực lớn nên hầu như không có cơ hội.

Tình huống đáng chú ý nhất của số 12 là pha giữ bóng rồi chuyền ngược ra hợp lý cho Hoàng Hên băng lên. Đáng tiếc số 10 của Việt Nam lại dứt điểm quá thiếu chính xác trong pha băng vào. Còn Tài Lộc, người vào thay Đình Bắc, lại bị xà ngang từ chối siêu phẩm ở cuối trận.

Cú vấp cần thiết

Thực ra, trận hòa với Singapore chưa phải là thảm họa với ĐT Việt Nam. Chúng ta có 4 điểm sau 2 trận và đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng. Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn còn 2 trận đấu nữa với Indonesia và Campuchia. Nếu như giành trọn vẹn 6 điểm, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ giành vé đi tiếp vào vòng trong.

HLV Kim Sang Sik nhận ra ĐT Việt Nam còn nhiều vấn đề

Ở một khía cạnh nào đó, trận hòa này tới rất đúng lúc với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Gặp khó ngay ở trận đấu thứ hai tức là ĐT Việt Nam vẫn còn vấn đề cần khắc phục. Điểm yếu bộc lộ càng sớm, thời gian cho thầy Kim cùng các học trò sửa chữa càng nhiều.

Không ai sinh ra đã hoàn hảo và ĐT Việt Nam cũng như vậy. Cuộc đối đầu tiếp theo với Indonesia sẽ mang tính quyết định đến khả năng đi tiếp của "Những chiến binh Sao Vàng". Bởi vậy, ông thầy người Hàn Quốc cần phải nhanh chóng vá những lỗ hổng đã lộ ra trong trận đấu này. Tất nhiên, Indonesia sẽ không tử thủ như Singapore nhưng ĐT Việt Nam cần phải tìm lại được cảm giác ghi bàn vào lưới đối thủ.